Quý kỷ lục của Apple: iPhone, Dịch vụ và AI “vô hình”. Liệu ngày trở lại ngai vàng có đang đến gần?

Apple đã mở đầu năm tài chính 2026 với quý kinh doanh mạnh nhất trong lịch sử. Gã khổng lồ Cupertino không chỉ phá kỷ lục doanh số mà còn tái định hình chiến lược tăng trưởng thông qua sự kết hợp giữa phần cứng hiệu năng cao, dịch vụ biên lợi nhuận lớn và cách tiếp cận AI mang tính tiến hóa. Trong khi giới phê bình dành 18 tháng qua để chỉ trích Apple vì bỏ lỡ đợt bùng nổ AI đầu tiên, thì việc đứng ngoài giai đoạn đầu của cuộc đua này có thể giúp Apple hưởng lợi nhờ mức chi phí thấp hơn nhiều so với các đối thủ đang chi tiêu CAPEX rất mạnh như Alphabet, Meta và Microsoft.

📊 Apple Q1/2026 - Các chỉ số tài chính then chốt

Tổng doanh thu: 143,8 tỷ USD (+16% so với cùng kỳ) – mức cao nhất trong lịch sử.

iPhone: 85,3 tỷ USD (+23,3% so với cùng kỳ) – sự trở lại ngoạn mục của “siêu chu kỳ”.

Dịch vụ (Services): 30,0 tỷ USD (+14% so với cùng kỳ) – đỉnh cao lịch sử mới, với biên lợi nhuận gộp đạt 76,5%.

Lợi nhuận ròng: 42,1 tỷ USD (EPS: 2,84 USD, +19% so với cùng kỳ).

Biên lợi nhuận gộp (toàn công ty): 48,2% – vượt ngưỡng trên của dự báo trước đó.

Cơ sở người dùng (Installed Base): Hơn 2,5 tỷ thiết bị đang hoạt động.

Hoàn vốn cho cổ đông: 32 tỷ USD được hoàn trả chỉ trong một quý.

Triển vọng Q2: Doanh thu dự kiến tăng 13–16% so với cùng kỳ, với biên lợi nhuận duy trì ở mức 48–49%.

Trong thời gian qua, cổ phiếu Apple chịu áp lực do nhận định rằng công ty đi chậm trong cuộc đua AI, khi giá cổ phiếu chỉ tăng khoảng 8% trong vòng một năm. Trái lại, Apple vẫn tiếp tục tạo ra doanh thu và lợi nhuận ấn tượng, đồng thời duy trì kỷ luật chi phí chặt chẽ. Liệu đây có phải là bản thiết kế tối ưu cho sự trở lại vị thế dẫn dắt thị trường? Nguồn: Bloomberg Finance LP, XTB

1. iPhone và Dịch vụ: Hai động cơ tăng trưởng song hành

Apple đã dập tắt dứt khoát những lo ngại về sự bão hòa của iPhone. Đà tăng trưởng doanh số đã tăng tốc mạnh, từ mức +6% trong Q4/2025 lên +23% trong quý hiện tại. Các thị trường mới nổi đóng vai trò then chốt, với doanh thu tại Greater China tăng vọt 38% so với cùng kỳ, đồng thời Ấn Độ cũng ghi nhận tăng trưởng rất tích cực.

Song song đó, mảng Dịch vụ (Services) đã chuyển mình từ vai trò “phụ trợ cho phần cứng” thành trụ cột chính của mô hình kinh doanh. Với 30 tỷ USD doanh thu mỗi quý, Apple Services hiện có quy mô tương đương các công ty trong Fortune 50. Đây chính là “động cơ thầm lặng” của định giá: doanh thu mang tính lặp lại, ít phụ thuộc vào chu kỳ phần cứng, và với biên lợi nhuận cực cao, mảng này trở thành động lực chủ chốt thúc đẩy lợi nhuận ròng.

2. Chiến lược AI: “Trí tuệ vô hình” thay vì phô trương

Apple đang theo đuổi một chiến lược AI rất riêng, có thể gọi là “AI vô hình” (Invisible AI). Thay vì quảng bá các mô hình AI độc lập, hoành tráng như Microsoft hay Google, Apple tích hợp AI một cách sâu sắc và liền mạch vào trải nghiệm người dùng (UX) của hệ sinh thái.

Hybrid Architecture: Các tác vụ AI được phân bổ giữa xử lý trực tiếp trên thiết bị và Private Cloud Compute, giúp cân bằng hiệu năng, quyền riêng tư và chi phí.

Hợp tác với Gemini: Việc cấp phép Google Gemini cho thấy Apple thừa nhận rằng họ cần hỗ trợ bên ngoài trong cuộc đua mô hình nền tảng (foundation models). Tuy nhiên, sự hợp tác này cho phép Apple nâng cấp Siri nhanh chóng mà không phải gánh chi phí CAPEX hàng chục tỷ USD cho các trung tâm dữ liệu riêng - gánh nặng hiện đang đè lên bảng cân đối kế toán của nhiều đối thủ.

Kiếm tiền gián tiếp từ AI: Apple không xem AI là một sản phẩm độc lập, mà là chất xúc tác thúc đẩy: chu kỳ nâng cấp phần cứng (đặc biệt là iPhone Pro) và mức độ sử dụng cao hơn các gói iCloud trả phí.

Trong khi nhiều công ty AI đang vật lộn với “khoảng trống thương mại hóa” - nơi chi tiêu vốn khổng lồ chưa tạo ra doanh thu tương xứng - thì Apple lại tận dụng bối cảnh cạnh tranh để tinh chỉnh và củng cố hệ sinh thái của mình, một chiến lược mà hãng đã nhiều lần triển khai rất thành công trong lịch sử.

3. Apple vs. Phần còn lại của thế giới: Cuộc chiến vốn hóa

Với vốn hóa thị trường khoảng 3,8 nghìn tỷ USD, Apple hiện đứng thứ ba, sau Nvidia và Alphabet. Thị trường vẫn đang định giá Apple một cách thận trọng hơn, chưa trao cho hãng “phần bù AI” (AI premium) như đối với các công ty cung cấp hạ tầng AI.

Điều gì cần thiết để Apple giành lại vị trí số 1?

Duy trì siêu chu kỳ iPhone: Cần có bằng chứng rõ ràng cho thấy Apple Intelligence thực sự rút ngắn chu kỳ thay máy của người dùng. Mở rộng biên lợi nhuận: Giữ vững khả năng sinh lời bất chấp chi phí bộ nhớ và linh kiện chuyên dụng cho AI ngày càng tăng. Thành công của Siri thế hệ mới: Thuyết phục cộng đồng công nghệ rằng sự kết hợp giữa đối tác Google và chip “Baltra” do Apple tự phát triển mang lại trải nghiệm người dùng (UX) vượt trội hơn Copilot của Microsoft.

​​​​​​Cổ phiếu Apple có diễn biến trái chiều trong vòng 1 năm qua và đã giảm từ đầu năm 2026. Một quý tài chính đầu năm thật sự mạnh mẽ (quý 4/2025 theo năm dương lịch) được kỳ vọng sẽ khôi phục niềm tin vào vị thế của Apple như một trong những blue-chip bền bỉ nhất Phố Wall. Nguồn: Bloomberg Finance LP, XTB

4. Kết luận

Apple có thể đã đến muộn trong “sân khấu tiếp thị AI”, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc hãng chậm chân trong tạo ra giá trị. Kỷ luật vốn và việc từ chối lao vào cuộc đua xây dựng trung tâm dữ liệu một cách cuồng nhiệt đã giúp Apple bảo toàn biên lợi nhuận kỷ lục và cho phép hãng mua lại cổ phiếu với quy mô lớn.

Đối với nhà đầu tư, Apple vẫn là một thực thể lai độc đáo: vừa là nơi trú ẩn tạo ra dòng tiền ổn định, vừa sở hữu quyền chọn tăng trưởng từ AI được “nhúng sẵn”. Chiến lược AI này tuy “vô hình” nhưng có thể sẽ trở thành chiến lược được thương mại hóa hiệu quả nhất trong toàn ngành, nhờ vào hệ sinh thái khép kín với 2,5 tỷ người dùng. Nếu thị trường bắt đầu định giá lại Apple như một nền tảng AI hàng đầu, việc hãng quay trở lại ngôi vương công ty giá trị nhất thế giới có lẽ chỉ còn là vấn đề thời gian.

Cổ phiếu Apple tăng 2% trong giao dịch sau giờ ngay sau khi báo cáo được công bố, nhưng toàn bộ mức tăng này sau đó đã bị xóa sạch. Cả US100 và US500 hiện đều cho thấy sự suy yếu rõ rệt, điều này có thể tiếp tục gây áp lực lên tâm lý thị trường khi Phố Wall bước vào phiên giao dịch cuối cùng của tuần và của tháng. Nguồn: xStation5