SpaceX lao dốc 6% bất chấp làn sóng khuyến nghị tích cực từ Phố Wall 📉

Cổ phiếu SpaceX (NASDAQ: SPCX) giảm gần 6% trong phiên hôm nay xuống quanh 150 USD, mặc dù công ty vừa nhận được hàng loạt báo cáo phân tích rất lạc quan từ các ngân hàng đầu tư lớn. Hôm nay cũng là ngày SpaceX chính thức được đưa vào Nasdaq 100, sự kiện mà JPMorgan trước đó ước tính có thể tạo ra khoảng 4,3 tỷ USD dòng tiền thụ động từ các quỹ mô phỏng chỉ số.

Citi bắt đầu theo dõi với khuyến nghị Buy và giá mục tiêu 200 USD, đồng thời đưa ra kịch bản dài hạn cho rằng cổ phiếu có thể vượt 900 USD nếu chương trình Starship được triển khai thành công trên quy mô lớn. Các khuyến nghị tích cực cũng được đưa ra bởi Deutsche Bank (255 USD), Bank of America (235 USD), Macquarie (250 USD), Clear Street (217 USD) và Mizuho (200 USD).

Các nhà phân tích cho rằng những động lực tăng trưởng dài hạn lớn nhất của công ty sẽ là Starlink, hạ tầng AI và vị thế dẫn đầu công nghệ trong lĩnh vực tên lửa tái sử dụng.

Đà giảm hôm nay có vẻ khá bất ngờ khi xét đến hàng loạt thông tin tích cực. Ngoài việc được thêm vào Nasdaq 100, SpaceX cũng đã kết thúc giai đoạn "quiet period" sau IPO, cho phép các tổ chức Phố Wall lần đầu tiên công bố các báo cáo nghiên cứu chính thức về công ty.

Tuy nhiên, thị trường thường vận động theo mô hình kinh điển "mua theo tin đồn, bán theo tin tức" (buy the rumor, sell the news). Việc gia nhập Nasdaq 100 đã được biết trước từ lâu và nhiều khả năng đã được phản ánh vào giá cổ phiếu. Sau đợt tăng mạnh trong những tuần gần đây, nhiều nhà đầu tư đang tranh thủ chốt lời.

Phố Wall nhìn thấy dư địa tăng giá đáng kể

Quan điểm lạc quan nhất đến từ Citi, khi tổ chức này bắt đầu theo dõi với khuyến nghị Buy và giá mục tiêu 200 USD, tương ứng mức tăng hơn 30% so với vùng giá hiện tại. Tuy nhiên, Citi nhấn mạnh rằng họ không xem đây là định giá cuối cùng của công ty, mà chỉ là một cột mốc trên hành trình hướng tới mức định giá cao hơn nhiều trong dài hạn.

Theo Citi, SpaceX đang bước vào một trong những giai đoạn mang tính chuyển đổi lớn nhất trong lịch sử công ty. Ngân hàng này cho rằng SpaceX đang sở hữu vị thế độc nhất để tận dụng hai xu hướng công nghệ lớn nhất trong thập kỷ tới: kết nối vệ tinh toàn cầu và hạ tầng trí tuệ nhân tạo. Trong kịch bản lạc quan nhất, nếu Starship được triển khai thành công trên quy mô lớn, định giá của SpaceX cuối cùng có thể vượt 900 USD/cổ phiếu.

Làn sóng khởi đầu theo dõi với quan điểm tích cực

Không chỉ Citi, Deutsche Bank, Bank of America, Macquarie, Clear Street và Mizuho cũng đồng loạt bắt đầu theo dõi SpaceX với các khuyến nghị tương đương Buy, trong đó phần lớn giá mục tiêu nằm trong khoảng 200–255 USD.

Trong số các ngân hàng lớn, Deutsche Bank đưa ra giá mục tiêu cao nhất là 255 USD, tương ứng mức tăng gần 70% so với giá hiện tại. Tuy nhiên, các nhà phân tích cũng lưu ý rằng định giá của SpaceX vẫn có độ phân tán rất lớn, với các mục tiêu giá trên thị trường dao động từ khoảng 62 USD đến 310 USD, phản ánh mức độ không chắc chắn đáng kể về giá trị dài hạn của công ty.

Quan điểm thận trọng đáng chú ý nhất đến từ MoffettNathanson, khi tổ chức này bắt đầu theo dõi với khuyến nghị Neutral, do còn nhiều bất định liên quan đến các dự báo tài chính dài hạn của SpaceX.

AI, Starlink và Starship được kỳ vọng sẽ dẫn dắt giai đoạn tăng trưởng tiếp theo

Các nhà phân tích đều nhấn mạnh lợi thế của SpaceX trong tích hợp theo chiều dọc, công nghệ tên lửa tái sử dụng và vị thế thống lĩnh của Starlink trên thị trường Internet vệ tinh.

Deutsche Bank cho rằng việc công ty tự phát triển tên lửa, tự sản xuất vệ tinh và sở hữu năng lực kỹ thuật nội bộ đã tạo nên một lợi thế cạnh tranh cực kỳ khó bị sao chép. Ngân hàng này cũng tin rằng SpaceX có thể trở thành một trong những nhà cung cấp hạ tầng AI hàng đầu, không chỉ thông qua các trung tâm dữ liệu trên mặt đất mà còn trong tương lai thông qua hạ tầng điện toán ngoài quỹ đạo.

Triển vọng tài chính cũng củng cố quan điểm tích cực này. SpaceX đã tạo ra khoảng 19,3 tỷ USD doanh thu trong 12 tháng qua, trong khi các nhà phân tích kỳ vọng doanh thu năm nay sẽ tăng khoảng 95%, đưa công ty trở thành một trong những doanh nghiệp công nghệ lớn có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất.

Thị trường vẫn nhìn thấy những rủi ro đáng kể

Mặc dù phần lớn các báo cáo phân tích đều mang quan điểm tích cực, rủi ro vẫn hiện hữu. Việc thương mại hóa thành công Starship vẫn là yếu tố cốt lõi trong luận điểm đầu tư dài hạn. Việc triển khai nền tảng này trên quy mô lớn được kỳ vọng sẽ giúp giảm mạnh chi phí phóng, đồng thời mở rộng hoạt động trong các lĩnh vực truyền thông vệ tinh, hạ tầng ngoài không gian và các dịch vụ liên quan đến AI.

Các nhà phân tích cũng chỉ ra những rủi ro về mặt pháp lý đối với nhiều mảng kinh doanh của SpaceX, cũng như mức định giá khá cao của công ty sau đợt tăng giá gần đây. Vì vậy, ngay cả những thông tin rất tích cực cũng chưa chắc đã tạo ra mức tăng ngắn hạn, bởi phần lớn câu chuyện tăng trưởng có thể đã được thị trường phản ánh vào giá cổ phiếu.