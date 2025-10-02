Samsung tăng vọt 4% nhờ thỏa thuận với OpenAI và US Stargate📈

Samsung Electronics (SMSN.UK) đã tăng hơn 4%, đánh dấu mức cao nhất kể từ tháng 1/2021. Bên cạnh đó, “gã khổng lồ” Hàn Quốc khác là SK Hynix cũng tăng mạnh trong phiên hôm nay nhờ tin tức hợp tác với OpenAI.
Đợt tăng giá này diễn ra sau thông tin cả hai công ty đã hợp tác với OpenAI trong khuôn khổ sáng kiến Stargate. SK Hynix vốn đã là nhà cung cấp quan trọng cho Nvidia, trong khi Samsung đang nỗ lực đưa dòng chip HBM4 của mình đạt chứng nhận từ Nvidia.
Sự hợp tác này nhằm tăng cường nguồn cung chip nhớ tiên tiến và mở rộng năng lực trung tâm dữ liệu phục vụ AI tại Hàn Quốc. Dù lợi nhuận mảng chip của Samsung đã giảm tới 94% so với cùng kỳ năm trước trong quý 2, Giám đốc tài chính (CFO) của hãng vẫn bày tỏ sự lạc quan về khả năng phục hồi trong nửa cuối năm 2025.
CEO OpenAI Sam Altman đã có buổi gặp gỡ với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cùng các lãnh đạo cấp cao của Samsung và SK Hynix để ký kết thỏa thuận hợp tác.
OpenAI cũng đã ký các thỏa thuận với Bộ Khoa học và CNTT Hàn Quốc, SK Telecom, cũng như một số công ty con của Samsung nhằm nghiên cứu xây dựng các trung tâm dữ liệu AI thế hệ mới tại Hàn Quốc.
Gần đây, SK Hynix công bố đã sẵn sàng sản xuất hàng loạt dòng chip bộ nhớ băng thông cao (HBM), vốn cực kỳ quan trọng trong việc vận hành các ứng dụng AI, bao gồm GPU của Nvidia.
Dòng chip HBM4 sắp ra mắt được dự báo sẽ đóng vai trò thiết yếu trong kiến trúc AI thế hệ mới Rubin của Nvidia.
Từng là nhà lãnh đạo tuyệt đối trong lĩnh vực bộ nhớ, Samsung giờ đây đang phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt hơn từ SK Hynix – công ty đã bắt kịp về doanh thu bộ nhớ theo báo cáo của Counterpoint Research.
Nguồn: xStation5
