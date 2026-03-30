Rò rỉ thông tin của Anthropic và làn sóng bán tháo trong nhóm cổ phiếu an ninh mạng

Anthropic rò rỉ thông tin và làn sóng bán tháo nhóm cổ phiếu an ninh mạng

Các công ty dẫn đầu trong lĩnh vực giải pháp an ninh mạng như CrowdStrike, Zscaler và Palo Alto Networks đang ghi nhận mức giảm vài phần trăm trong phiên giao dịch hôm nay, với mức sụt trung bình khoảng 6%.

Động thái này được xem là hệ quả từ một vụ rò rỉ liên quan đến các sản phẩm mới của Anthropic – công ty lớn thứ hai trong ngành AI về định giá và quy mô hoạt động.

Claude Code Security là một bổ sung mới trong bộ công cụ dành cho nhà phát triển của Anthropic, được thiết kế nhằm giúp kỹ sư xây dựng các hệ thống và ứng dụng an toàn hơn. Theo nhiều đại diện trong ngành, đây vốn là một điểm yếu của các công cụ AI hiện nay, bao gồm cả Claude Code.

Nhiều nhà đầu tư cho rằng việc AI tham gia sâu hơn vào việc bảo vệ hệ thống, mạng lưới và phần mềm có thể làm giảm thị phần của các công ty an ninh mạng truyền thống.

Tuy nhiên, cũng đặt ra câu hỏi: các công ty này sẽ hiệu quả đến đâu trong việc bảo vệ người dùng khỏi tội phạm mạng nếu chính AI lại có khả năng thích ứng để tìm ra lỗ hổng và điểm yếu trong hệ thống bảo mật?

Một góc nhìn khác được đưa ra bởi các nhà phân tích tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF). Trong báo cáo năm 2026, họ lập luận rõ rằng AI thực chất làm tăng nhu cầu đối với dịch vụ an ninh mạng, thay vì làm giảm. Bản chất của mối đe dọa đang thay đổi: trọng tâm chuyển sang các giải pháp dựa trên tác nhân (agent-based), xác thực danh tính và tự động hóa.

Tuy nhiên, các công ty như Palo Alto và Zscaler lại là những đơn vị tiên phong trong các lĩnh vực này, vì vậy chưa có lý do rõ ràng để định giá tiêu cực cho triển vọng của họ.

Ngoài ra, còn có một khía cạnh thứ hai của đợt bán tháo này – mang tính suy đoán nhiều hơn là phân tích cơ bản. Yếu tố này liên quan đến các tin rò rỉ về “Claude Mythos”, một công cụ mới của Anthropic với khả năng chưa được công bố đầy đủ nhưng được mô tả là “chưa từng có tiền lệ”.

Ở thời điểm hiện tại, cần đặt câu hỏi: điều gì đang thực sự xảy ra? Các công ty an ninh mạng đang bị bán tháo vì Anthropic được cho là đã phát triển công cụ đủ mạnh để thách thức toàn bộ mô hình kinh doanh của họ. Nhưng lại rất ít người đặt câu hỏi vì sao những thông tin này lại xuất hiện thông qua một vụ rò rỉ dữ liệu ngay từ đầu.

Kết luận có thể tự rút ra theo nhiều hướng: hoặc công ty không kiểm soát tốt chính công nghệ của mình, hoặc các công cụ không mạnh như tuyên bố, hoặc đây là một vụ rò rỉ có chủ đích nhằm định hình tâm lý thị trường AI – vốn đang có dấu hiệu suy yếu niềm tin trong cuộc đua thu hút dòng vốn. Tuy nhiên, không kịch bản nào trong số này đủ để biện minh cho mức bán tháo mạnh như hiện tại trong một ngành vốn gắn liền với an ninh mạng.