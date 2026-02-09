STM khẳng định vị thế nhờ mối quan hệ hợp tác mới với AWS!

Cổ phiếu STMicroelectronics tăng hơn 6% sau khi mở rộng hợp tác với AWS

Cổ phiếu STMicroelectronics (STM) tăng hơn 6% trong phiên hôm nay sau khi công ty công bố mở rộng đáng kể quan hệ hợp tác với Amazon Web Services (AWS). Thỏa thuận mới đưa STM trở thành nhà cung cấp chiến lược các sản phẩm bán dẫn cho hạ tầng điện toán đám mây và trung tâm dữ liệu của AWS, bao gồm vi điều khiển (microcontrollers), chip analog và các công cụ hỗ trợ thiết kế chip. Thị trường phản ứng tích cực, coi đây là động lực mạnh cho tăng trưởng doanh thu trong các mảng điện toán hiệu năng cao và trí tuệ nhân tạo (AI).

Phạm vi thỏa thuận và công nghệ liên quan

Sự hợp tác mở rộng với AWS giúp STM trở thành nhà cung cấp quan trọng các linh kiện cho trung tâm dữ liệu. Thỏa thuận bao gồm các chip truyền thông tốc độ cao và mixed-signal, vi điều khiển phục vụ quản lý hạ tầng thông minh, các mạch tích hợp analog và chip nguồn (power ICs) được tối ưu hóa cho hiệu suất năng lượng, cũng như hỗ trợ các tác vụ Electronic Design Automation (EDA) trên nền tảng AWS cloud.

Quan hệ hợp tác này mang tính chiến lược vì cho phép STM triển khai công nghệ của mình trong các mảng điện toán hiệu năng cao và AI, nơi nhu cầu về các giải pháp bán dẫn tiết kiệm năng lượng và hiệu quả ngày càng tăng. Ngoài ra, hợp tác còn bao gồm phát triển công nghệ quang tử (photonics) và kết nối quang (optical interconnect), giúp cải thiện tốc độ truyền dữ liệu và hiệu suất năng lượng cho trung tâm dữ liệu.

Khía cạnh tài chính và công cụ vốn cổ phần

Theo thỏa thuận, STM cấp cho AWS quyền mua tối đa 24,8 triệu cổ phiếu STM trong vòng 7 năm với mức giá cố định 28,38 USD/cổ phiếu. Quyền mua này phụ thuộc vào khối lượng đơn hàng sản phẩm STM và việc hoàn thành các mốc triển khai trong thỏa thuận. Cơ chế này nhằm đảm bảo đơn hàng trong tương lai và tăng mức độ gắn kết dài hạn của AWS với STM. Tuy nhiên, nếu AWS thực hiện quyền mua trong tương lai, điều này có thể dẫn đến pha loãng cổ phiếu, tạo ra một rủi ro tiềm ẩn đối với nhà đầu tư.

Triển vọng công nghệ

Thỏa thuận cũng có ý nghĩa lớn về mặt công nghệ, khi hợp tác với AWS bao gồm phát triển giải pháp kết nối quang và quang tử cho các trung tâm dữ liệu thế hệ mới, nơi tốc độ truyền tải và hiệu quả năng lượng đóng vai trò then chốt. STM trước đây đã sản xuất chip quang tử cùng AWS, cho thấy sự hợp tác dài hạn trong lĩnh vực này.

Các công nghệ như silicon photonics được xem là có tiềm năng thay đổi hạ tầng AI nhờ cung cấp băng thông cao hơn và tiêu thụ năng lượng thấp hơn, đặc biệt quan trọng đối với trung tâm dữ liệu phục vụ ứng dụng cloud và các mô hình machine learning.

Những điểm đáng chú ý

STM củng cố vị thế trong lĩnh vực bán dẫn phục vụ điện toán đám mây và trung tâm dữ liệu AI.

Thỏa thuận bao phủ nhiều công nghệ, bao gồm vi điều khiển, chip analog và công cụ hỗ trợ thiết kế chip.

Hợp tác mang tính dài hạn và gắn với quyền mua cổ phiếu của AWS dựa trên khối lượng đơn hàng STM.

Có thể tạo thêm nguồn cầu trong mảng điện toán hiệu năng cao và giúp doanh thu ổn định hơn.

Việc tập trung đơn hàng vào một đối tác lớn khiến STM nhạy cảm hơn với thay đổi chiến lược từ AWS.

Quyền mua cổ phiếu nếu được thực hiện có thể dẫn đến pha loãng vốn.

Giá trị dài hạn của thỏa thuận phụ thuộc vào khả năng STM duy trì lợi thế công nghệ trong một thị trường bán dẫn và AI phát triển rất nhanh.

Nguồn: xStation5