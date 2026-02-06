Silver tăng hơn 7% 📈

Bạc (SILVER) đang tăng hơn 5% trong hôm nay, trong khi vàng (GOLD) phục hồi khoảng 2,5% lên gần 4.900 USD/ounce, nhờ tâm lý “risk-on” toàn cầu được cải thiện. Bạc đã bật tăng từ vùng 64 USD lên trên 74 USD/ounce, và ở thời điểm hiện tại, đà tăng này có vẻ được thúc đẩy bởi yếu tố kỹ thuật nhiều hơn là yếu tố cơ bản. Theo dữ liệu từ Reuters, các chuyên gia phân tích đã nâng dự báo giá bạc trung bình năm 2026 lên 79,50 USD/ounce.

Hôm qua, bạc đã giảm mạnh khoảng 12%, và CME — sàn giao dịch hợp đồng tương lai kim loại của Mỹ (COMEX) — đã nâng yêu cầu ký quỹ đối với hợp đồng tương lai bạc từ 15% lên 18%. Điều này làm tăng chi phí nắm giữ vị thế và buộc một số nhà đầu tư phải đóng lệnh. JPMorgan cảnh báo rằng mức định giá bạc hiện đang cao khiến thị trường đặc biệt dễ bị bán tháo mạnh trong giai đoạn tâm lý né tránh rủi ro.

Gần đây, đồng USD mạnh lên là một trong những yếu tố gây áp lực lớn lên kim loại quý. Hiện USD vẫn đang dao động gần mức cao nhất trong 2 tuần, vốn thường là yếu tố tiêu cực đối với vàng và bạc. Tuy nhiên, các dữ liệu lao động Mỹ yếu hơn hôm qua (JOLTS, trợ cấp thất nghiệp, và báo cáo Challenger) có thể làm suy yếu đà tăng của USD — đặc biệt nếu báo cáo Đại học Michigan hôm nay (tâm lý người tiêu dùng và kỳ vọng lạm phát) củng cố câu chuyện nền kinh tế Mỹ đang chậm lại.

Trung Quốc cũng đang chứng kiến những biến động nghiêm trọng trên thị trường bạc nội địa. Quỹ UBS SDIC Silver Futures tiếp tục giảm thêm 10% (mức giới hạn giảm trong ngày) và đã bị tạm dừng giao dịch. Sản phẩm này hiện đã giảm hơn 40% so với đỉnh ngày 26/1, nhưng vẫn đang giao dịch cao hơn khoảng 29% so với giá trị tài sản ròng (NAV).

Trong khi đó, các chuyên gia của Julius Baer cho rằng nhu cầu công nghiệp đang suy yếu — bao gồm nhu cầu từ các nhà sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời — cùng với nhu cầu trang sức giảm, có thể hạn chế khả năng phục hồi bền vững của bạc. CME cũng lưu ý rằng họ dự kiến sẽ ra mắt hợp đồng tương lai bạc mới loại 100 ounce vào ngày 9/2 (chờ phê duyệt pháp lý), điều này có thể làm tăng hoạt động giao dịch nhưng cũng có thể khiến biến động ngắn hạn tăng mạnh hơn.

Biểu đồ SILVER, GOLD (D1)



Nguồn: xStation5



Nguồn: xStation5

Lần gần nhất bạc có biến động mạnh tương tự là vào tháng 3/2020, thời điểm thị trường lao dốc vì cú sốc COVID. Mọi dấu hiệu hiện tại đều cho thấy mức biến động sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong thời gian tới.

Nguồn: Bloomberg Finance L.P. XTB Research

Hiện tại, bạc và vàng đang di chuyển gần như song song, với mức tương quan giữa hai kim loại này đang ở mức cao kỷ lục trong lịch sử.

Nguồn: Bloomberg Finance L.P. XTB Research