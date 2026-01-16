Sản lượng nghiền yếu tại châu Âu và các vụ thu hoạch thuận lợi ở châu Phi đang kéo giá đi xuống

Sau các đợt tăng giá mạnh mẽ trong năm 2024 và 2025, cơn sốt của ca cao giờ đây đã trở thành dĩ vãng, khi thị trường bị kẹt trong một xu hướng giảm mạnh suốt nhiều tháng qua. Hợp đồng tương lai ca cao đã giảm xuống dưới 5.000 USD/tấn trong hôm nay, chạm mức thấp nhất kể từ ngày 26/11, chịu áp lực từ nhu cầu suy yếu và triển vọng nguồn cung cải thiện tại Tây Phi.

Sản lượng nghiền tại châu Âu giảm mạnh trong quý IV/2025, giảm 8,3% so với cùng kỳ, xuống còn 304.470 tấn. Đây là quý suy giảm thứ sáu liên tiếp và tệ hơn nhiều so với dự báo chỉ giảm 2,9%. Châu Âu vẫn là thị trường tiêu thụ ca cao lớn nhất thế giới, vì vậy đây là một thước đo quan trọng đối với nhu cầu toàn cầu.

Tại châu Á, sản lượng nghiền trong quý IV được dự báo giảm 12% so với cùng kỳ, xuống mức thấp nhất trong 10 năm. Hoạt động chế biến đang chịu áp lực trên phạm vi toàn cầu, cho thấy sự suy giảm nhu cầu và những khó khăn của thị trường sô-cô-la khi sức mua chậm lại.

Đồng USD mạnh cùng với việc các nhà xuất khẩu và nhà sản xuất tận dụng đợt tăng giá trước đó để phòng hộ nguồn cung bằng các vị thế bán (short) cũng đang gây sức ép lên nhu cầu đối với hợp đồng tương lai.

Điều kiện mùa vụ thuận lợi tại Tây Phi tiếp tục tạo áp lực giảm giá. Tập đoàn Tropical General Investments cho biết vào thứ Sáu tuần trước rằng thời tiết thuận lợi sẽ giúp sản lượng ca cao tăng trong tháng 2 và 3 tại Bờ Biển Ngà và Ghana. Nông dân báo cáo rằng quả ca cao lớn hơn và khỏe mạnh hơn so với cùng kỳ năm ngoái.

Tập đoàn Mondelez cho biết số lượng quả ca cao tại Tây Phi cao hơn 7% so với mức trung bình 5 năm và “cao hơn đáng kể” so với mùa trước. Đồng thời, vụ thu hoạch chính đã bắt đầu tại Bờ Biển Ngà, với tâm lý lạc quan về chất lượng mùa vụ.

Tồn kho thấp từng là yếu tố hỗ trợ giá trong thời gian dài, nhưng bức tranh này đang dần ổn định. Lượng ca cao do ICE giám sát tại các cảng Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất trong 9,75 tháng vào ngày 26/12, đạt 1.626.105 bao, nhưng sau đó đã phục hồi lên mức cao nhất trong 4 tuần, đạt 1.660.515 bao.