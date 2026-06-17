SpaceX tiếp tục bứt phá, trong khi giá dầu giảm xuống dưới 80 USD

SpaceX vẫn là tâm điểm của thị trường trong phiên thứ Ba khi cổ phiếu tăng thêm 9%, nâng tổng mức tăng kể từ tuần trước lên 40%. Công ty hiện được định giá 2,78 nghìn tỷ USD, vượt qua Amazon và chỉ còn kém Microsoft khoảng 200 tỷ USD; qua đó trở thành công ty có vốn hóa lớn thứ tư thế giới. Cả Amazon và Microsoft đều mất hàng thập kỷ để đạt mức vốn hóa nghìn tỷ USD, trong khi SpaceX chỉ mất vài ngày. Đợt tăng giá này thực sự ấn tượng, nhưng khó có thể duy trì trong dài hạn. Hiện tại, cổ phiếu SpaceX đang được định giá ở mức hơn 150 lần doanh thu, một mức được xem là cực kỳ đắt đỏ.

SpaceX sẽ phải nhanh chóng tạo ra tăng trưởng nếu muốn duy trì mức giá cổ phiếu hiện tại, bởi công ty đang được thị trường định giá theo kịch bản hoàn hảo. Nếu không đạt được các mục tiêu tăng trưởng, thị trường có thể sẽ phản ứng rất khắc nghiệt. Tuy nhiên, như mọi khi, việc định giá SpaceX không hề đơn giản. Thông tin cho thấy SpaceX đã nhanh chóng sử dụng 85 tỷ USD huy động được từ IPO để mua lại Cursor là một tín hiệu đáng chú ý. Thương vụ này cho thấy SpaceX đang đặt cược rất lớn vào AI hỗ trợ lập trình, đồng thời cũng phản ánh rằng một phần giá trị của SpaceX nằm ở sức mạnh tài chính. Điều đó sẽ giúp công ty có khả năng thực hiện các thương vụ mua lại mang tính chiến lược nhằm mở rộng hoạt động AI của mình. Vì vậy, thương vụ Cursor - mà SpaceX đã có quyền mua trong nhiều tháng - có thể chỉ mới là sự khởi đầu.

Đối với một số nhà phân tích, đây chính là lý do hợp lý giải thích cho đà tăng mạnh của cổ phiếu trong phiên thứ Ba. Nếu đây là điểm khởi đầu của một làn sóng thâu tóm mới từ SpaceX, thì cổ phiếu hoàn toàn có thể còn biến động tăng mạnh hơn nữa trong tương lai.

Không thiếu những ý kiến bình luận về SpaceX vào thời điểm hiện tại. Có người cho rằng tập đoàn không gian của Elon Musk sẽ sớm suy yếu, trong khi những người khác - bao gồm cả Musk - tin rằng công ty có thể tạo ra 1 nghìn tỷ USD doanh thu trong những năm tới. Tuy nhiên, khi giá cổ phiếu càng tăng mạnh thì rủi ro đối với nhà đầu tư mới cũng tăng lên đáng kể. Một trong những lập luận đáng chú ý nhất phản đối mức giá hiện tại của SpaceX là: mức giá mà các nhà đầu tư cá nhân đang mua vào hôm nay cũng chính là mức giá mà các quỹ đầu tư mạo hiểm (venture capital) sử dụng để thoái vốn, sau khi đã thu về khoản lợi nhuận khổng lồ từ IPO. Thông điệp cốt lõi là: đừng đánh mất tài sản của mình chỉ để giúp người khác trở nên giàu có hơn.

Một số ý kiến cho rằng SpaceX đang bắt đầu giống như vàng trong quý I. Khi đó, giá vàng đã tăng vọt lên 5.400 USD/ounce trước khi liên tục giảm trong những tháng gần đây. Giá vàng hiện đã giảm khoảng 6% trong tháng vừa qua, nhưng đà tăng theo dạng parabol của cổ phiếu SpaceX còn mạnh hơn rất nhiều, vì vậy nếu điều chỉnh xảy ra thì mức giảm cũng có thể nghiêm trọng hơn. Để hình dung rõ hơn về quy mô định giá của SpaceX, hiện công ty được định giá cao gấp hơn hai lần tổng lượng vàng được lưu trữ tại Fort Knox (Mỹ), vốn chỉ được định giá khoảng 1,25 - 1,3 nghìn tỷ USD.

Việc SpaceX tiếp tục tăng mạnh trong phiên hôm nay cũng đi ngược với diễn biến chung của cổ phiếu công nghệ Mỹ, vốn đang chịu áp lực bán khá mạnh. Chỉ số Nasdaq 100 giảm hơn 1%, dẫn đầu đà giảm là các cổ phiếu Intel, Marvell, SanDisk, Broadcom và Nvidia. Nhóm cổ phiếu chip đang bước vào giai đoạn điều chỉnh sau chuỗi tăng tích cực trước đó, đồng thời cũng nối tiếp đợt suy yếu của các cổ phiếu hạ tầng AI. Việc Nvidia, Microsoft và nhiều cổ phiếu công nghệ lớn khác giảm giá trong chiều nay cho Ở diễn biến khác, giá dầu tiếp tục giảm trong phiên thứ Ba, với Brent giao dịch dưới 80 USD/thùng, khi thị trường ngày càng tin tưởng rằng thỏa thuận chấm dứt chiến tranh sẽ được thực hiện.

Tổng thống Trump cho biết ông sẽ gửi các chi tiết của thỏa thuận tới Quốc hội vào cuối tuần này, đồng thời khẳng định Eo biển Hormuz đã được mở cửa trở lại cho hoạt động hàng hải. Điều này đang cải thiện tâm lý chung của thị trường nhưng lại gây áp lực lên nhóm cổ phiếu năng lượng. Thị trường đang chứng kiến dòng vốn dịch chuyển khỏi nhóm công nghệ sang các lĩnh vực phi công nghệ hoặc ít phụ thuộc vào AI hơn, khiến Dow Jones vượt trội hơn Nasdaq trong phiên thứ Ba. Nhóm năng lượng hiện là lĩnh vực giảm mạnh thứ hai, chỉ sau công nghệ.

Nhìn chung, ngoài nhóm công nghệ, các cổ phiếu mang tính chu kỳ đang diễn biến tích cực, trong khi lợi suất trái phiếu tiếp tục giảm khi thị trường tiến gần tới cuộc họp FOMC vào ngày mai.



By Kathleen Brooks, research director at XTB