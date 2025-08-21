Đọc thêm

Rheinmetall phục hồi 3% sau đợt bán tháo gần đây 📈

16:45 21 tháng 8, 2025

Cổ phiếu của tập đoàn quốc phòng Đức Rheinmetall (RHM.DE) tăng gần 3% trong phiên hôm nay, phục hồi khoảng 7% so với mức đáy ngắn hạn gần đây, khi giá cổ phiếu có lúc rơi xuống dưới 1.500 euro.

  • Nhu cầu tại châu Âu đối với các hệ thống quốc phòng như đạn 155 mm và xe vận tải được dự báo sẽ duy trì mạnh mẽ—đặc biệt nếu châu Âu cam kết đóng vai trò chính trong việc bảo đảm an ninh cho Ukraine. Theo Politico, vai trò của Mỹ trong kiến trúc an ninh mới được kỳ vọng sẽ chỉ ở mức khiêm tốn.

  • Đợt bán tháo gần đây của cổ phiếu Rheinmetall có thể bắt nguồn nhiều hơn từ các yếu tố tâm lý, gắn liền với hy vọng gia tăng về một giải pháp hòa bình cho cuộc chiến tại Ukraine. Tuy nhiên, nhu cầu dài hạn đối với sản phẩm và dịch vụ của Rheinmetall có thể vẫn duy trì ở mức cao, khi các quốc gia NATO ngày càng chịu áp lực phải tăng chi tiêu quốc phòng.

Điều kiện then chốt sẽ là liệu những cam kết hiện tại có được chuyển hóa thành các khoản chi thực tế và gia tăng cho vũ khí trong khối liên minh hay không. JP Morgan tiếp tục đánh giá cổ phiếu ở mức “Overweight”, với giá mục tiêu 2.250 euro/cổ phiếu.

Nguồn: xStation5

Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.

12.09.2025
23:09

