🔥SpaceX sẽ chính thức niêm yết sau vài tiếng

Việc cổ phiếu SpaceX chính thức niêm yết trên sàn NASDAQ đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ các nhà đầu tư trên toàn cầu ngay từ ngày đầu tiên. Theo dõi biến động giá của SPCX.US theo thời gian thực (real-time) và bắt đầu hành trình đầu tư của bạn ngay hôm nay trên nền tảng XTB. 📌 Lưu ý: Cổ phiếu SpaceX dự kiến sẽ được giao dịch trên nền tảng XTB trong vòng 1 - 2 giờ sau khi thị trường Mỹ mở cửa

Bạn có thể bắt đầu đầu tư thông qua cổ phiếu lẻ (fractional shares) với số vốn khởi điểm từ 15 USD

Phí hoa hồng 0% đối với giá trị giao dịch hàng tháng dưới 100.000 Euro. Các giao dịch vượt quá hạn mức này sẽ bị tính phí hoa hồng 0,2% (tối thiểu 10 Euro) và phí chuyển đổi ngoại tệ có thể được áp dụng ở mức 0,5%.

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