Sự cố ngừng hoạt động toàn cầu của AWS ảnh hưởng đến các dịch vụ của Amazon

Amazon Web Services (AWS) đang gặp sự cố ngừng hoạt động lớn trên toàn cầu, gây gián đoạn cho nhiều nền tảng trực tuyến phổ biến kể từ sáng ngày 20/10/2025. Các dịch vụ bị ảnh hưởng bao gồm Amazon.com, Prime Video, Alexa, Ring và ứng dụng McDonald's (một phần dựa vào hạ tầng AWS).

AWS xác nhận rằng sự cố chủ yếu xảy ra tại khu vực US-EAST-1, nhưng tác động đã lan rộng toàn cầu. Công ty đang tích cực điều tra nguyên nhân gây ra lỗi và độ trễ gia tăng trên nhiều dịch vụ. Hiện tại, chưa có thông báo chính thức về nguyên nhân hoặc thời gian khắc phục dự kiến. AWS cam kết sẽ cập nhật tình hình mỗi 45 phút hoặc sớm hơn nếu có thông tin mới.

Sự cố khiến người dùng trên khắp thế giới gặp khó khăn trong việc truy cập các dịch vụ, một số dịch vụ hoàn toàn không khả dụng hoặc hoạt động thiếu ổn định. Ví dụ, Perplexity xác nhận dịch vụ của họ ngoại tuyến do vấn đề hạ tầng AWS, trong khi nhiều người dùng thiết bị Alexa báo cáo tình trạng không phản hồi.

Mặc dù sự cố ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động hằng ngày của doanh nghiệp và người dùng cá nhân, tác động đến giá cổ phiếu Amazon hiện vẫn ở mức tối thiểu. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng từ đầu năm đến nay, cổ phiếu Amazon đã tụt hậu so với các chỉ số lớn như Nasdaq 100 và S&P 500. Trong khi các chỉ số này tăng khoảng 15% đến gần 20%, cổ phiếu Amazon lại giảm vài phần trăm. Dù vậy, giới đầu tư vẫn duy trì sự lạc quan thận trọng, chờ đợi báo cáo lợi nhuận quý dự kiến công bố vào thứ Năm, sự kiện có thể mang tính quyết định cho xu hướng sắp tới của cổ phiếu này.