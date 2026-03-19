Ryanair chạm đáy 5 tháng 🚩 Áp lực từ giá nhiên liệu bủa vây ngành hàng không

Cổ phiếu Ryanair (RYAAY.US) vừa rơi xuống mức thấp nhất kể từ tháng 10 năm 2025, bất chấp việc doanh nghiệp này vẫn là một trong những hãng hàng không được quản trị hiệu quả nhất Châu Âu. Những diễn biến gần đây cho thấy Ryanair đang bước vào một chu kỳ tăng trưởng mới, tuy nhiên lộ trình này đang bị cản trở bởi chi phí quản lý leo thang và những bất ổn trong vận hành. Đặc biệt, giá nhiên liệu bay tăng cao gần như chắc chắn sẽ bào mòn biên lợi nhuận, trong khi nhu cầu du lịch hè vẫn là một dấu hỏi lớn trước những căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, vốn đang là mối quan tâm hàng đầu của thị trường hiện nay.

Cập nhật tình hình doanh nghiệp:

Tiến độ bàn giao tàu bay: Ryanair kỳ vọng dòng Boeing 737 MAX 10 sẽ được cấp chứng chỉ trong quý 3 năm nay để kịp bắt đầu bàn giao vào đầu năm tới. Việc nhận tàu bay đúng hạn là yếu tố sống còn để hãng mở rộng quy mô và mạng lưới đường bay.

Mục tiêu tăng trưởng: Hãng đặt mục tiêu nâng lượng hành khách từ 207 triệu lên khoảng 215 triệu trong năm tài chính tới, đi kèm với việc tăng nhẹ giá vé. Điều này cho thấy chiến lược ưu tiên tăng trưởng sản lượng nhưng vẫn giữ kỷ luật về giá.

Ryanair sẽ cắt giảm khoảng 10% hoạt động tại sân bay Brussels Charleroi (tương đương 1,1 triệu ghế mỗi năm) để phản đối chính sách thuế hành khách mới. Quyết định này minh chứng cho sự nhạy bén của hãng trong việc tái phân bổ nguồn lực khi đối mặt với các rào cản pháp lý.

Hãng đã từ chối lắp đặt internet vệ tinh Starlink trên tàu bay do lo ngại làm tăng tiêu thụ nhiên liệu và thiếu hiệu quả kinh tế trên các chặng ngắn. Động thái này một lần nữa khẳng định triết lý tối ưu hóa chi phí triệt để của Ryanair.

Điểm yếu lớn nhất hiện nay nằm ở tốc độ bàn giao tàu bay và khả năng chậm trễ cấp phép từ phía Boeing. Dù vậy, lợi thế dẫn đầu về chi phí và kỷ luật phân bổ vốn vẫn là những trụ cột chính củng cố niềm tin cho các nhà đầu tư dài hạn.

Định giá của Ryanair hiện đang ở mức tương đối hấp dẫn với hệ số P/E xấp xỉ 12 và chỉ số PEG thấp (khoảng 0,3). Điều này cho thấy tiềm năng tăng trưởng của cổ phiếu vẫn chưa được phản ánh hết vào giá. Sau nhịp điều chỉnh khoảng 15% từ mức đỉnh hồi tháng Một, Evercore ISI đã nâng xếp hạng cổ phiếu này lên mức "Khả quan" (Outperform) với giá mục tiêu 80 USD. Trong khi đó, Bernstein cũng tăng mức giá kỳ vọng lên 71 USD, viện dẫn những bước tiến ổn định trong vận hành, điển hình là mức tăng trưởng 1,1% của doanh thu trên mỗi ghế cung ứng (RASK). Tuy nhiên, bức tranh chung của ngành hàng không vẫn đang chịu áp lực nặng nề từ cuộc xung đột tại Trung Đông, tác nhân chính đẩy giá nhiên liệu bay lên cao, cùng những bất ổn vĩ mô liên quan đến lạm phát và căng thẳng địa chính trị. Ryanair hiện duy trì một cấu trúc tài chính cực kỳ lành mạnh với lượng tiền mặt ròng khoảng 1 tỷ EUR và luôn giữ vị thế tiền mặt ròng dương trên bảng cân đối kế toán. Với bảng cân đối kế toán chất lượng cao cùng khả năng tạo dòng tiền mạnh mẽ, hãng hoàn toàn chủ động và linh hoạt trong các kế hoạch tái đầu tư cũng như chi trả quyền lợi cho cổ đông. Xét về hiệu quả vận hành, tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) của Ryanair đạt khoảng 26%. Đặc biệt, mô hình hàng không giá rẻ siêu tiết kiệm tiếp tục là "vũ khí" giúp hãng duy trì lợi thế cạnh tranh tuyệt đối về chi phí cấu trúc, ngay cả trong kịch bản giá nhiên liệu duy trì ở mức cao.

Cuộc khủng hoảng nhiên liệu bay: "Gót chân Achilles" của ngành hàng không toàn cầu

Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) vừa đưa ra cảnh báo đanh thép: Xung đột giữa Mỹ/Israel và Iran đã phơi bày những lỗ hổng chí mạng trong chuỗi cung ứng nhiên liệu bay (Jet Fuel). Theo IATA, cuộc chiến này có thể dẫn đến tình trạng khan hiếm nhiên liệu trầm trọng, trực tiếp đe dọa làm tê liệt các hoạt động bay trên quy mô lớn.

Eo biển Hormuz , huyết mạch vận chuyển 20% lượng dầu thô toàn cầu, hiện đang rơi vào tình trạng đình trệ lưu thông nghiêm trọng.

Việc dòng chảy dầu từ Vịnh Ba Tư bị gián đoạn sẽ nhanh chóng "loang" sang ngành hàng không. Nguồn cung dầu thô sụt giảm kết hợp với năng suất lọc dầu bị tổn hại sẽ bóp nghẹt sản lượng nhiên liệu bay trên toàn thế giới.

Châu Âu đang ở "báo động đỏ", khu vực này đặc biệt dễ bị tổn thương nếu gián đoạn kéo dài . Khoảng 25–30% nguồn cung nhiên liệu bay của Châu Âu đến từ Vịnh Ba Tư, trong khi dự trữ chiến lược chỉ đủ duy trì nhu cầu bình thường trong khoảng một tháng.

Châu Á mất đi phương án dự phòng: Khoảng 84% lượng dầu thô đi qua Hormuz thường đổ về Châu Á, đặc biệt là Ấn Độ và Trung Quốc. Điều này khiến các cường quốc khu vực không còn dư địa để hỗ trợ bù đắp thiếu hụt cho các thị trường khác.

Các hãng hàng không hiện đang phải đối mặt với tình trạng "đốt tiền" theo đúng nghĩa đen. Xung đột tại Ukraine và Trung Đông buộc các chuyến bay dài phải thay đổi lộ trình, khiến quãng đường bay dài hơn, tiêu thụ nhiên liệu nhiều hơn và chi phí vận hành tăng vọt.

IATA nhấn mạnh rằng hàng không là ngành chịu rủi ro cao nhất vì nhiên liệu bay cực kỳ khó thay thế trên quy mô lớn. Không giống các ngành công nghiệp khác, các hãng hàng không gần như không có phương án thay thế ngắn hạn nếu chuỗi cung ứng bị đứt gãy.

Trước tình hình cấp bách, IATA đang kêu gọi các chính phủ đưa ra những hành động chính sách tức thời. Các khuyến nghị ngắn hạn bao gồm: thiết lập dự trữ nhiên liệu bay chiến lược , đa dạng hóa nguồn cung và tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa chính phủ, các hãng hàng không và các nhà máy lọc dầu.

Bên cạnh đó, các chuyên gia pháp lý và giới phân tích ngành cảnh báo rằng, nếu các nhà máy lọc dầu tại Trung Đông bị hư hại, cuộc khủng hoảng sẽ trở nên trầm trọng hơn một cách đáng kể. Trong kịch bản trữ lượng nhiên liệu tại các sân bay và của hãng hàng không bị cạn kiệt trong thời gian dài, các hãng bay sẽ buộc phải cắt giảm quy mô vận hành và hủy chuyến hàng loạt.

Bất kỳ tình trạng khan hiếm nhiên liệu bay trên diện rộng nào cũng sẽ tác động trực tiếp đến hành khách. Các kế hoạch du lịch dịp lễ Phục sinh, các chuyến bay thuê chuyến (charter) và thậm chí là dịch vụ cấp cứu hàng không quốc tế đều đứng trước nguy cơ bị đình trệ nghiêm trọng nếu tình hình tiếp tục xấu đi. Như chúng ta đã thấy, đây chính là lý do xác đáng khiến cổ phiếu Ryanair chịu áp lực điều chỉnh mạnh trong thời gian qua. Tuy nhiên, một kịch bản hạ nhiệt căng thẳngcó thể trở thành "ngòi nổ" hỗ trợ Ryanair, tạo tiền đề cho một nhịp phục hồi mạnh mẽ của mã cổ phiếu này.