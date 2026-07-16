S&P500 - Áp lực lạm phát giảm bớt, nhưng liệu mùa BCTC Q2 có đủ sức nâng đỡ Phố Wall?

Mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý II của doanh nghiệp Mỹ đang khởi động với những tín hiệu tích cực khi phần lớn các công ty công bố lợi nhuận vượt kỳ vọng của giới phân tích. Trong khi đó, dữ liệu lạm phát mới nhất cho thấy áp lực giá cả tại Mỹ hạ nhiệt nhanh hơn dự báo, giúp thị trường giảm kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất. Sự kết hợp của hai yếu tố này đang tạo ra bối cảnh thuận lợi để thị trường chứng khoán Mỹ có thể tiếp tục nối dài mạch tăng, nhất là khi mùa báo cáo thu nhập quý 2 mới chỉ khởi động.

Mùa báo cáo lợi nhuận khởi đầu đầy lạc quan

Mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý II đang mang đến nhiều tín hiệu tích cực hơn kỳ vọng. Các nhà phân tích hiện dự báo lợi nhuận của các doanh nghiệp thuộc chỉ số S&P 500 sẽ tăng 23,6% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn đáng kể so với mức dự báo 18,8% vào cuối tháng 3. Đây sẽ là quý thứ hai liên tiếp lợi nhuận doanh nghiệp Mỹ tăng trên 20% nếu dự báo hiện tại trở thành hiện thực.

Đáng chú ý, dù mới chỉ khoảng 4% số doanh nghiệp trong S&P 500 công bố kết quả kinh doanh, 89% đã vượt kỳ vọng về lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS), trong khi 72% vượt dự báo doanh thu. Những kết quả ban đầu đang củng cố niềm tin rằng tăng trưởng lợi nhuận thực tế của doanh nghiệp Mỹ có thể tiếp tục cao hơn đáng kể so với các ước tính hiện nay.

Lịch sử cho thấy lợi nhuận thường vượt dự báo

Thống kê nhiều năm cho thấy các nhà phân tích thường đánh giá khá thận trọng về lợi nhuận doanh nghiệp. Trong 37 trên 40 quý gần nhất, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận cuối cùng của các doanh nghiệp S&P 500 đều cao hơn mức dự báo tại thời điểm kết thúc quý.

Trong vòng 10 năm qua:

Khoảng 76% doanh nghiệp vượt dự báo EPS.

Mức vượt trung bình khoảng 7,4%.

Các bất ngờ tích cực này thường giúp tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của toàn chỉ số tăng thêm khoảng 6,2 điểm phần trăm trong suốt mùa báo cáo.

Nếu xu hướng này tiếp tục lặp lại, mức tăng trưởng lợi nhuận quý II có thể tăng từ khoảng 23,6% hiện nay lên gần 30%, thậm chí vượt 31% theo một số mô hình thống kê. Đây sẽ là tốc độ tăng trưởng lợi nhuận mạnh nhất kể từ cuối năm 2021.

Định giá Phố Wall vẫn cao nhưng có cơ sở

Hiện chỉ số S&P 500 đang giao dịch với mức P/E dự phóng khoảng 20,5 lần, cao hơn mức trung bình của cả 5 năm và 10 năm gần đây. Thông thường, mức định giá cao sẽ khiến nhà đầu tư lo ngại về khả năng điều chỉnh của thị trường. Tuy nhiên, nếu lợi nhuận doanh nghiệp tiếp tục vượt kỳ vọng như những quý trước, mức định giá hiện tại hoàn toàn có thể được thị trường chấp nhận.

Ngoài kết quả kinh doanh quý II, giới đầu tư sẽ đặc biệt theo dõi triển vọng mà các doanh nghiệp đưa ra cho nửa cuối năm, nhất là các nội dung liên quan đến:

Chi tiêu đầu tư cho AI.

Áp lực chi phí đầu vào.

Giá năng lượng.

Triển vọng nhu cầu tiêu dùng.

Đây sẽ là những yếu tố quyết định liệu đà tăng của thị trường chứng khoán Mỹ có được duy trì hay không.

Lạm phát Mỹ hạ nhiệt, kỳ vọng nâng lãi suất giảm mạnh

Song song với mùa báo cáo lợi nhuận, thị trường cũng đón nhận thông tin tích cực từ dữ liệu lạm phát tháng 6. Theo Bộ Lao động Mỹ, CPI toàn phần tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn đáng kể mức 4,2% của tháng 5. Nếu tính theo tháng, CPI giảm 0,4%, trong khi giới phân tích trước đó dự báo chỉ số này sẽ tăng khoảng 0,2%. Đáng chú ý hơn, CPI lõi - chỉ số loại trừ giá thực phẩm và năng lượng - gần như đi ngang trong tháng 6 và chỉ tăng 2,6% so với cùng kỳ, thấp hơn mức 2,9% của tháng trước. Diễn biến này cho thấy áp lực lạm phát tại Mỹ đang hạ nhiệt nhanh hơn dự kiến.

Ngay sau khi báo cáo CPI được công bố, thị trường nhanh chóng điều chỉnh kỳ vọng đối với chính sách tiền tệ của Fed. Theo công cụ FedWatch của CME, nhà đầu tư gần như không còn đặt cược vào khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp cuối tháng 7. Đồng thời, xác suất Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9 cũng giảm mạnh, từ trên 90% xuống còn khoảng 52%. Việc kỳ vọng lãi suất hạ nhiệt đã hỗ trợ tích cực cho nhiều nhóm tài sản như vàng, trái phiếu và cổ phiếu.

Nguồn: CME FedWatch Tool

Chủ tịch Fed Kevin Warsh vẫn ưu tiên chống lạm phát

Dù dữ liệu CPI mang lại tín hiệu tích cực, Chủ tịch Fed Kevin Warsh vẫn tiếp tục phát đi thông điệp cứng rắn trong phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ. Ông cho rằng Fed cần thực hiện một "sự thay đổi chế độ" trong chính sách tiền tệ nhằm giảm gánh nặng lạm phát đối với người dân và doanh nghiệp. Theo ông Warsh, chính sách "mục tiêu lạm phát trung bình linh hoạt" được Fed áp dụng từ năm 2020 đã góp phần khiến lạm phát duy trì ở mức cao trong nhiều năm. Ông khẳng định ưu tiên số một của Fed hiện nay là đưa chính sách tiền tệ trở về trạng thái phù hợp để lạm phát quay về mục tiêu 2%. Đồng thời, ông cũng đã thành lập 5 tổ công tác nhằm rà soát toàn diện hoạt động của Fed, từ phương pháp đánh giá lạm phát, truyền thông, công nghệ cho tới quản lý bảng cân đối kế toán.

Bên cạnh cam kết chống lạm phát, ông Warsh cũng đưa ra đánh giá khá lạc quan về triển vọng kinh tế Mỹ. Theo Chủ tịch Fed, nền kinh tế vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, trong khi hoạt động đầu tư của doanh nghiệp tiếp tục bùng nổ, đặc biệt là trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI). Ông cho rằng làn sóng đầu tư vào AI có thể giúp cải thiện năng suất lao động trong dài hạn, từ đó góp phần giảm áp lực lạm phát. Tuy nhiên, Fed sẽ tiếp tục theo dõi sát tác động của AI đối với thị trường lao động và giá cả trước khi đưa ra các quyết định chính sách mới.

Kết luận

Trong những tuần tới, diễn biến của thị trường tài chính Mỹ sẽ phụ thuộc vào hai yếu tố chính. Thứ nhất là kết quả kinh doanh và triển vọng của các doanh nghiệp trong mùa báo cáo quý II. Nếu lợi nhuận tiếp tục vượt kỳ vọng, thị trường chứng khoán sẽ có thêm cơ sở để duy trì mức định giá cao hiện nay. Thứ hai là các dữ liệu lạm phát và thông điệp từ Fed. Nếu xu hướng giảm của lạm phát tiếp tục được duy trì, áp lực tăng lãi suất sẽ giảm bớt, tạo môi trường thuận lợi hơn cho cả thị trường cổ phiếu và các tài sản như vàng. Ngược lại, nếu lạm phát bất ngờ tăng trở lại hoặc Fed tiếp tục phát tín hiệu cứng rắn, kỳ vọng của thị trường có thể nhanh chóng thay đổi trong nửa cuối năm.

Phân tích kỹ thuật

Nguồn: xStation5

Sau nhịp điều chỉnh vào đầu tháng 6, chỉ số đã lấy lại toàn bộ mức giảm và đang tiếp cận sát mức đỉnh lịch sử. Việc liên tục hình thành các mức đáy sau cao hơn đáy trước và đồng thời thiết lập đường xu hướng tăng trong ngắn hạn, điều này đang đem lại tín hiệu tích cực cho phe mua. Chừng nào đường xu hướng và cấu trúc tăng này chưa bị vô hiệu hóa, kịch bản chủ đạo vẫn là xu hướng tăng.

Đồng thời, các chỉ báo động lượng như RSI vẫn chưa vào vùng quá mua, điều đó phản ánh dư địa tăng trưởng của chỉ số vẫn còn. Một nhịp bứt phá dứt khoát lên trên vùng đỉnh 7.630 điểm sẽ là tín hiệu rõ ràng nhất báo hiệu nhịp tăng mới được hình thành.