SpaceX giảm hơn 10% sau khi đạt đỉnh, dấu hiệu của sự hạ nhiệt?

Kể từ mức giá IPO, cổ phiếu SpaceX đã có thời điểm tăng khoảng 66%, chạm đỉnh quanh mức 225 USD/cổ phiếu. Đà tăng mạnh này đã đưa vốn hóa thị trường của công ty vươn lên nhóm 6 doanh nghiệp giá trị nhất thế giới. Tuy nhiên, sau giai đoạn hưng phấn ban đầu, cổ phiếu nhanh chóng lao dốc và có thời điểm giảm xuống dưới mốc 200 USD trước khi phục hồi trở lại.

Diễn biến này đặt ra một câu hỏi lớn đối với nhà đầu tư: liệu đây có phải là dấu hiệu cho thấy cơn sốt SpaceX đang dần hạ nhiệt, hay chỉ đơn thuần là một nhịp chốt lời cần thiết sau giai đoạn tăng giá quá nóng?

Tâm lý chốt lời

Có thể nói, SpaceX đã có một trong những màn IPO thành công nhất trong nhiều năm trở lại đây, vượt xa kỳ vọng của thị trường cả về quy mô huy động vốn lẫn diễn biến giá cổ phiếu sau khi niêm yết. Tuy nhiên, khi mức định giá liên tục được đẩy lên cao, những tranh luận về giá trị thực của doanh nghiệp cũng bắt đầu xuất hiện. Không ít nhà đầu tư cho rằng phần lớn kỳ vọng tăng trưởng trong tương lai đã được phản ánh vào giá, trong khi các kết quả kinh doanh hiện tại vẫn chưa đủ để hoàn toàn biện minh cho mức vốn hóa khổng lồ.

Bên cạnh đó, sau một nhịp tăng hàng chục phần trăm chỉ trong thời gian ngắn, hoạt động chốt lời là điều khó tránh khỏi khi nhiều nhà đầu tư lựa chọn bảo vệ thành quả hơn là tiếp tục chấp nhận rủi ro ở vùng giá cao. Vì vậy, những nhịp điều chỉnh mạnh xen kẽ với các giai đoạn tăng nóng nhiều khả năng sẽ còn tiếp diễn trong thời gian tới. Chỉ khi SpaceX cung cấp các số liệu tài chính cụ thể thì diễn biến giá cổ phiếu cũng sẽ ổn định hơn.

Khi đốt tiền nhiều nhưng không có kết quả, đó sẽ là “con dao hai lưỡi”

Khi ngành công nghiệp AI bước vào giai đoạn trưởng thành hơn, nhà đầu tư không chỉ quan tâm đến tốc độ tăng trưởng mà còn muốn nhìn thấy thời điểm những khoản đầu tư khổng lồ bắt đầu chuyển hóa thành lợi nhuận thực tế. Trong bối cảnh đó, các thỏa thuận cung cấp hạ tầng điện toán AI giữa SpaceX với Alphabet và Anthropic được xem là tín hiệu tích cực, phần nào cho thấy các khoản chi tiêu của công ty đang dần được thương mại hóa và có khả năng tạo ra dòng tiền trong tương lai.

Tuy nhiên, mặt trái là SpaceX vẫn đang duy trì tốc độ đầu tư rất lớn. Công ty đã chi khoảng 12,7 tỷ USD cho hạ tầng AI trong năm 2025 và tiếp tục đầu tư thêm 7,7 tỷ USD chỉ trong quý I/2026. Quy mô chi tiêu này phản ánh tham vọng dẫn đầu của doanh nghiệp, nhưng đồng thời cũng đặt ra áp lực rất lớn về hiệu quả sử dụng vốn và khả năng tạo ra lợi nhuận trong những năm tới.

Thực tế, các dự án hạ tầng AI thường có chu kỳ hoàn vốn kéo dài nhiều năm, thậm chí hàng thập kỷ. Điều đó đồng nghĩa với việc nhà đầu tư sẽ phải đánh đổi giữa tiềm năng tăng trưởng dài hạn và rủi ro ngắn hạn khi lợi nhuận chưa thể cải thiện ngay lập tức. Không phải tất cả nhà đầu tư đều sẵn sàng chấp nhận khoảng thời gian chờ đợi dài như vậy, đặc biệt trong bối cảnh lãi suất vẫn ở mức cao và chi phí vốn ngày càng đắt đỏ.

Hoài nghi về mục tiêu kiểm soát vũ trụ

Mặc dù triển vọng tăng trưởng của SpaceX đang nhận được sự kỳ vọng rất lớn từ thị trường, nhưng không ít kế hoạch được trình bày trong bản cáo bạch vẫn chưa được kiểm chứng trong thực tế. Luận điểm đầu tư của công ty phần lớn dựa trên niềm tin rằng nếu có doanh nghiệp nào đủ khả năng hiện thực hóa những mục tiêu đầy tham vọng này, thì đó sẽ là SpaceX.

Trên thực tế, SpaceX đã xây dựng được một thành tích đáng nể. Theo nghiên cứu của The Motley Fool, công ty đã thực hiện hơn 80% tổng số vụ phóng không gian của Mỹ trong năm ngoái. Bên cạnh đó, SpaceX là doanh nghiệp tiên phong trong việc phát triển mạng lưới vệ tinh quy mô lớn cũng như thương mại hóa công nghệ tên lửa tái sử dụng - bước tiến giúp giảm đáng kể chi phí cho các sứ mệnh không gian và tạo ra lợi thế cạnh tranh rất lớn so với các đối thủ.

Tuy nhiên, đổi mới công nghệ luôn đi kèm với chi phí khổng lồ và mức độ rủi ro cao. Ngay chính SpaceX cũng thừa nhận trong bản cáo bạch rằng nhiều dự án quan trọng của công ty có thể không đạt được kết quả như kỳ vọng.

Một trong những ví dụ tiêu biểu là kế hoạch triển khai các trung tâm dữ liệu AI trên quỹ đạo, dự kiến sớm nhất vào năm 2028. Để hiện thực hóa mục tiêu này, SpaceX cần tên lửa Starship có thể thực hiện thành công nhiều chuyến bay thương mại mang theo hàng trăm vệ tinh và các thiết bị hạ tầng lên không gian. Đồng thời, công ty cũng phải vượt qua hàng loạt rào cản về kỹ thuật, quy định pháp lý và sự chấp thuận từ các cơ quan quản lý.

Ngay cả khi những điều kiện trên được đáp ứng, quá trình triển khai vẫn có thể gặp nhiều sự cố ngoài dự kiến. Đáng chú ý, chỉ hai năm trước, Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) từng nhận định rằng các trung tâm dữ liệu đặt trong không gian nhiều khả năng vẫn cần thêm từ một đến hai thập kỷ nữa mới có thể trở thành hiện thực. Điều đó cho thấy khoảng cách giữa tầm nhìn dài hạn và khả năng thương mại hóa vẫn còn rất lớn.

Sự hưng phấn đã chấm dứt?

Bất chấp những tranh luận xoay quanh mức định giá, sức hút của cổ phiếu SpaceX vẫn đang duy trì ở mức rất cao. Ngay trong phiên giao dịch quyền chọn đầu tiên, gần một triệu hợp đồng quyền chọn mua (call options) đã được giao dịch, đưa SpaceX trở thành một trong những cổ phiếu có hoạt động quyền chọn sôi động nhất trên thị trường.

Đáng chú ý, dòng tiền đầu cơ đang tập trung mạnh vào kịch bản tăng giá. Trong số các vị thế nổi bật có lệnh mua 1.500 hợp đồng quyền chọn mua đáo hạn tháng 7 với giá thực hiện 300 USD, cùng với 6.500 hợp đồng quyền chọn mua khác ở mức giá thực hiện 325 USD. Những giao dịch này cho thấy một bộ phận nhà đầu tư đang kỳ vọng cổ phiếu có thể tiếp tục mở rộng đà tăng trong ngắn hạn, vượt xa các mức giá hiện tại.

Tuy nhiên, yếu tố mang tính quyết định đối với xu hướng cổ phiếu có thể sẽ xuất hiện vào cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8, khi SpaceX công bố báo cáo tài chính đầu tiên kể từ khi niêm yết. Đây sẽ là phép thử quan trọng để thị trường đánh giá liệu tốc độ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận và dòng tiền có đủ sức biện minh cho mức định giá hiện tại hay không.

Bên cạnh đó, áp lực cung tiềm năng cũng là một yếu tố cần theo dõi. Sau khi báo cáo tài chính được công bố, các cổ đông trước IPO sẽ được phép bán ra lượng cổ phiếu tương đương khoảng 7% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Đáng lưu ý, quy mô lượng cổ phiếu này thậm chí còn lớn hơn khối lượng đã được phân phối trong chính đợt IPO, đồng nghĩa với việc thị trường có thể đối mặt với sự gia tăng đáng kể về nguồn cung. Nếu một phần lớn cổ đông lựa chọn hiện thực hóa lợi nhuận sau giai đoạn tăng nóng, cổ phiếu SpaceX có thể sẽ chịu áp lực điều chỉnh trong ngắn hạn, ngay cả khi triển vọng dài hạn của doanh nghiệp vẫn được đánh giá tích cực.

Biểu đồ cổ phiếu SpaceX (SPCX.US)

Nhịp giảm vừa qua đánh dấu lần điều chỉnh thứ hai kể từ giai đoạn đầu sau IPO, với phạm vi giảm khoảng 10 -12% so với đỉnh gần nhất. Diễn biến này cho thấy áp lực chốt lời đang dần xuất hiện rõ ràng hơn sau chuỗi tăng nóng ban đầu. Nếu giá có thể bật tăng lại và vượt qua mức đỉnh gần đây nhất là 225 USD, điều này sẽ mở ra dư địa để giá cổ phiếu SpaceX tiếp tục đi lên. Trong khi đó, vùng hỗ trợ quanh mốc 200 USD sẽ là điểm giá quan trọng cần phe mua bảo vệ để củng cố cho xu hướng tăng hiện tại.

Nguồn: xStation5

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