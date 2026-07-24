SAP: Nhu cầu điện toán đám mây mạnh mẽ, nhưng biên lợi nhuận vẫn chịu áp lực

SAP là một trong những công ty dẫn đầu trong lĩnh vực SaaS, nhưng dù hoạt động kinh doanh và lợi nhuận tiếp tục tăng trưởng, cổ phiếu công ty vẫn nằm trong nhóm giảm mạnh nhất trong vài quý gần đây.

SAP (D1)

Nguồn: xStation5

Hiện tượng này không chỉ xảy ra với riêng SAP mà còn xuất hiện trên toàn bộ ngành SaaS, khi thị trường vẫn chưa hoàn toàn tin rằng lĩnh vực này có thể tránh khỏi nguy cơ bị AI thay thế trong tương lai. Ngay cả những kết quả kinh doanh tích cực cũng chưa đủ để thay đổi tâm lý nhà đầu tư.

Vậy kết quả lần này diễn biến như thế nào?

Tương tự như ServiceNow, doanh thu và EPS vẫn là những chỉ số quan trọng, nhưng trong bối cảnh hiện tại, chúng chỉ đóng vai trò thứ yếu.

Doanh thu: 9,88 tỷ EUR (dự kiến khoảng 9,85 tỷ EUR)

EPS: 1,59 EUR (dự kiến 1,75 EUR)

Lợi nhuận hoạt động: 2,74 tỷ EUR (dự kiến 2,9 tỷ EUR)

Đối với một công ty đang chịu tâm lý tiêu cực mạnh từ thị trường, việc không đạt kỳ vọng thường có thể dẫn đến một đợt bán tháo lớn. Tuy nhiên, điều gì đã khiến nhà đầu tư đưa cổ phiếu SAP tăng trở lại?

Trong bối cảnh thị trường hiện nay, phân khúc quan trọng nhất của SAP chính là mảng điện toán đám mây (Cloud), được kỳ vọng sẽ trở thành động lực lợi nhuận chính của công ty trong tương lai. Tại đây, nhà đầu tư đã nhận được điều họ quan tâm nhất. Công ty không chỉ duy trì tốc độ tăng trưởng đơn hàng mà còn cho thấy sự tăng tốc rõ rệt: Tăng trưởng Cloud đạt 26%, vượt kỳ vọng 24%. Đây là tín hiệu trực tiếp cho thấy phân khúc tiềm năng nhất của SAP vẫn đang hoạt động rất tích cực.

Triển vọng

Các kết quả kinh doanh và chỉ số định giá ngày càng cho thấy thị trường có thể đã đánh giá quá cao tác động tiêu cực của AI đối với SAP, nhưng đồng thời lại đánh giá thấp chi phí cần thiết để công ty chuyển đổi và thích nghi với môi trường mới. Vậy điều này đặt SAP vào vị thế như thế nào?