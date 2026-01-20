Renault tập trung trở lại ngành công nghiệp quốc phòng

Như ban lãnh đạo công ty vừa công bố, Tập đoàn Renault sẽ một lần nữa trở thành một trong những nhà sản xuất vũ khí tại châu Âu. Ngành công nghiệp ô tô châu Âu đã chịu áp lực từ các yếu tố vĩ mô bất lợi trong nhiều năm, và Renault cũng không phải là ngoại lệ.

Công ty Pháp đang hoạt động ở mức vừa phải so với các nhà sản xuất châu Âu khác. Vào năm 2024, công ty ghi nhận biên lợi nhuận hoạt động kỷ lục 7,6% và doanh thu 56 tỷ EUR. Các ước tính cho năm 2025 cho thấy tăng trưởng doanh thu chậm lại và biên lợi nhuận giảm nhẹ. Tình hình khó khăn của ngành cũng đang ảnh hưởng đến công ty — liệu ban lãnh đạo vừa tìm ra cách phá vỡ sự trì trệ về định giá và kết quả kinh doanh của công ty?

Danh mục sản phẩm của công ty đã rất đa dạng. Renault sản xuất ô tô hành khách gần như ở mọi phân khúc, xe thương mại, xe tải, cùng với đầy đủ các loại pin và hệ truyền động điện. Các drone mang thương hiệu “Chorus” hiện dự kiến sẽ được bổ sung vào danh mục này.

Tất cả chi tiết về hợp đồng mới được công bố, điều này cho thấy hợp đồng có thể có ý nghĩa quan trọng đối với Bộ Quốc phòng Pháp. Những chiếc drone đầu tiên dự kiến sẽ được bàn giao cho quân đội Pháp vào giữa năm 2026. Nếu công ty đáp ứng được kỳ vọng, họ có thể đảm bảo một hợp đồng 10 năm trị giá 1 tỷ EUR.

Các thỏa thuận sơ bộ đặt mục tiêu sản xuất khoảng 600 drone mỗi tháng. Điều này tương đương khoảng 7.000 drone mỗi năm, với hợp đồng 1 tỷ EUR, tức giá mỗi đơn vị khoảng 13.000–14.000 EUR. Về doanh thu, những con số này không quá ấn tượng, nhưng xét rằng hệ thống vũ khí thường có biên lợi nhuận cao gấp 3–4 lần ô tô, hợp đồng này có thể tăng đáng kể khả năng sinh lợi của công ty.

Sự đa dạng hóa này rõ ràng phản ánh sự chuyển đổi cơ bản đang diễn ra trong ngành công nghiệp châu Âu và nền kinh tế rộng lớn hơn.

RNO.FR (D1)

Định giá của công ty đã trải qua giai đoạn khó khăn, gần đây giá lại có thêm một lần kiểm tra vùng hỗ trợ 30 EUR. Chỉ riêng tin tức về việc mở rộng này đã thúc đẩy cổ phiếu tăng hơn 4%. Liệu đây chỉ là một đợt hồi phục tạm thời, hay có thể là sự đảo chiều xu hướng thực sự? Nguồn: xStation5