Qualcomm tăng 20% sau khi công bố hai dòng chip AI mới 🤖 📈

Các chip này mang lại hiệu suất tiêu thụ điện năng thấp, băng thông bộ nhớ cao và tùy chọn triển khai linh hoạt — có thể sử dụng riêng lẻ hoặc theo dạng máy chủ hoàn chỉnh.

Cổ phiếu Qualcomm tăng 20% sau khi công ty công bố hai chip AI200 và AI250 dành cho trung tâm dữ liệu, hướng tới xử lý tác vụ suy luận AI (AI inference).

Cổ phiếu Qualcomm (QCOM.US) tăng hơn 20% trong phiên hôm nay sau khi công ty công bố bước vào thị trường trung tâm dữ liệu với việc ra mắt hai chip AI mới – AI200 và AI250 – cùng dòng máy chủ rack-scale. Dù vậy, các đối thủ Nvidia (NVDA.US: +2,5%) và AMD (AMD.US: +1,1%) vẫn giao dịch trong sắc xanh, nhờ kỳ vọng về thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung tiếp tục thúc đẩy tâm lý lạc quan trong ngành công nghệ.

Chip AI200, dự kiến ra mắt năm 2026, và AI250, dự kiến năm 2027, sử dụng bộ xử lý NPU Hexagon tùy chỉnh của Qualcomm và được thiết kế chuyên biệt cho tác vụ suy luận AI (AI inference), mang lại hiệu suất năng lượng cao và tổng chi phí sở hữu (TCO) cạnh tranh.

Công ty cũng đã lên kế hoạch cho thế hệ thứ ba vào năm 2028, hướng tới chu kỳ ra mắt sản phẩm hằng năm. Khách hàng có thể lựa chọn mua riêng chip hoặc trọn bộ hệ thống máy chủ. Động thái này đưa Qualcomm đối đầu trực tiếp với các ông lớn như Nvidia và AMD, mặc dù một số khách hàng tiềm năng có thể chính là các đối thủ này, cho thấy khả năng vừa hợp tác vừa cạnh tranh.

Đây cũng là một phần trong chiến lược mở rộng của Qualcomm nhằm đa dạng hóa hoạt động ra ngoài mảng chip điện thoại và cấp phép bản quyền. Trước đây, công ty từng thử sức trong lĩnh vực trung tâm dữ liệu với nền tảng Centriq 2400 hợp tác cùng Microsoft, nhưng lần này Qualcomm đặt mục tiêu giành chỗ đứng vững chắc trong thị trường máy chủ AI trị giá hàng chục tỷ USD, hiện do Nvidia, AMD và các tập đoàn điện toán đám mây lớn thống trị.

Cổ phiếu Qualcomm đạt mức cao nhất kể từ tháng 7 năm 2024. Nguồn: xStation5