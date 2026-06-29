“Rammmagedon” ra tòa: Vụ kiện chống độc quyền và các khoản đầu tư tại Hàn Quốc

Các nhà sản xuất bộ nhớ DRAM lớn nhất thế giới đang phải đối mặt với áp lực pháp lý tại Hoa Kỳ. Samsung Electronics, SK Hynix và Micron Technology đã bị một nhóm người tiêu dùng và doanh nghiệp nhỏ khởi kiện tại tòa án liên bang ở California với cáo buộc thông đồng ấn định giá và cố tình hạn chế nguồn cung bộ nhớ. Vụ kiện này có thể trở thành một trong những phép thử quan trọng nhất đối với thị trường trong bối cảnh định giá đang ở mức rất cao và nguồn cung vẫn khan hiếm.

Theo đơn kiện, các nhà sản xuất bị cáo buộc đã phối hợp hạn chế nguồn cung các mô-đun DRAM truyền thống, bao gồm DDR3 và DDR4, đồng thời chuyển phần lớn năng lực sản xuất sang HBM (High Bandwidth Memory). Nguyên đơn cho rằng những hành động này đã dẫn đến tình trạng thiếu hụt trên thị trường và khiến giá các linh kiện bộ nhớ tăng mạnh.

Samsung, SK Hynix và Micron hiện kiểm soát phần lớn nguồn cung DRAM toàn cầu. Điều này đồng nghĩa với việc bất kỳ hành động cắt giảm sản lượng có sự phối hợp nào cũng sẽ gây tác động lên thị trường lớn hơn nhiều so với các ngành có mức độ tập trung thấp hơn.

Trong những tuần gần đây, các nhà sản xuất thiết bị điện tử, máy chơi game và phần cứng máy tính ngày càng thường xuyên viện dẫn chi phí linh kiện tăng cao là nguyên nhân khiến họ phải điều chỉnh tăng giá bán. Vì vậy, vấn đề không chỉ giới hạn trong thị trường linh kiện PC mà còn ảnh hưởng đến máy tính, máy chơi game, điện thoại thông minh và nhiều thiết bị khác sử dụng DRAM.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, tất cả vẫn chỉ dừng lại ở các cáo buộc. Vụ kiện sẽ cần chứng minh rằng những hạn chế về nguồn cung quan sát được không chỉ đơn thuần là phản ứng hợp lý của các nhà sản xuất trước làn sóng bùng nổ AI, mà thực sự bắt nguồn từ hành vi phối hợp nhằm hạn chế cạnh tranh.

Điều đáng chú ý nhất có lẽ là các nhà sản xuất RAM, bao gồm Samsung và SK Hynix, từng bị kết luận có hành vi tương tự trong giai đoạn 1998–2002. Mặt khác, một vụ kiện gần như giống hệt đã được đưa ra tòa vào năm 2018, trong đó Samsung, Hynix và Micron một lần nữa bị cáo buộc thông đồng ấn định giá, nhưng khi đó tòa án cho rằng các bằng chứng là chưa đủ sức thuyết phục.

Đồng thời, Samsung và SK Hynix cũng đang công bố các kế hoạch đầu tư quy mô lớn tại Hàn Quốc, tạo thêm áp lực lên định giá của các doanh nghiệp trong ngành, vốn hiện đang được hỗ trợ bởi kỳ vọng tình trạng thiếu hụt nguồn cung sẽ kéo dài.

Trong khuôn khổ chương trình của chính phủ nhằm mở rộng hệ sinh thái bán dẫn, cả hai công ty sẽ xây dựng các nhà máy sản xuất (fabs) mới, với tổng quy mô dự án lên tới hàng trăm tỷ USD.

Tuy nhiên, nếu nguồn cung bổ sung trong tương lai thực sự gây áp lực lên biên lợi nhuận, tác động này cũng sẽ xuất hiện khá muộn, bởi việc xây dựng và đưa vào vận hành các dây chuyền sản xuất bán dẫn tiên tiến cần nhiều năm để hoàn thành.

MU.US (D1)

Xu hướng tăng của cổ phiếu vẫn rất mạnh và dốc, tuy nhiên các mức Fibonacci (FIBO) giúp xác định những vùng kháng cự và hỗ trợ tiềm năng. Nếu vì bất kỳ lý do nào phe bán giành lại thế chủ động, vùng hỗ trợ mạnh nhiều khả năng sẽ nằm quanh mốc 1.000 USD (đồng thời cũng là ngưỡng tâm lý quan trọng). Đối với phe mua, mục tiêu tiếp theo là vùng kháng cự rộng quanh 1.300 USD. Nguồn: xStation5.