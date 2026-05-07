SILVER tăng 5,75% 🚀

Đà tăng của bạc và các kim loại quý khác chủ yếu đến từ sự suy giảm trong kỳ vọng lạm phát, được thúc đẩy bởi hy vọng về một nền hòa bình bền vững giữa Iran và Mỹ, hoặc ít nhất là việc mở lại eo biển Hormuz. Các kim loại quý trước đó chịu áp lực đáng kể từ việc lợi suất trái phiếu toàn cầu tăng mạnh, điều đã thúc đẩy nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn và đảm bảo mức lợi suất cao hơn cũng như an toàn hơn.
Sự lạc quan ngày càng tăng về khả năng hòa bình tại Trung Đông cùng với đà giảm của lợi suất trái phiếu (giá trái phiếu tăng) đã khiến kim loại quý trở nên hấp dẫn trở lại sau các đợt bán tháo gần đây. Tuy nhiên, mức định giá vẫn ở vùng lịch sử cao và những lo ngại về biến động mạnh từng xuất hiện đầu năm 2026 có thể hạn chế khả năng quay trở lại của một xu hướng tăng mạnh.
SILVER đang phục hồi song song với đà tăng giá (giảm lợi suất) của hợp đồng tương lai trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm (TNOTE; được hiển thị bằng màu xanh). Đà tăng tiếp theo sẽ phụ thuộc vào phản ứng của giá bạc trước vùng kháng cự hiện đang được kiểm định quanh mốc 82 USD/ounce. Nguồn: xStation5
Sau nhịp điều chỉnh, GOLD đã bứt phá lên trên vùng POC của volume profile trong khu vực 4550–4600, nơi tập trung phần lớn khối lượng giao dịch lịch sử — và đã tìm thấy hỗ trợ rất mạnh tại đó. Đà phục hồi cũng vượt qua đường độ lệch chuẩn âm của anchored VWAP, điều này cho thấy về mặt kỹ thuật, kim loại quý đang mở ra khả năng tiếp tục tăng hướng tới vùng giá trị trung bình VWAP (đường cong màu xanh trên biểu đồ) và vùng cụm khối lượng tiếp theo gần 5.140 USD/ounce. Diễn biến tiếp theo của GOLD có thể sẽ phụ thuộc vào tiến trình đàm phán hòa bình tại Trung Đông và xu hướng chung của USD, do giữa hai tài sản này thường tồn tại mối tương quan giá nghịch đảo. Nguồn: xStation
