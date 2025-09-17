Salesforce có chiến lược mở rộng sang lĩnh vực an ninh quốc gia

Salesforce, tập đoàn hàng đầu toàn cầu trong lĩnh vực quản lý quan hệ khách hàng (CRM), đã ghi nhận tăng trưởng ổn định và ấn tượng về kết quả kinh doanh trong những năm gần đây. Doanh thu của công ty đã tăng từ 26 tỷ USD năm 2022 lên gần 38 tỷ USD trong năm tài chính 2025, phản ánh quy mô hoạt động mở rộng và chiến lược thâm nhập thị trường hiệu quả. Cùng giai đoạn, EBITDA tăng từ khoảng 5 tỷ USD lên hơn 11 tỷ USD, cho thấy hiệu quả vận hành được cải thiện và quản trị chi phí tốt hơn.

Biên lợi nhuận hoạt động của Salesforce tăng từ 7% (2022) lên 18% (2025), trong khi biên lợi nhuận ròng tăng từ 6% lên 15%, thể hiện khả năng sinh lời ngày càng cao. Động lực chính của sự cải thiện này đến từ quy mô hóa hoạt động, tối ưu chi phí cố định, áp dụng tự động hóa và quản lý hạ tầng CNTT, cùng với sự tăng trưởng của dịch vụ điện toán đám mây theo mô hình SaaS. Bên cạnh đó, tỷ trọng các mảng sinh lời cao hơn như AI và giải pháp cho khu vực công, cũng như kiểm soát hiệu quả hơn chi phí bán hàng và marketing, đã góp phần mở rộng biên lợi nhuận.

Tuy nhiên, không chỉ nền tảng tài chính vững mạnh thu hút nhà phân tích và nhà đầu tư. Gần đây, Salesforce đã công bố thành lập Missionforce, một đơn vị kinh doanh mới tập trung vào thị trường an ninh quốc gia và giải pháp AI tiên tiến dành cho các cơ quan chính phủ Mỹ và quân đội. Chiến lược mở rộng này nhằm đa dạng hóa nguồn doanh thu và trực tiếp cạnh tranh với Palantir Technologies, công ty lâu nay chiếm ưu thế trong mảng hợp đồng công nghệ quốc phòng.

Missionforce, do Kendall Collins (cựu CEO Salesforce Government Cloud) lãnh đạo, đặt mục tiêu triển khai hệ thống AI tích hợp để hỗ trợ hậu cần, phân tích vận hành và quản lý nhân sự trong quân đội và cơ quan tình báo. Thực tế, điều này đồng nghĩa với việc xây dựng các nền tảng thông minh có khả năng hỗ trợ ra quyết định theo thời gian thực cho nhà phân tích và chỉ huy, đồng thời bảo đảm chuẩn an ninh dữ liệu cao nhất.

Với nhu cầu ngày càng tăng từ các cơ quan chính phủ về công nghệ số tiên tiến và tự động hóa, Salesforce nhận thấy tiềm năng khổng lồ ở khu vực công. Đáng chú ý, ban lãnh đạo công ty công khai thừa nhận rằng Salesforce đang nhắm trực tiếp vào các hợp đồng chính phủ vốn thuộc về Palantir. Giá trị cốt lõi của Salesforce nằm ở sự kết hợp giữa hạ tầng điện toán đám mây mạnh mẽ, kinh nghiệm CRM sâu rộng và thuật toán AI ngày càng tiên tiến, nhằm cạnh tranh với giải pháp phân tích đã được Palantir định vị trên thị trường.

Tuy nhiên, bất chấp nền tảng tài chính vững chắc, cổ phiếu Salesforce đã tụt hậu đáng kể so với thị trường Mỹ trong năm 2025. Từ đầu năm đến giữa tháng 9, giá cổ phiếu công ty mất khoảng 25–28% giá trị, trong khi chỉ số S&P 500 tăng khoảng 12%. Sự chênh lệch này cho thấy cổ phiếu Salesforce vẫn đang chịu áp lực và rõ ràng bị bỏ lại phía sau thị trường chung.

Chiến lược dịch chuyển sang mảng an ninh quốc gia có thể là bước ngoặt quan trọng. Salesforce không chỉ củng cố vị thế trong lĩnh vực doanh nghiệp, mà còn mở ra những nguồn doanh thu tiềm năng lớn. Thị trường hợp đồng CNTT và AI cho chính phủ Mỹ được xem là một trong những lĩnh vực tăng trưởng hứa hẹn nhất trong thập kỷ tới.

Từ góc nhìn của nhà đầu tư, việc Salesforce bước vào thị trường này, kết hợp với kết quả vận hành ngày càng cải thiện, là tín hiệu rõ ràng rằng công ty không chỉ muốn trở thành một tập đoàn công nghệ, mà còn là một thế lực địa chính trị. Cuộc cạnh tranh với Palantir chỉ mới bắt đầu, và Missionforce có thể trở thành vũ khí chủ chốt trong cuộc chiến giành các hợp đồng trị giá hàng tỷ USD, định hình tương lai an ninh số của Mỹ.