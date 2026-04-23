ServiceNow lao dốc 13% sau báo cáo 📉 Khởi đầu cho làn sóng bán tháo cổ phiếu phần mềm?

Đợt bán tháo mạnh cổ phiếu ServiceNow sau kết quả quý 1/2026 thoạt nhìn có vẻ hơi thái quá. Công ty thực tế không gây thất vọng theo nghĩa truyền thống: doanh thu đạt 3,77 tỷ USD so với kỳ vọng 3,75 tỷ USD, trong khi EPS điều chỉnh đạt 0,97 USD - đúng bằng dự báo. Tuy nhiên, cổ phiếu vẫn giảm sâu vì thị trường kỳ vọng nhiều hơn là chỉ “ổn định”. Trong trường hợp của ServiceNow, nhà đầu tư muốn thấy sự tăng tốc rõ ràng hơn, khả năng kiếm tiền từ AI mạnh hơn và bằng chứng rằng công ty vẫn là một trong những tài sản năng động nhất trong toàn bộ ngành phần mềm. Toàn bộ nhóm phần mềm cũng chịu áp lực trong giao dịch trước giờ mở cửa: Snowflake giảm khoảng 3%, Salesforce hơn 4%, HubSpot 4,5%, Workday 5% và Atlassian khoảng 6%. IBM cũng giảm hơn 7% sau khi báo cáo doanh thu phần mềm yếu hơn.

Điểm thất vọng lớn nhất: tăng trưởng đăng ký (subscription)

Vấn đề chính nằm ở doanh thu subscription — cốt lõi trong mô hình kinh doanh của ServiceNow. Con số này đạt 3,67 tỷ USD, tăng nhẹ so với kỳ vọng và tăng 22% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, thị trường kỳ vọng mức tăng mạnh hơn đáng kể.

Ban lãnh đạo cho biết khoảng 0,75 điểm phần trăm tăng trưởng đã bị mất do trì hoãn chốt một số hợp đồng lớn triển khai on-premise tại Trung Đông, liên quan đến xung đột khu vực. Về cơ bản, đây có vẻ là vấn đề thời điểm chứ không phải dấu hiệu nhu cầu suy yếu. Nhưng trong bối cảnh hiện tại, nhà đầu tư phản ứng mạnh với “động lượng” hơn là các chi tiết mang tính giải thích.

Nâng dự báo nhưng không đủ trấn an thị trường

Trong điều kiện bình thường, việc nâng dự báo cả năm sẽ hỗ trợ cổ phiếu. ServiceNow đã nâng dự báo doanh thu subscription cả năm lên 15,74–15,78 tỷ USD (từ 15,53–15,57 tỷ USD trước đó). CFO Gina Mastantuono nhấn mạnh rằng dự báo mới đã bao gồm các giả định thận trọng liên quan đến việc trì hoãn hợp đồng tại Trung Đông.

Đây là tín hiệu quan trọng, cho thấy ban lãnh đạo không nhìn thấy sự suy yếu mang tính cấu trúc. Tuy nhiên, thị trường lại xem đây nhiều hơn là nỗ lực ổn định tâm lý thay vì một chất xúc tác tăng trưởng rõ ràng.

Câu chuyện AI vẫn đi trước khả năng kiếm tiền

Ở góc độ ngành, câu hỏi chính với ServiceNow không còn là có tăng trưởng hay không, mà là tăng trưởng có đủ nhanh để xứng đáng với vị thế “người hưởng lợi lớn từ AI” hay không. Công ty tự định vị là “trung tâm điều phối AI” cho doanh nghiệp. Vấn đề là thị trường giờ không chỉ cần câu chuyện hấp dẫn, mà cần tác động tài chính rõ ràng.

Ban lãnh đạo cho biết mảng AI có thể vượt 1 tỷ USD doanh thu vào năm 2026, và CEO Bill McDermott cho rằng 1,5 tỷ USD là con số thực tế hơn. Tuy đầy hứa hẹn, nhưng tiềm năng tương lai không còn đủ nếu kết quả hàng quý chưa cho thấy bước ngoặt rõ ràng.

Nền tảng cơ bản vẫn vững chắc

Đây là điểm cho thấy sự “lệch pha” giữa phản ứng thị trường và thực tế hoạt động. ServiceNow không có dấu hiệu suy yếu cấu trúc. Ngược lại, công ty vẫn tăng trưởng mạnh, nâng dự báo, mua lại cổ phiếu quy mô lớn và thực hiện các thương vụ M&A chiến lược.

Công ty đã mua lại khoảng 20 triệu cổ phiếu trong quý - hơn gấp đôi cả năm 2025. Đồng thời hoàn tất thương vụ mua lại công ty an ninh mạng Armis trị giá 7,75 tỷ USD sớm hơn kế hoạch. Đây không phải dấu hiệu của một doanh nghiệp gặp khó, mà là doanh nghiệp có năng lực tài chính mạnh và tự tin vào dài hạn.

Vì sao phản ứng lại mạnh như vậy?

Câu trả lời nằm ở cách định giá ServiceNow. Công ty không còn được xem là cổ phiếu tăng trưởng thông thường, mà là một trong những “câu chuyện AI” chủ lực trong phần mềm doanh nghiệp — điều này nâng kỳ vọng lên rất cao.

Khi cổ phiếu đã giảm mạnh từ đầu năm, thị trường không còn tìm kiếm kết quả “đủ tốt”, mà cần một báo cáo đủ mạnh để thay đổi câu chuyện. Thay vào đó, nhà đầu tư nhận được kết quả chỉ nhỉnh hơn nhẹ, lời giải thích về hợp đồng trì hoãn và lời hứa chờ thêm cập nhật chiến lược tại Analyst Day. Điều này không đủ, dẫn đến bán tháo và lan sang các cổ phiếu phần mềm khác như Oracle và Adobe.

Khủng hoảng về kỳ vọng, không phải về doanh nghiệp

Phản ứng này nên được hiểu là sự điều chỉnh kỳ vọng hơn là dấu hiệu suy yếu nền tảng. Thị trường “trừng phạt” ServiceNow không phải vì kết quả kém, mà vì chưa chứng minh đủ rõ sự tăng tốc nhờ AI — điều mà nhà đầu tư ngày càng kỳ vọng ở các công ty phần mềm lớn.

Điều này rất quan trọng. Ngắn hạn, tâm lý có thể vẫn mong manh. Dài hạn, câu hỏi chính là liệu các hợp đồng trì hoãn có quay lại và AI có thực sự thúc đẩy tăng trưởng hay không.

Hiện tại, đây giống một công ty gây thất vọng về tốc độ hơn là mất kiểm soát hoạt động. Định giá theo lợi nhuận 12 tháng tới hiện khoảng 23 lần và có thể giảm về 21 lần sau khi mở cửa, cho thấy kỳ vọng của nhà đầu tư đang hạ nhiệt đáng kể.

Nguồn: xStation5