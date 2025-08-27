Royal Bank của Canada vọt 5% sau khi công bố báo cáo thu nhập khả quan📈

Royal Bank of Canada (RY.US) công bố kết quả kinh doanh quý III vượt xa kỳ vọng của giới phân tích, ghi nhận lợi nhuận kỷ lục trên tất cả các mảng kinh doanh chính. Cổ phiếu của ngân hàng lớn nhất Canada tăng hơn 5% trong phiên, lên mức cao nhất mọi thời đại và vượt trội so với hầu hết cổ phiếu tài chính tại Mỹ và Canada.
KQKD Quý III/2025
-
Lợi nhuận ròng: 5,4 tỷ USD, tăng 21% so với 4,5 tỷ USD cùng kỳ 2024.
-
EPS báo cáo: 3,75 USD so với 3,09 USD cùng kỳ năm trước.
-
EPS điều chỉnh: 3,84 USD – vượt dự báo của giới phân tích (3,32 USD) và cao hơn nhiều so với quý II (3,12 USD).
-
Doanh thu: 16,99 tỷ USD, so với 14,63 tỷ USD năm trước.
-
Dự phòng rủi ro tín dụng (PCLs): 881 triệu USD – cao hơn mức 659 triệu USD cùng kỳ, nhưng thấp hơn dự báo 1 tỷ USD và giảm mạnh so với 1,4 tỷ USD quý II.
-
Hiệu quả theo mảng kinh doanh
-
Ngân hàng cá nhân: 1,9 tỷ USD (+22% y/y)
-
Ngân hàng doanh nghiệp: 836 triệu USD (+2% y/y)
-
Quản lý tài sản: 1,1 tỷ USD (+15% y/y)
-
Thị trường vốn: 1,3 tỷ USD (+13% y/y)
-
Bảo hiểm: 247 triệu USD (+45% y/y)
-
-
ROE: 17,3% (báo cáo); 17,7% (điều chỉnh)
-
Tỷ lệ hiệu quả (Efficiency ratio): 54,4% (báo cáo); 53,5% (điều chỉnh) – cho thấy khả năng kiểm soát chi phí hiệu quả.
Nguồn: xStation5
