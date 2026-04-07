Samsung dự báo Q1/2026 sẽ là một quý ấn tượng nhất trong lịch sử

Samsung Electronics dự báo rằng quý đầu tiên của năm 2026 sẽ là một trong những quý ấn tượng nhất trong lịch sử công ty. Lợi nhuận và doanh thu được kỳ vọng tăng mạnh nhờ nhu cầu đặc biệt cao về bộ nhớ dùng trong trí tuệ nhân tạo (AI) và hạ tầng trung tâm dữ liệu. Là một trong những nhà cung cấp bộ nhớ hàng đầu cho việc huấn luyện mô hình AI và xây dựng trung tâm dữ liệu, công ty đang tận dụng tối đa “cơn sốt AI”, điều mà theo dự báo sẽ dẫn đến những kết quả phá kỷ lục.

Kết Quả Tài Chính Dự Báo Chính cho Quý 1/2026

Lợi nhuận hoạt động dự kiến đạt khoảng 57,2 nghìn tỷ won, tương đương khoảng 38 tỷ USD, tăng hơn tám lần so với quý 1/2025, khi con số này là 6,69 nghìn tỷ won.

Doanh thu ước tính khoảng 133 nghìn tỷ won, tăng khoảng 70% và vượt 100 nghìn tỷ won trong một quý – lần đầu tiên trong lịch sử công ty.

Mảng bộ nhớ, bao gồm DRAM, NAND và HBM, dự kiến chiếm khoảng 40% tổng doanh thu.

Nguyên nhân chính dẫn đến những kết quả dự báo ấn tượng này là nhu cầu về bộ nhớ băng thông cao, đặc biệt là HBM, được sử dụng trong các bộ tăng tốc của NVIDIA, AMD và các thiết bị khác phục vụ hạ tầng AI. Việc xây dựng trung tâm dữ liệu và mô hình AI đòi hỏi nguồn bộ nhớ khổng lồ, tạo ra áp lực cung và đẩy giá chip tăng cao. Dự báo cho thấy giá bộ nhớ dành cho trung tâm dữ liệu có khả năng tiếp tục tăng. Samsung đã biến “cơn sốt AI” thành lợi thế trên bảng cân đối kế toán, khiến bộ nhớ trở thành nguồn lợi nhuận chủ lực của công ty.

Phản ứng của thị trường đối với các dự báo diễn ra ngay lập tức, với cổ phiếu tăng trong giờ giao dịch đầu tiên và duy trì động lực mạnh. Hướng dẫn quý của Samsung đã vượt xa kỳ vọng của các nhà phân tích, trong thuật ngữ thị trường được gọi là “siêu bất ngờ”.

Các kết quả dự báo rõ ràng cho thấy Samsung là một trong những “người hưởng lợi chính” từ cơn sốt AI toàn cầu. Bộ nhớ DRAM và HBM dành cho trung tâm dữ liệu và hệ thống AI tạo nền tảng cho tăng trưởng lợi nhuận. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần lưu ý những rủi ro liên quan đến căng thẳng ở các khu vực quan trọng trong chuỗi cung ứng, khả năng leo thang xung đột ở Vịnh Ba Tư và bế tắc kéo dài quanh việc phong tỏa Eo biển Hormuz.

Samsung Electronics không chỉ củng cố vị thế là ông lớn về bộ nhớ, mà kết quả dự báo còn cho thấy công ty sẽ là một trong những người hưởng lợi chính từ làn sóng AI toàn cầu. Nhu cầu mạnh mẽ về bộ nhớ DRAM và HBM phục vụ trung tâm dữ liệu và huấn luyện mô hình AI dự kiến sẽ thúc đẩy doanh thu và lợi nhuận kỷ lục trong các quý tới. Công ty vẫn là một “người chơi” hấp dẫn tại thị trường châu Á với khả năng tiếp xúc với hạ tầng trung tâm dữ liệu và sự tăng trưởng công nghệ AI, cung cấp nền tảng tài chính vững chắc, đồng thời vẫn phải đối mặt với các rủi ro chu kỳ và địa chính trị.

Nguồn: xStation5