SpaceX đối mặt bài kiểm tra lớn đầu tiên sau IPO: Báo cáo tài chính và áp lực từ nguồn cung

Áp lực nguồn cung cổ phiếu gia tăng khi thời hạn khóa giao dịch kết thúc

SpaceX đang bước vào một trong những giai đoạn quan trọng nhất kể từ khi niêm yết trên thị trường chứng khoán khi lượng lớn cổ phiếu bị hạn chế giao dịch trước đó chuẩn bị được đưa ra thị trường. Khoảng 911,5 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị ước tính khoảng 116 tỷ USD, dự kiến sẽ đủ điều kiện giao dịch từ ngày 6/8 sau khi thời hạn khóa cổ phiếu (lock-up period) đối với các nhà đầu tư ban đầu, lãnh đạo công ty và một số cổ đông nội bộ kết thúc. Động thái này diễn ra ngay sau khi SpaceX công bố báo cáo tài chính quý II vào ngày 4/8 - báo cáo thu nhập đầu tiên kể từ khi công ty chính thức gia nhập thị trường công khai.

Từ góc nhìn thị trường, đây sẽ là bài kiểm tra quan trọng đối với khả năng hấp thụ nguồn cung cổ phiếu mới của SpaceX. Việc một lượng lớn cổ phiếu được giải phóng có thể tạo ra áp lực bán trong ngắn hạn, đặc biệt nếu các nhà đầu tư sớm tìm cách hiện thực hóa lợi nhuận sau giai đoạn định giá tăng mạnh. Tuy nhiên, cấu trúc mở khóa cổ phiếu của SpaceX được thiết kế khác biệt so với mô hình IPO truyền thống nhằm hạn chế biến động quá lớn về cung - cầu.

Cấu trúc mở khóa cổ phiếu được thiết kế để giảm cú sốc thanh khoản

Thông thường, các doanh nghiệp sau IPO áp dụng quy định khóa giao dịch khoảng 180 ngày đối với cổ đông nội bộ nhằm hạn chế tình trạng bán tháo ngay sau khi niêm yết. Tuy nhiên, với quy mô vốn hóa và cơ cấu cổ đông đặc biệt của SpaceX, công ty cùng các ngân hàng bảo lãnh phát hành đã lựa chọn một phương án linh hoạt hơn.

Thay vì đưa toàn bộ lượng cổ phiếu bị khóa ra thị trường cùng lúc, SpaceX áp dụng cơ chế mở khóa theo từng giai đoạn nhằm:

Tăng dần lượng cổ phiếu lưu hành

Cải thiện thanh khoản thị trường

Hạn chế biến động giá do cú sốc nguồn cung

Trong một số điều kiện nhất định, thêm khoảng 455,8 triệu cổ phiếu cũng có thể được phép giao dịch. Tuy nhiên, lượng cổ phần do Elon Musk và một nhóm nhỏ cổ đông nội bộ nắm giữ vẫn tiếp tục bị hạn chế cho đến giữa năm 2027. Điều này cho thấy SpaceX vẫn muốn duy trì sự ổn định trong cơ cấu sở hữu, đồng thời tránh tạo ra áp lực bán quá lớn từ nhóm cổ đông kiểm soát.

Starlink có thể trở thành “Model 3” của SpaceX

Đằng sau câu chuyện định giá của SpaceX không chỉ nằm ở hoạt động phóng tên lửa, mà còn đến từ tham vọng xây dựng một hệ sinh thái kinh doanh dựa trên mạng lưới vệ tinh Starlink. Từ năm 2023, SpaceX đã chiếm hơn 80% khối lượng vật chất được đưa lên quỹ đạo toàn cầu, phần lớn nhờ mạng lưới vệ tinh Starlink phục vụ kết nối internet băng thông rộng và dịch vụ di động.

Tính đến cuối quý I, Starlink đã vận hành khoảng 9.600 vệ tinh trên quỹ đạo và đạt 10,3 triệu thuê bao, trở thành một trong những động lực tăng trưởng doanh thu quan trọng nhất của SpaceX. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất đối với Starlink nằm ở khả năng chuyển đổi quy mô người dùng thành lợi nhuận bền vững.

Trong giai đoạn đầu mở rộng thị trường, doanh thu trung bình trên mỗi người dùng (ARPU - Average Revenue Per User) có xu hướng giảm khi công ty mở rộng sang nhiều phân khúc khách hàng khác nhau, bao gồm người tiêu dùng cá nhân, doanh nghiệp và các thị trường mới nổi.

Do đó, thị trường sẽ tập trung vào hai yếu tố chính:

Khả năng mở rộng số lượng thuê bao Starlink;

Khả năng cải thiện biên lợi nhuận khi chi phí hạ tầng giảm xuống.

Nếu Tesla từng có Model 3 giúp công ty chuyển từ một nhà sản xuất xe điện nhỏ thành doanh nghiệp quy mô lớn, Starlink có thể đóng vai trò tương tự đối với SpaceX bằng cách tạo ra nguồn doanh thu định kỳ và dòng tiền ổn định hơn.

Tham vọng xây dựng hạ tầng AI trên không gian

Bước đi tiếp theo của SpaceX không chỉ dừng lại ở internet vệ tinh. Công ty đang hướng tới một tham vọng lớn hơn: xây dựng mạng lưới vệ tinh có khả năng cung cấp năng lực tính toán AI trong không gian. Việc SpaceX mua lại xAI vào tháng 2/2026 được xem là một phần quan trọng trong chiến lược này, khi giúp công ty sở hữu cả công nghệ AI, khách hàng nội bộ và môi trường thử nghiệm cho các ứng dụng tính toán vệ tinh.

Song song đó, SpaceX, xAI và Tesla đang hợp tác phát triển cơ sở Terafab tại Texas nhằm sản xuất chip AI quy mô lớn, giảm sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp bên ngoài. Công ty cũng đang xây dựng một nhà máy rộng hơn 11 triệu feet vuông tại Texas để đảm nhiệm toàn bộ chuỗi sản xuất vệ tinh AI, từ hệ thống năng lượng mặt trời đến các mô-đun xử lý dữ liệu.

Tuy nhiên, đây cũng là một trong những yếu tố khiến thị trường cần thận trọng. Các dự án này đòi hỏi lượng vốn đầu tư rất lớn, thời gian triển khai dài và chưa có lộ trình rõ ràng về khả năng tạo lợi nhuận. Báo cáo tài chính sắp tới sẽ là cơ hội để nhà đầu tư đánh giá mức độ khả thi của những tham vọng dài hạn này.

Khả năng sáp nhập với Tesla: Câu chuyện chiến lược hay chỉ là kỳ vọng thị trường?

Sau thương vụ SpaceX mua lại xAI, thị trường bắt đầu xuất hiện những đồn đoán về khả năng sáp nhập giữa SpaceX và Tesla. Về mặt chiến lược, một sự kết hợp giữa hai công ty có thể tạo ra nhiều lợi ích:

Tesla có thể hỗ trợ SpaceX về công nghệ lưu trữ năng lượng;

SpaceX có thể cung cấp hạ tầng AI và dữ liệu cho các dự án robot, xe tự hành của Tesla;

Terafab có thể trở thành nền tảng chung cho hệ sinh thái AI của Elon Musk.

Tuy nhiên, khả năng sáp nhập vẫn đối mặt với nhiều rào cản. Một thương vụ như vậy sẽ cần sự chấp thuận của cổ đông hai công ty cũng như trải qua quá trình giám sát nghiêm ngặt từ cơ quan quản lý. Vì vậy, ở thời điểm hiện tại, câu chuyện sáp nhập vẫn nên được xem là một khả năng chiến lược dài hạn thay vì một yếu tố đã được xác nhận.

SpaceX cần chứng minh khả năng chuyển đổi tham vọng thành lợi nhuận

Trong thời gian qua, SpaceX đã trở thành một trong những doanh nghiệp tư nhân được định giá cao nhất thế giới nhờ những câu chuyện tăng trưởng đầy tham vọng: Starlink, vệ tinh AI, kinh tế mặt trăng và tham vọng đưa con người lên sao Hỏa. Tuy nhiên, sau khi niêm yết, thị trường sẽ chuyển sự chú ý từ câu chuyện tăng trưởng sang khả năng tạo ra lợi nhuận thực tế.

Định giá của SpaceX từng tăng nhanh nhờ sự lạc quan của nhà đầu tư, thậm chí có thời điểm vượt qua những tập đoàn công nghệ hàng đầu như Amazon và Microsoft. Nhưng khi bước vào thị trường công khai, công ty sẽ phải đối mặt với những tiêu chuẩn đánh giá khắt khe hơn:

Doanh thu có thể tăng trưởng nhanh đến đâu?

Biên lợi nhuận có thể cải thiện như thế nào?

Các dự án AI và không gian có tạo ra dòng tiền thực tế?

Starlink có thể trở thành động lực lợi nhuận dài hạn hay không?

Kết luận

Việc hơn 900 triệu cổ phiếu được mở khóa giao dịch sẽ là phép thử đầu tiên đối với SpaceX trên thị trường công khai. Trong ngắn hạn, nguồn cung cổ phiếu tăng lên có thể tạo áp lực biến động giá. Tuy nhiên, yếu tố quyết định định giá dài hạn của SpaceX sẽ không nằm ở lượng cổ phiếu được giao dịch, mà ở khả năng biến những tham vọng công nghệ thành mô hình kinh doanh có lợi nhuận.

Starlink hiện là tài sản quan trọng nhất trong hệ sinh thái SpaceX, nhưng các kế hoạch về AI, vệ tinh điện toán và nền kinh tế không gian sẽ quyết định liệu công ty có thể duy trì mức định giá cao trong tương lai hay không.

SpaceX đã chứng minh khả năng đổi mới công nghệ. Thách thức tiếp theo đối với công ty là chứng minh khả năng tạo ra giá trị tài chính bền vững cho cổ đông.

Phân tích kỹ thuật

Nguồn: xStation5

Giá cổ phiếu SpaceX đã giảm xuống dưới mức giá IPO và gần như chưa có bất kỳ dấu hiệu nào cho sự phục hồi trước áp lực bán trong thời gian qua. Giá vẫn đang củng cố trong kênh giảm giá với một áp lực bán đều đặn, qua đó phản ánh động lực để cổ phiếu có thể đảo chiều tăng trong ngắn hạn là rất thấp. Trước mắt, nếu cổ phiếu muốn quay lại đà tăng thì ít nhất giá cần phải vượt qua mức kháng cự quanh khu vực 131 USD.