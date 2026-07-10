Seagate Technology: Khi một công nghệ cũ tìm thấy vai trò mới trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo

Kể từ khi trí tuệ nhân tạo (AI) trở thành một trong những chủ đề chính dẫn dắt thị trường tài chính toàn cầu, nhà đầu tư chủ yếu tập trung vào các công ty bán dẫn. NVIDIA, AMD và Broadcom đã trở thành biểu tượng của kỷ nguyên công nghệ mới. Ngày càng nhiều doanh nghiệp như Micron, SK Hynix, Samsung và SanDisk cũng được xếp vào nhóm này khi hưởng lợi từ nhu cầu ngày càng tăng đối với các giải pháp bộ nhớ được sử dụng trong các trung tâm dữ liệu hiện đại.

Điều này hoàn toàn không có gì bất ngờ. GPU và bộ nhớ băng thông cao (HBM) là những công nghệ chịu trách nhiệm huấn luyện và vận hành các mô hình AI ngày càng tiên tiến. Nếu không có chúng, sự phát triển của AI ngày nay sẽ hoàn toàn khác.

Tuy nhiên, ẩn sau cuộc cách mạng công nghệ này là một phân khúc khác của thị trường – một lĩnh vực hiếm khi được truyền thông tài chính chú ý.

Mọi mô hình AI không chỉ xử lý dữ liệu. Quan trọng hơn, chúng liên tục tạo ra dữ liệu mới. Bộ dữ liệu huấn luyện, kết quả phân tích, hình ảnh, video, bản sao lưu và kho lưu trữ của người dùng dần trở thành những tài sản có giá trị cần được lưu trữ an toàn. AI phát triển càng nhanh thì lượng dữ liệu toàn cầu cần lưu trữ càng tăng theo cấp số nhân.

Điều này dẫn đến một câu hỏi rất đơn giản:

Nếu AI cần ngày càng nhiều dữ liệu, thì tất cả dữ liệu đó sẽ được lưu trữ ở đâu?

Câu trả lời không nằm ở các nhà sản xuất GPU hay bộ nhớ HBM, mà nằm ở những công ty xây dựng hạ tầng lưu trữ dữ liệu dài hạn. Một trong số đó là Seagate Technology.

Mặc dù giá cổ phiếu của công ty đã tăng hơn 180% kể từ đầu năm, thị trường vẫn chủ yếu tập trung vào những bên hưởng lợi rõ ràng nhất từ cuộc cách mạng AI. Tuy nhiên, AI không chỉ đồng nghĩa với nhu cầu về sức mạnh tính toán ngày càng lớn mà còn kéo theo sự gia tăng theo cấp số nhân của lượng dữ liệu cần được lưu trữ trong nhiều năm. Phần ít được chú ý này của hạ tầng AI có thể sẽ trở thành một trong những mắt xích bị đánh giá thấp nhất của toàn bộ hệ sinh thái AI.

Đó cũng chính là lý do Seagate xứng đáng được quan tâm nhiều hơn. Công ty đã dành nhiều thập kỷ phát triển một công nghệ mà cho đến gần đây, nhiều nhà đầu tư cho rằng đang dần đi đến cuối vòng đời.

AI cần nhiều hơn sức mạnh tính toán. AI cần lưu trữ.

Trong hai năm qua, thị trường gần như chỉ tập trung vào một thành phần của hạ tầng AI: năng lực tính toán.

Điều này hoàn toàn dễ hiểu. GPU chịu trách nhiệm huấn luyện các mô hình AI và thực hiện hàng nghìn tỷ phép tính chỉ trong tích tắc. Nếu không có chúng, AI hiện đại sẽ không thể phát triển như ngày nay.

Tuy nhiên, ngay cả mô hình AI tiên tiến nhất cũng không thể hoạt động độc lập. Để được huấn luyện, nó cần những bộ dữ liệu khổng lồ. Sau đó, chính nó lại tạo ra thêm dữ liệu mới, và lượng dữ liệu này cũng phải được lưu trữ, bảo mật và quản lý. Mỗi cuộc trò chuyện với chatbot, mỗi hình ảnh được tạo ra, mỗi lần phân tích tài liệu hay mỗi dòng mã nguồn đều góp phần làm tăng khối lượng dữ liệu toàn cầu.

Đó là lý do AI không chỉ làm tăng nhu cầu về bộ xử lý mà còn làm gia tăng nhu cầu đối với hạ tầng lưu trữ thông tin.

Hơn nữa, không phải mọi dữ liệu đều cần được truy cập với tốc độ như nhau. Trên thực tế, chỉ một phần nhỏ dữ liệu luôn được các GPU và hệ thống bộ nhớ tốc độ cao truy cập liên tục. Phần lớn dữ liệu cuối cùng sẽ được chuyển sang các lớp lưu trữ mà yếu tố quan trọng nhất không còn là tốc độ, mà là chi phí lưu trữ khối lượng dữ liệu khổng lồ.

Đó chính là nơi ổ cứng HDD vẫn chưa có đối thủ thay thế thực sự.

Mặc dù SSD mang lại hiệu năng vượt trội, nhưng xét theo chi phí trên mỗi terabyte, chúng vẫn đắt hơn đáng kể. Đối với các nhà vận hành trung tâm dữ liệu lớn quản lý hàng triệu terabyte thông tin, sự khác biệt này mang ý nghĩa kinh tế cực kỳ lớn.

Trên thực tế, HDD không cạnh tranh trực tiếp với các công nghệ bộ nhớ phục vụ những tác vụ hiệu năng cao nhất. Chúng đảm nhiệm một vai trò hoàn toàn khác: nền tảng lưu trữ dữ liệu dài hạn. Vì vậy, AI không làm giảm nhu cầu đối với ổ cứng HDD. Ngược lại, AI còn làm tăng nhu cầu về các giải pháp có thể cung cấp dung lượng lớn với chi phí trên mỗi terabyte thấp nhất.

Xu hướng này đang thể hiện rất rõ qua nhu cầu ngày càng tăng đối với HDD từ các nhà cung cấp dịch vụ đám mây và những trung tâm dữ liệu lớn nhất thế giới.

Công nghệ cũ, vai trò mới: Vì sao HDD vẫn là nền tảng của AI

Cuộc cách mạng AI không có nghĩa rằng mọi thành phần trong hạ tầng đều phải là công nghệ mới nhất và nhanh nhất. Ngược lại, các trung tâm dữ liệu hiện đại đang trở thành những hệ sinh thái ngày càng phức tạp, trong đó mỗi công nghệ đảm nhiệm một vai trò riêng.

GPU cung cấp sức mạnh tính toán khổng lồ cần thiết để huấn luyện và vận hành các mô hình AI. Bộ nhớ bán dẫn hiệu năng cao giúp hệ thống xử lý những dữ liệu quan trọng nhất với tốc độ cực cao. Tuy nhiên, giữa các thành phần tiên tiến đó vẫn cần có một tầng hạ tầng chịu trách nhiệm lưu trữ lượng dữ liệu khổng lồ.

Đó chính là vai trò của ổ cứng HDD.

Trái với nhiều dự báo trước đây, sự phát triển của AI không khiến HDD trở nên lỗi thời. Lý do rất đơn giản: các trung tâm dữ liệu không chỉ cần tốc độ, mà còn cần dung lượng cực lớn cùng chi phí lưu trữ trên mỗi terabyte thấp nhất.

SSD vẫn là lựa chọn không thể thay thế trong các ứng dụng yêu cầu hiệu năng tối đa và khả năng truy cập dữ liệu tức thời. Tuy nhiên, khi phải xử lý những bộ dữ liệu khổng lồ, kho lưu trữ, bản sao lưu và lượng dữ liệu do AI tạo ra, yếu tố kinh tế mới là điều quan trọng nhất.

Ở quy mô hàng triệu terabyte, chỉ cần một khác biệt nhỏ về chi phí lưu trữ mỗi terabyte cũng có thể tạo ra khoản tiết kiệm lên tới hàng tỷ USD.

Vì vậy, tương lai của lưu trữ dữ liệu nhiều khả năng sẽ không phải là việc SSD hoàn toàn thay thế HDD. Kịch bản thực tế hơn là hai công nghệ cùng tồn tại, mỗi công nghệ đảm nhận một vai trò riêng trong hệ sinh thái dữ liệu.

Do đó, thay đổi lớn nhất không phải là sự trở lại của công nghệ cũ, mà là việc công nghệ này được tái khám phá trong một môi trường hoàn toàn mới. Ổ cứng – từng bị nhiều nhà đầu tư coi là công nghệ đang suy tàn – nay đã trở thành một trong những thành phần thiết yếu hỗ trợ sự mở rộng liên tục của AI.

Đó cũng là lúc lợi thế của Seagate trở nên rõ ràng.

Công ty không cạnh tranh với các nhà sản xuất chip AI để trở thành doanh nghiệp sở hữu công nghệ tiên tiến nhất. Vai trò của Seagate hoàn toàn khác. Công ty cung cấp hạ tầng mà nếu thiếu nó, toàn bộ hệ sinh thái AI sẽ phải đối mặt với những giới hạn đáng kể.

Tuy nhiên, thách thức lớn nhất của các nhà sản xuất HDD vẫn là liên tục nâng cao dung lượng lưu trữ đồng thời duy trì lợi thế về chi phí.

Đó là lý do công nghệ Heat Assisted Magnetic Recording (HAMR) mà Seagate đang phát triển có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Công nghệ này được thiết kế để tiếp tục nâng mật độ lưu trữ, đồng thời kéo dài vòng đời và tính cạnh tranh của ổ cứng HDD trong thời đại khối lượng dữ liệu tăng trưởng với tốc độ bùng nổ.

Từ khủng hoảng đến khả năng sinh lời kỷ lục: Cuộc chuyển mình tài chính của Seagate

Công nghệ tự thân không tạo ra giá trị cho cổ đông. Ngay cả những giải pháp tiên tiến nhất cũng chỉ có ý nghĩa hạn chế nếu không chuyển hóa thành sự cải thiện rõ rệt về hiệu quả tài chính.

Trong trường hợp của Seagate, những quý gần đây cho thấy nhiều hơn là một sự phục hồi sau giai đoạn khó khăn. Công ty đang trải qua một sự chuyển đổi mang tính chất lượng, được thúc đẩy bởi cả điều kiện thị trường cải thiện lẫn vai trò ngày càng quan trọng của lưu trữ dữ liệu trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.

Không lâu trước đây, tình hình của Seagate hoàn toàn khác.

Thị trường ổ cứng HDD chịu áp lực từ nền kinh tế suy yếu, việc khách hàng cắt giảm hàng tồn kho và chi tiêu thấp hơn cho hạ tầng CNTT doanh nghiệp. Sau giai đoạn nhu cầu bùng nổ trong đại dịch, toàn ngành bước vào chu kỳ điều chỉnh, khiến nhiều nhà đầu tư đặt câu hỏi liệu các nhà sản xuất HDD có đang tiến gần đến giai đoạn cuối của vòng đời phát triển hay không.

Vấn đề nằm ở chỗ một bộ phận thị trường chỉ đánh giá Seagate qua lăng kính của mô hình kinh doanh truyền thống: sản xuất phần cứng lưu trữ dữ liệu.

Trong khi đó, toàn bộ nền kinh tế dữ liệu đã thay đổi.

Sự bùng nổ của AI khiến nhu cầu về dung lượng lưu trữ tăng nhanh hơn nhiều so với kỳ vọng. Các trung tâm dữ liệu lớn hiện không chỉ cần sức mạnh tính toán mà còn cần khả năng lưu trữ khổng lồ để chứa lượng thông tin do các mô hình AI, dịch vụ đám mây và ứng dụng số tạo ra.

Sự thay đổi này đã bắt đầu phản ánh rõ trong kết quả tài chính của Seagate.

Trong quý tài chính III năm 2026, công ty ghi nhận 3,11 tỷ USD doanh thu, tăng khoảng 44% so với cùng kỳ năm trước. Quan trọng hơn cả là sự cải thiện về khả năng sinh lời. Biên lợi nhuận gộp theo chuẩn GAAP tăng từ 35% lên gần 47%, trong khi biên lợi nhuận hoạt động mở rộng từ 20% lên hơn 32%.

Điều này cho thấy Seagate không chỉ bán được nhiều sản phẩm hơn. Công ty còn hưởng lợi từ cơ cấu sản phẩm có giá trị cao hơn, trong đó các giải pháp lưu trữ dung lượng lớn dành cho trung tâm dữ liệu ngày càng đóng vai trò quan trọng.

Seagate đang chuyển dịch từ mô hình kinh doanh tập trung chủ yếu vào sản lượng bán ra sang mô hình mà giá trị công nghệ của từng sản phẩm và vai trò của chúng trong hệ sinh thái hạ tầng dữ liệu trở nên quan trọng hơn rất nhiều.

Từ góc nhìn của nhà đầu tư, điểm mấu chốt là luận điểm đầu tư vào Seagate không chỉ dựa trên giả định rằng thị trường lưu trữ sẽ tăng trưởng cùng với lượng dữ liệu được tạo ra. Tăng trưởng của thị trường, tự thân nó, chưa đủ để tạo nên một cơ hội đầu tư hấp dẫn. Điều quan trọng hơn là Seagate hoạt động trong một phân khúc mà vị thế dẫn đầu về công nghệ và quy mô sản xuất cho phép công ty liên tục cải thiện hiệu quả kinh tế.

Việc tỷ trọng ổ cứng dung lượng lớn ngày càng tăng giúp nâng cao giá trị của mỗi sản phẩm bán ra, đồng thời cho phép Seagate tận dụng tốt hơn cơ sở hạ tầng sản xuất hiện có.

Đối với các nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn nhất, dung lượng cao hơn trên mỗi ổ đĩa đồng nghĩa với chi phí lưu trữ thấp hơn, mức tiêu thụ điện năng giảm và nhu cầu không gian vật lý trong trung tâm dữ liệu ít hơn. Trong bối cảnh lượng dữ liệu toàn cầu đang tăng theo cấp số nhân, hiệu quả của hạ tầng đã trở thành một trong những lợi thế cạnh tranh quan trọng nhất. Bằng chứng rõ ràng nhất cho sự cải thiện chất lượng hoạt động kinh doanh không chỉ nằm ở tăng trưởng doanh thu hay lợi nhuận, mà còn ở khả năng tạo ra dòng tiền.

Trong quý tài chính III năm 2026, Seagate tạo ra khoảng 953 triệu USD dòng tiền tự do (Free Cash Flow). Dòng tiền mạnh mẽ này cho phép công ty đồng thời giảm nợ và hoàn vốn cho cổ đông. Trong quý được phân tích, Seagate đã sử dụng khoảng 641 triệu USD để giảm nợ, đồng thời tiếp tục duy trì chính sách chia cổ tức và mua lại cổ phiếu.

Bảng cân đối kế toán được cải thiện giúp giảm áp lực tài chính và tăng tính linh hoạt cho Seagate trong các chu kỳ tiếp theo của ngành. Việc tạo ra dòng tiền mạnh hơn cũng đi kèm với sự thay đổi về chất lượng lợi nhuận.

Lợi nhuận hoạt động tăng cùng với tỷ suất sinh lời trên vốn đầu tư (ROIC) cao hơn cho thấy Seagate ngày càng mang đặc điểm của một doanh nghiệp tạo ra giá trị thay vì chỉ đơn thuần phục hồi sau giai đoạn suy giảm tạm thời.

Nếu nguồn vốn đầu tư vào công nghệ HAMR, mở rộng năng lực sản xuất và phát triển nền tảng Lyve tiếp tục tạo ra mức lợi nhuận cao hơn chi phí vốn của công ty, điều đó sẽ phản ánh sự cải thiện mang tính nền tảng trong hiệu quả kinh tế của toàn bộ doanh nghiệp. Cho đến gần đây, lập luận lớn nhất chống lại Seagate là nỗi lo về tương lai của thị trường ổ cứng truyền thống.

Tuy nhiên, kết quả hiện tại cho thấy Seagate không còn chỉ cạnh tranh với tư cách là một nhà sản xuất thiết bị lưu trữ. Ngày càng rõ ràng hơn rằng công ty đang trở thành nhà cung cấp hạ tầng thiết yếu cho nền kinh tế toàn cầu được xây dựng trên dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.

Điều đó không có nghĩa mọi rủi ro đã biến mất.

Ngành lưu trữ vẫn mang tính chu kỳ, và sự cải thiện hiện tại phần nào được hỗ trợ bởi môi trường nhu cầu đặc biệt thuận lợi. Cạnh tranh từ các công nghệ lưu trữ dựa trên bán dẫn vẫn là yếu tố đáng chú ý, đặc biệt trong những ứng dụng đòi hỏi hiệu năng cao nhất.

Bên cạnh đó, giá cổ phiếu Seagate đã tăng mạnh cũng khiến kỳ vọng của nhà đầu tư đối với kết quả tương lai ngày càng cao.

Không thể bỏ qua khía cạnh thị trường của sự chuyển đổi này.

Việc định giá Seagate tăng lên không chỉ phản ánh nền tảng kinh doanh mạnh hơn mà còn phản ánh sự thay đổi trong cách nhà đầu tư nhìn nhận doanh nghiệp.

Trong nhiều năm, Seagate được xem là một công ty hoạt động trong ngành trưởng thành với tiềm năng tăng trưởng hạn chế.

Ngày nay, ngày càng nhiều nhà đầu tư coi Seagate là một trong những doanh nghiệp hưởng lợi từ xu hướng dài hạn của việc tạo ra dữ liệu trên phạm vi toàn cầu.

Tuy nhiên, sự thay đổi nhanh chóng trong nhận thức của thị trường cũng là lời nhắc rằng các câu chuyện đầu tư hiếm khi diễn ra theo một đường thẳng.

Sau những giai đoạn tăng giá mạnh, các đợt điều chỉnh thường xuất hiện, đặc biệt khi kỳ vọng của thị trường tăng nhanh hơn tốc độ cải thiện thực tế của doanh nghiệp.

Do đó, thay đổi quan trọng nhất không chỉ mang tính tài chính. Đó là cách nhà đầu tư hiện nay nhìn nhận Seagate.

Công ty đang dần thoát khỏi hình ảnh một nhà sản xuất công nghệ lỗi thời và ngày càng được xem là một trong những bên hưởng lợi từ xu hướng tăng trưởng dài hạn của nhu cầu lưu trữ dữ liệu.

Nếu AI tiếp tục thúc đẩy nhu cầu về hạ tầng lưu trữ, Seagate có thể sẽ ở vị thế mạnh hơn nhiều so với những gì các câu chuyện thị trường trước đây từng phản ánh.

Vì vậy, câu hỏi quan trọng đối với nhà đầu tư không còn là liệu công ty có thể sống sót qua một chu kỳ suy giảm khác của ngành hay không.

Câu hỏi thực sự là liệu sự cải thiện kết quả hiện nay có đánh dấu chương mới trong lịch sử của Seagate hay chỉ là một đỉnh cao tạm thời được tạo ra bởi điều kiện thị trường đặc biệt thuận lợi.

Những rủi ro chính

Mọi luận điểm đầu tư hấp dẫn đều có mặt trái.

Đối với Seagate, các yếu tố hỗ trợ tăng trưởng dài hạn rất thuyết phục, nhưng nhà đầu tư cần nhớ rằng công ty hoạt động trong một ngành có tính chu kỳ cao và rất nhạy cảm với những thay đổi của nhu cầu.

Sự cải thiện hiện nay có thể là khởi đầu của một cuộc chuyển đổi bền vững, nhưng cũng tồn tại khả năng rằng một phần lợi ích hiện tại chỉ là kết quả của môi trường thị trường đặc biệt thuận lợi.

Rủi ro lớn nhất vẫn là tính chu kỳ của ngành lưu trữ. Lịch sử đã nhiều lần cho thấy các giai đoạn nhu cầu mạnh thường khuyến khích doanh nghiệp mở rộng công suất sản xuất, từ đó dẫn đến dư cung và áp lực giảm giá.

Nếu tốc độ đầu tư vào các trung tâm dữ liệu phục vụ AI chậm lại, Seagate có thể một lần nữa phải đối mặt với áp lực từ sự bình thường hóa của nhu cầu. Yếu tố rủi ro lớn thứ hai là cạnh tranh từ các công nghệ lưu trữ dựa trên bán dẫn.

SSD hiện đã thống trị những ứng dụng yêu cầu tốc độ tối đa, trong khi HDD vẫn giữ vai trò thiết yếu ở những lĩnh vực mà chi phí lưu trữ khối lượng dữ liệu lớn là yếu tố quan trọng nhất.

Câu hỏi đặt ra là liệu giá bộ nhớ NAND Flash tiếp tục giảm có làm suy yếu dần lợi thế kinh tế của HDD hay không. Điều đó không đồng nghĩa SSD sẽ tự động thay thế HDD.

Chênh lệch về chi phí trên mỗi terabyte vẫn là lợi thế lớn nhất của công nghệ mà Seagate đang sở hữu. Tuy nhiên, để duy trì lợi thế này, công ty phải tiếp tục đổi mới công nghệ, bao gồm các thế hệ HAMR tiếp theo và việc nâng cao mật độ lưu trữ.

Một rủi ro khác đến từ sự tập trung khách hàng.

Các nhà vận hành trung tâm dữ liệu lớn nhất có quyền thương lượng rất mạnh, và quyết định đầu tư của họ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ tăng trưởng của toàn bộ thị trường. Ngay cả công nghệ tốt nhất cũng phải cạnh tranh trong môi trường mà giá cả và hiệu quả chi phí vẫn là tiêu chí mua hàng quan trọng nhất.

Yếu tố cuối cùng là rủi ro về định giá. Trong nhiều năm, Seagate được xem là doanh nghiệp thuộc một ngành đang suy giảm. Tuy nhiên, kết quả tài chính cải thiện cùng với việc AI làm thay đổi cách thị trường nhìn nhận doanh nghiệp đã khiến sự quan tâm của nhà đầu tư tăng mạnh.

Giá cổ phiếu hiện nay phản ánh kỳ vọng rằng mức lợi nhuận cao sẽ được duy trì và thị trường lưu trữ dữ liệu sẽ tiếp tục mở rộng. Bất kỳ sự thất vọng nào về biên lợi nhuận, tăng trưởng doanh thu hoặc đầu tư vào hạ tầng AI đều có thể dẫn đến sự điều chỉnh mạnh về định giá. Do đó, thách thức lớn nhất đối với nhà đầu tư không còn là liệu Seagate có phải là doanh nghiệp tốt hơn so với vài năm trước hay không.

Các kết quả tài chính và vị thế cạnh tranh ngày càng cải thiện cho thấy câu trả lời là có. Điều quan trọng nhất là lợi thế công nghệ, cấu trúc thị trường thuận lợi và nhu cầu lưu trữ dữ liệu ngày càng tăng sẽ còn hỗ trợ tăng trưởng của Seagate trong bao lâu.

Góc nhìn định giá

Việc định giá Seagate Technology Holdings dưới đây dựa trên phương pháp chiết khấu dòng tiền (DCF). Cần nhấn mạnh rằng phân tích này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không nên được xem là khuyến nghị đầu tư hoặc xác định chính xác giá trị hợp lý của doanh nghiệp.

Seagate hiện đang đứng trước một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử phát triển. Trong nhiều năm, công ty chủ yếu được nhìn nhận là đại diện cho ngành ổ cứng truyền thống. Tuy nhiên, sự phát triển của AI đã thay đổi hoàn toàn cách thị trường nhìn nhận ngành lưu trữ dữ liệu.

Lượng dữ liệu ngày càng lớn do các mô hình AI, dịch vụ đám mây và ứng dụng số tạo ra đang làm tăng vai trò chiến lược của hạ tầng lưu trữ và quản lý dữ liệu.

Dựa trên giá cổ phiếu hiện tại là 853 USD và kết quả định giá DCF cho thấy giá trị nội tại ước tính khoảng 1.081 USD, tiềm năng tăng giá ngụ ý vào khoảng 27%. Điều này cho thấy, nếu Seagate duy trì được khả năng sinh lời mạnh và thị trường lưu trữ dữ liệu nhờ AI tiếp tục mở rộng, định giá hiện tại vẫn có thể còn dư địa tăng trưởng.

Đồng thời, thị trường cũng đã phản ánh một phần quá trình chuyển đổi của Seagate. Đà tăng giá cổ phiếu không chỉ đến từ kết quả kinh doanh tốt hơn mà còn từ sự thay đổi trong cách nhà đầu tư nhìn nhận doanh nghiệp.

Ngày càng nhiều người xem Seagate không chỉ là nhà sản xuất ổ cứng truyền thống mà còn là một trong những doanh nghiệp hưởng lợi từ xu hướng dài hạn của việc tạo ra dữ liệu trên toàn cầu. Tuy nhiên, rủi ro lớn nhất vẫn là khả năng sự cải thiện về lợi nhuận hiện tại chỉ mang tính chu kỳ.

Nếu đầu tư vào trung tâm dữ liệu chậm lại, áp lực cạnh tranh về giá quay trở lại hoặc công nghệ lưu trữ bán dẫn phát triển nhanh hơn dự kiến, biên lợi nhuận tương lai của Seagate có thể bị thu hẹp.

Do đó, câu hỏi quan trọng đối với nhà đầu tư không còn là liệu Seagate có ở vị thế tốt hơn so với vài năm trước hay không, bởi các kết quả tài chính đã cho thấy điều đó.

Điều quan trọng nhất là liệu sự chuyển đổi hiện nay có phải là thay đổi mang tính lâu dài trong vai trò của Seagate trong hệ sinh thái AI hay chỉ là một giai đoạn khác của chu kỳ truyền thống của ngành lưu trữ.

Kết luận: Liệu Seagate có thể trở thành một trong những người chiến thắng dài hạn của cuộc cách mạng AI?

Những cuộc cách mạng công nghệ lớn thường tạo ra những người chiến thắng mà ở giai đoạn đầu rất khó nhận ra. Trong trường hợp của AI, sự chú ý của nhà đầu tư chủ yếu tập trung vào những doanh nghiệp cung cấp sức mạnh tính toán.

NVIDIA, AMD và Broadcom đã trở thành biểu tượng của kỷ nguyên công nghệ mới vì các giải pháp của họ đã tạo điều kiện cho sự phát triển của những mô hình AI tiên tiến nhất. Tuy nhiên, mọi cuộc cách mạng công nghệ đều cần đến những hạ tầng hoạt động phía sau ánh đèn sân khấu.

AI không chỉ phụ thuộc vào bộ xử lý. Nó còn cần khả năng lưu trữ khổng lồ để bảo quản lượng dữ liệu ngày càng tăng do các hệ thống số hiện đại tạo ra. Đó chính là lúc Seagate bước vào câu chuyện.

Trong nhiều năm, công ty được xem là đại diện của một ngành ổ cứng trưởng thành với tiềm năng tăng trưởng hạn chế. Sự phát triển của AI đã thay đổi hoàn toàn nền kinh tế của thị trường dữ liệu. Khối lượng thông tin được tạo ra từ các trung tâm dữ liệu tăng nhanh đã khiến công nghệ lưu trữ một lần nữa mang ý nghĩa chiến lược.

Hiện nay, Seagate sở hữu nhiều yếu tố tạo nên một câu chuyện đầu tư đáng chú ý. Công ty hoạt động trong một thị trường có mức độ tập trung cao, tiếp tục phát triển công nghệ HAMR, hưởng lợi từ nhu cầu ngày càng lớn đối với hạ tầng dữ liệu và đã bắt đầu chuyển hóa những xu hướng này thành kết quả tài chính rõ rệt.

Biên lợi nhuận cao hơn, khả năng tạo dòng tiền mạnh và bảng cân đối kế toán ngày càng lành mạnh cho thấy quá trình chuyển đổi hiện nay không chỉ là một lời hứa về tương lai. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa luận điểm đầu tư này hoàn toàn không có rủi ro. Seagate vẫn hoạt động trong một ngành có tính chu kỳ, phải cạnh tranh với các công nghệ lưu trữ thay thế và cần chứng minh rằng mức lợi nhuận hiện tại có thể được duy trì trong nhiều năm tới.

Bên cạnh đó, thị trường cũng đã phản ánh một phần kịch bản tích cực vào giá cổ phiếu, khiến kỳ vọng đối với kết quả tương lai trở nên cao hơn.

Nghịch lý lớn nhất của câu chuyện này là một trong những bên hưởng lợi từ cuộc cách mạng AI lại có thể là một doanh nghiệp trong nhiều năm gắn liền với một công nghệ bị xem là lỗi thời. Tuy nhiên, tiến bộ công nghệ không chỉ phụ thuộc vào việc tạo ra những bộ xử lý nhanh hơn.

Nó còn đòi hỏi phải xây dựng hạ tầng giúp nhân loại lưu trữ, quản lý và khai thác khối lượng thông tin ngày càng khổng lồ.

Và đó chính là lý do Seagate vẫn là một doanh nghiệp đáng để theo dõi.

Không phải vì công ty đứng ở trung tâm của câu chuyện AI ngày nay, mà bởi nếu thiếu hạ tầng lưu trữ dữ liệu, toàn bộ hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo sẽ rất khó mở rộng quy mô.