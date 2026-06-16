SpaceX tiếp tục bứt phá 🔼 Cổ phiếu đã tăng gần 30% kể từ đợt IPO kỷ lục

Cổ phiếu SpaceX đã tăng gần 30% kể từ khi lên sàn vào thứ Sáu tuần trước, và quy mô của đợt tăng giá này thực sự rất ấn tượng. Trong phiên tiền mở cửa hôm nay, cổ phiếu tiếp tục tăng thêm 3%, tiến sát mốc 200 USD/cổ phiếu, đưa vốn hóa thị trường của công ty lên khoảng 2,6 nghìn tỷ USD. Trong khi đó, những ý kiến cho rằng mức định giá này đã tách rời khỏi thực tế vẫn tiếp tục được đưa ra, nhưng cuối cùng thì họ không phải là những người đang mua cổ phiếu. Không tồn tại một mức giá cổ phiếu tối đa, và những người tin vào "cuộc cách mạng không gian" dường như sẵn sàng trả gần như bất kỳ mức giá nào để sở hữu một phần trong công ty chủ lực của Elon Musk.

SpaceX: Phân tích cơ bản là một bài toán khó

Luận điểm lạc quan được xây dựng trên một số nền tảng rất mạnh: vị thế thống trị của SpaceX trong lĩnh vực phóng tên lửa lên quỹ đạo, những rào cản gia nhập khổng lồ đối với các đối thủ tiềm năng, lợi thế công nghệ của công ty và tầm quan trọng chiến lược của mạng lưới Starlink. Chỉ riêng cuộc xung đột tại Ukraine cũng đã chứng minh giá trị thực tế của Starlink. Tất cả những yếu tố này, kết hợp với sức hút của Elon Musk, tầm nhìn đầy tham vọng và sứ mệnh của công ty – điều hấp dẫn nhiều nhà đầu tư vượt ra ngoài các yếu tố tài chính thuần túy – đã tạo ra một mức phần bù định giá phi thường, rất khó có thể lý giải bằng các phương pháp phân tích cơ bản truyền thống.

Điều đó không nhất thiết đồng nghĩa với việc cổ phiếu không thể tiếp tục tăng, cũng không có nghĩa chắc chắn sẽ dẫn đến một cú sụp đổ. Hoàn toàn có khả năng SpaceX sẽ tiếp tục thách thức các khuôn khổ định giá truyền thống trong một thời gian dài. Tuy nhiên, nếu tâm lý chung của thị trường xấu đi, thực tế kinh doanh cuối cùng có thể sẽ bắt kịp công ty. Các cổ đông nội bộ hiện vẫn đang chịu quy định lock-up và sẽ chưa thể bán cổ phiếu trong vài tháng tới. Nếu cổ phiếu SpaceX tăng gấp đôi từ mức hiện tại và đạt 400 USD/cổ phiếu, thì với các yếu tố khác không đổi, công ty sẽ vượt Nvidia về vốn hóa thị trường.

Tuy nhiên, SpaceX đã ghi nhận khoản lỗ ròng 4,94 tỷ USD trong năm 2025, sau khi chỉ đạt lợi nhuận ròng dưới 800 triệu USD trong năm 2024, trong khi Nvidia tạo ra hơn 120 tỷ USD lợi nhuận ròng chỉ riêng trong năm 2025, tương ứng mức tăng trưởng hàng năm 64%. Thật khó để nói cổ phiếu SpaceX còn có thể tăng đến đâu và liệu mức vốn hóa 3 nghìn tỷ USD có thể đạt được trong tương lai gần hay không. Tuy nhiên, có một điều rõ ràng: từ mặt bằng định giá vốn đã rất cao hiện nay, mỗi bước tăng thêm đều đưa câu chuyện này tiến xa hơn vào vùng mà nhiều nhà đầu tư sẽ cho là ngày càng tách rời khỏi các thước đo định giá truyền thống.

Báo cáo tài chính theo cách riêng?

Sau khi chính thức niêm yết, SpaceX dường như muốn thiết lập những quy tắc riêng trong quan hệ với nhà đầu tư. Công ty dự định chỉ công bố kết quả tài chính trên website chính thức và trên X, thay vì thông qua các hãng tin truyền thống.

Đây là một sự khác biệt so với mô hình truyền thông tiêu chuẩn của phần lớn các công ty đại chúng, vốn thường phát hành báo cáo tài chính thông qua các hãng thông tấn lớn và các nhà cung cấp dữ liệu tài chính chuyên biệt. Đối với nhà đầu tư, điều này đồng nghĩa với việc sẽ phải phụ thuộc nhiều hơn vào các kênh truyền thông do chính công ty kiểm soát.

Đối với SpaceX, chiến lược này có thể mang lại quyền kiểm soát lớn hơn đối với thông điệp truyền thông, thời điểm công bố và cách trình bày thông tin tài chính. Tuy nhiên, mặt trái là một số thành viên thị trường, đặc biệt là những người phụ thuộc vào các hệ thống dữ liệu tài chính truyền thống, có thể sẽ gặp khó khăn hơn trong việc tiếp cận các công bố của công ty. Quyết định này cũng phù hợp với phong cách truyền thông lâu nay của Elon Musk, vốn ưu tiên giao tiếp trực tiếp với nhà đầu tư và công chúng thông qua X, thay vì các kênh truyền thông truyền thống.

Cổ phiếu SpaceX (SPCX.US), M1

Nguồn: xStation5

Eryk Szmyd Financial Markets Analyst, XTB