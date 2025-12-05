Santa Claus Rally – Chỉ là quá khứ, thống kê hay cơ hội thực sự trong năm 2025?

Trên thị trường chứng khoán, tháng 12 thường được xem là thời điểm “Ông già Noel phải mang lại lợi nhuận” và nhà đầu tư thường kỳ vọng vào một nhịp tăng để kết thúc năm. Tuy nhiên, thống kê cho thấy cảm xúc cần được tiết chế: tháng 12 không phải tháng có tỷ suất sinh lời trung bình cao nhất, nhưng lại nổi bật nhờ rất hiếm khi kết thúc trong sắc đỏ. Trên thực tế, đây là tháng có độ tin cậy cao, khi thị trường thường thưởng cho sự kiên nhẫn hơn là trừng phạt sự lạc quan quá mức.

Santa Claus Rally truyền thống chỉ bao gồm một giai đoạn rất ngắn: 7 phiên giao dịch - 5 phiên cuối cùng của tháng 12 và 2 phiên đầu tiên của tháng 1. Trong khoảng thời gian này, xác suất lợi nhuận dương và mức tăng vượt trung bình diễn ra thường xuyên hơn, tạo nên “huyền thoại” tháng 12 như một món quà tăng trưởng cuối năm cho nhà đầu tư.

Dữ liệu lịch sử của các chỉ số lớn tại Mỹ và châu Âu cho thấy tháng 12 không phải là tháng có mức tăng trung bình mạnh nhất, nhưng thường nằm trong nhóm tốt nhất. Mức tăng trung bình của thị trường trong tháng 12 thường dao động từ 2% đến 3%, trong khi những tháng mạnh nhất có thể vượt 4%. Đồng thời, tỷ lệ tháng 12 kết thúc giảm điểm thấp hơn đáng kể so với hầu hết các tháng khác, củng cố danh tiếng tháng cuối năm là giai đoạn tương đối dễ đoán. Từ góc độ thực tiễn, tháng 12 không phải “quán quân lợi nhuận”, nhưng lại là một trong những tháng có hướng đi thị trường ổn định và đáng tin cậy nhất.

Biểu đồ hiệu suất trung bình các tháng của S&P 500 và DAX . Nguồn: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Biểu đồ hiệu suất trung bình các tháng của DAX. Nguồn: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Cơ chế đứng sau hiện tượng này phần lớn đến từ hành vi nhà đầu tư và quy trình tái cơ cấu danh mục của các quỹ tổ chức. Cuối năm là thời điểm chốt sổ, dọn dẹp danh mục và xoay vốn từ tài sản phòng thủ sang cổ phiếu để cải thiện hình ảnh báo cáo. Yếu tố thuế cũng đóng vai trò quan trọng: một số nhà đầu tư hiện thực hóa khoản lỗ trong tháng 12 để giảm thuế, sau đó quay lại thị trường vào tháng 1, tăng cường lực cầu. Thanh khoản thấp và tâm lý nghỉ lễ khiến ngay cả dòng tiền mua vào vừa phải cũng có thể đẩy giá lên mạnh hơn bình thường—từ đó củng cố nhận thức rằng thị trường “có xu hướng tăng” trong giai đoạn này.

Liệu cuối năm 2025 có lặp lại hiệu ứng Santa Claus Rally?

Năm 2025 mang đến một bối cảnh đặc biệt thách thức. Các chỉ số lớn tại Mỹ, châu Âu và cả WSE đều đang dao động gần hoặc trên mức đỉnh lịch sử sau chuỗi tháng tăng mạnh. Một điểm xuất phát như vậy làm tăng nguy cơ chốt lời và khiến thị trường nhạy cảm hơn với tin xấu, nhưng không loại trừ khả năng tăng thêm nếu xuất hiện các tín hiệu vĩ mô tích cực. Tiềm năng một nhịp tăng tháng 12 phụ thuộc ít vào tính mùa vụ, và nhiều hơn vào việc liệu nhà đầu tư có nhận thêm lý do để duy trì vị thế khi định giá ở mức cao kỷ lục.

Chính sách của FED đóng vai trò then chốt. Cuộc họp tháng 12 có thể trở thành chất xúc tác cho làn sóng “risk-on” mới. Nếu FED cắt giảm lãi suất kèm thông điệp ôn hòa, khẩu vị rủi ro có thể tăng mạnh. Nếu không thay đổi hoặc phát tín hiệu cứng rắn, Santa Rally có thể bị hạn chế. Bất kỳ sự trì hoãn hay thông điệp thận trọng nào từ FED có thể gây thất vọng trong thời điểm mà thị trường theo truyền thống kỳ vọng sự ổn định và tăng trưởng nhẹ.

Biểu đồ mùa vụ của SPX và DAX cho thấy tháng 12 thường mang lại hiệu suất ổn định. Dù không phải tháng tăng mạnh nhất, tỷ lệ hiếm khi giảm điểm giúp củng cố kỳ vọng tích cực—đặc biệt khi động lực hiện tại và quyết định của FED cùng xuất hiện.

Tuy nhiên, rủi ro không thể bỏ qua. Định giá cao đồng nghĩa thị trường nhạy cảm hơn với cú sốc kinh tế vĩ mô hoặc địa chính trị. Santa Claus Rally là một kịch bản có thể xảy ra, với xác suất trung bình, nhưng không hề được đảm bảo. Tính mùa vụ chỉ là tín hiệu bổ trợ — không thể thay thế phân tích nền tảng và quản trị rủi ro.

Santa Claus Rally vẫn là một trong những hiện tượng mùa vụ đáng chú ý nhất trên thị trường tài chính. Năm 2025 tạo ra nền tảng thú vị — động lực mạnh, chỉ số ở vùng đỉnh lịch sử và khả năng tác động đáng kể từ chính sách tiền tệ. Cấu hình này ủng hộ kịch bản tăng nhẹ hoặc đi ngang ổn định. Một nhịp tăng mạnh vẫn có thể xảy ra, nhưng không nên được xem là điều chắc chắn. Tính mùa vụ có thể hỗ trợ xu hướng, nhưng không thể thay thế đánh giá toàn diện về bối cảnh kinh tế và rủi ro.