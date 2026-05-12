Quantum Computing: Kết quả tạo nên sự hưng phấn, nhưng ngành công nghiệp vẫn ở giai đoạn sơ khai

Kết quả kinh doanh quý gần đây của các công ty trong lĩnh vực điện toán lượng tử đã một lần nữa kích hoạt làn sóng quan tâm mạnh mẽ từ nhà đầu tư và đẩy định giá của toàn bộ ngành tăng cao đáng kể. Thị trường phản ứng theo cách điển hình của một giai đoạn đầu cơ công nghệ ở giai đoạn sơ khai: thể hiện sự lạc quan mạnh mẽ, tập trung vào đà tăng doanh thu và những dấu hiệu đầu tiên của các hợp đồng thương mại, trong khi phần lớn bỏ qua việc công nghệ này vẫn còn rất xa mới đạt tới độ trưởng thành thực sự.

Báo cáo đáng chú ý nhất đến từ Quantum Computing Inc., công ty ghi nhận doanh thu khoảng 3,69 triệu USD, so với chỉ 39 nghìn USD cùng kỳ năm trước - tức tăng trưởng theo cấp số nhân. Kết quả này cũng vượt kỳ vọng của giới phân tích khoảng 3,13 triệu USD. Tuy nhiên, công ty vẫn chưa có lãi và ghi nhận khoản lỗ ròng khoảng 4 triệu USD, đồng thời chi phí hoạt động tiếp tục gia tăng. Dù vậy, cổ phiếu vẫn phản ứng cực kỳ tích cực, tăng hơn 30% chỉ trong một phiên giao dịch. Điều này cho thấy thị trường hiện đang định giá mạnh vào tiềm năng tương lai hơn là khả năng sinh lời hiện tại.

Rigetti Computing cũng ghi nhận tăng trưởng doanh thu khá tốt. Trong quý I/2026, công ty đạt doanh thu khoảng 4,4 triệu USD, tăng hơn 200% so với cùng kỳ năm trước và nhỉnh hơn kỳ vọng thị trường. Khoản lỗ khoảng 4 cent/cổ phiếu nhìn chung phù hợp với dự báo. Tuy nhiên, công ty vẫn tạo ra khoản lỗ hoạt động lớn khoảng 26 triệu USD mỗi quý. Điểm tích cực là Rigetti kết thúc quý với lượng tiền mặt rất mạnh khoảng 569 triệu USD và gần như không có nợ, tạo ra vùng đệm tài chính khá an toàn cho quá trình phát triển tiếp theo. Dù dữ liệu cơ bản tích cực, phản ứng của thị trường lại khá trái chiều, phản ánh việc nhà đầu tư ngày càng chú ý nhiều hơn tới “chất lượng tăng trưởng” thay vì chỉ tốc độ tăng trưởng.

D-Wave Quantum mang đến bức tranh phức tạp hơn. Doanh thu quý đạt khoảng 2,9 triệu USD và giảm so với cùng kỳ năm trước do nền so sánh cao. Tuy nhiên, công ty lại ghi nhận mức tăng rất mạnh về lượng đơn đặt hàng (bookings), tăng lên khoảng 33 triệu USD so với chỉ khoảng 1,6 triệu USD một năm trước. Đây là mức tăng theo nhiều lần đối với các cam kết hợp đồng trong tương lai và ngày càng được thị trường xem là chỉ báo quan trọng hơn doanh thu hiện tại ở giai đoạn phát triển còn sớm này. Dù vậy, khoản lỗ hoạt động vẫn ở mức cao, vượt 30 triệu USD, cho thấy quy mô thương mại hóa vẫn còn hạn chế và chưa ổn định theo thời gian.

Nhìn chung, có một điểm chung rất rõ trong toàn bộ ngành này. Các công ty đang báo cáo mức tăng trưởng doanh thu theo tỷ lệ phần trăm rất cao, nhưng xuất phát từ nền doanh thu cực thấp. Điều đó đồng nghĩa rằng xét về quy mô tuyệt đối, đây vẫn chỉ là những doanh nghiệp còn khá nhỏ. Tất cả các công ty đều chưa có lãi và mô hình kinh doanh vẫn đang ở giai đoạn “thử nghiệm – thương mại hóa”, phụ thuộc lớn vào các hợp đồng riêng lẻ và các dự án nghiên cứu & phát triển (R&D).

Điều quan trọng là các kết quả tài chính và phần bình luận của ban lãnh đạo chưa thực sự làm thay đổi bức tranh công nghệ dài hạn của ngành. Toàn bộ lĩnh vực này vẫn đang hoạt động dựa trên giả định rằng việc thương mại hóa hoàn chỉnh điện toán lượng tử - tức ứng dụng công nghiệp ổn định, có thể mở rộng và được sử dụng rộng rãi - vẫn còn khá xa. Nhiều phân tích trước đây cho rằng việc triển khai quy mô lớn có ý nghĩa thực tế có thể chỉ diễn ra vào đầu thập kỷ tới.

Tuy nhiên, hành vi hiện tại của thị trường cho thấy có sự tách rời khá lớn giữa định giá cổ phiếu và giai đoạn phát triển thực tế của công nghệ. Nhà đầu tư dường như đang định giá trước một kịch bản tăng trưởng và ứng dụng cực nhanh, mặc dù cấu trúc doanh thu, mức lỗ và đặc điểm hợp đồng đều cho thấy ngành này vẫn đang ở giai đoạn “khám phá tiềm năng” hơn là thương mại hóa thực sự.

Vì vậy, môi trường hiện tại phản ánh khá rõ một giai đoạn hưng phấn điển hình của các công nghệ mới nổi - nơi những câu chuyện về tiềm năng tương lai đang lấn át các yếu tố tài chính cơ bản, còn định giá ngày càng phản ánh kỳ vọng hơn là thực trạng hiện tại của ngành.