Salesforce công bố quan hệ đối tác với OpenAI và Anthropic🚨

Salesforce công bố mở rộng hợp tác chiến lược với OpenAI và Anthropic vào ngày 14/10, nhằm tăng cường tích hợp giải pháp trí tuệ nhân tạo (AI) trong hệ sinh thái Agentforce 360.

rong hợp tác với OpenAI, nền tảng Agentforce 360 sẽ được kết nối với ChatGPT, cho phép người dùng tìm kiếm dữ liệu bán hàng, phân tích hội thoại với khách hàng, và tạo trực quan hóa trong Tableau chỉ bằng các truy vấn văn bản đơn giản. Ngoài ra, hai công ty sẽ cung cấp công cụ xây dựng AI agents và prompts dựa trên các mô hình mới nhất của OpenAI, bao gồm GPT-5. Salesforce cũng sẽ bổ sung một tính năng bán hàng mới ngay trong ChatGPT, mang đến cho khách hàng khả năng kiểm soát toàn diện dữ liệu và mối quan hệ khách hàng.

Song song đó, Salesforce cũng thông báo mở rộng hợp tác với Anthropic, tập trung vào việc triển khai các giải pháp AI cho những lĩnh vực được quản lý chặt chẽ và nhạy cảm với dữ liệu. Mô hình Claude sẽ trở thành nền tảng cho Agentforce 360, với những ứng dụng đầu tiên trong ngành tài chính. Cả hai công ty cũng có kế hoạch tích hợp Claude sâu hơn với Slack, giúp người dùng có thể truy cập trực tiếp các công cụ AI ngay trong ứng dụng cộng tác nhóm.

Trong những năm gần đây, Salesforce hoạt động khá hiệu quả, doanh thu và quy mô liên tục tăng trưởng. Công ty đang theo đuổi chiến lược phát triển bài bản trong mảng AI, mang lại kết quả rõ rệt dưới dạng tăng năng suất và cải thiện biên lợi nhuận. AI được kỳ vọng sẽ trở thành đòn bẩy vận hành cho Salesforce, giúp công ty tối ưu cả chi phí lẫn lợi nhuận. Tuy nhiên, định giá của Salesforce vẫn ở mức tương đối “thận trọng” so với mặt bằng ngành công nghệ:

P/E khoảng 36

P/S là 5

P/B là 3

Dù bối cảnh chung khá lạc quan, nhưng cổ phiếu Salesforce đã mất khoảng 15% giá trị trong năm 2025. Ngay cả thông báo hợp tác với OpenAI hôm nay cũng không thể đảo ngược xu hướng tiêu cực — cổ phiếu tiếp tục giảm hơn 1% trong phiên. Không lâu trước đây, những thông tin hợp tác với OpenAI thường có thể giúp cổ phiếu công nghệ tăng hai chữ số. Liệu nhà đầu tư đã ngừng tin vào “phép màu AI”, hay tình hình cơ bản của Salesforce đang yếu hơn bề ngoài? Câu trả lời có lẽ sẽ xuất hiện trong báo cáo lợi nhuận quý sắp tới.

Biểu đồ cổ phiếu CRM.US (khung thời gian D1)

Nguồn: xStation5

Về kỹ thuật, biểu đồ giá đang cho thấy tình thế rất bất lợi cho bên mua. Salesforce vẫn duy trì trong xu hướng giảm kéo dài gần một năm qua, nhiều lần kiểm chứng bởi các nhịp bật xuống từ đường xu hướng kèm theo khoảng trống cung. Tháng 4 năm nay, xuất hiện mô hình “Death Cross” (EMA50 cắt xuống EMA200), ngay sau đó là “Bearish Crossover” (EMA100 cắt xuống EMA200). Giá cổ phiếu hiện đang tiến sát vùng hỗ trợ 229 USD, và sắp chạm đường xu hướng. Nếu bên mua không nhanh chóng đảo chiều, giá có thể tiếp tục giảm về 194 USD — mức thấp nhất trong vòng 2 năm.