Sự dịch chuyển của chỉ số PMI Châu Âu - Sản xuất khởi sắc, Dịch vụ suy yếu

24/03/2026 – Tổng kết các chỉ số PMI từ Châu Âu (Tháng 3)

Pháp : PMI Sản xuất: 50,2 (Dự báo: 49,5 ; Kỳ trước: 50,1 ) PMI Dịch vụ: 48,3 (Dự báo: 49,0 ; Kỳ trước: 49,6 )

Đức : PMI Sản xuất: 51,7 (Dự báo: 49,4 ; Kỳ trước: 50,9 ) PMI Dịch vụ: 51,2 (Dự báo: 52,0 ; Kỳ trước: 53,5 )

Khu vực Eurozone : PMI Sản xuất: 51,4 (Dự báo: 49,4 ; Kỳ trước: 50,8 ) PMI Dịch vụ: 50,1 (Dự báo: 50,9 ; Kỳ trước: 51,9 )



Dựa trên các dữ liệu vừa công bố, chúng ta có thể quan sát thấy một sự đảo chiều rõ nét của xu hướng từng chiếm ưu thế trong những tháng gần đây. Trong nửa cuối năm 2025, việc các chỉ số PMI dịch vụ liên tục tăng trưởng và thường xuyên vượt kỳ vọng đã trở thành trạng thái bình thường của thị trường. Cùng thời điểm đó, các số liệu ngành sản xuất lại cho thấy tình trạng trì trệ vừa phải nhưng kéo dài trong lĩnh vực này.

Sự dịch chuyển xu hướng này có thể được giải thích qua một vài khía cạnh. Sự cải thiện của ngành sản xuất có thể là kết quả từ dòng đơn đặt hàng đổ về từ lĩnh vực quốc phòng và cơ sở hạ tầng. Trong những quý gần đây, Liên minh Châu Âu đã đặt trọng tâm mạnh mẽ vào việc mở rộng lực lượng vũ trang cũng như cải tạo và mở rộng hạ tầng. Đây thuần túy là các sáng kiến công nghiệp và điều này đã được phản ánh trực tiếp vào các chỉ số kinh tế.

Mặt khác, không thể phủ nhận rằng tỷ lệ thất nghiệp vẫn đang ở mức cao so với những năm gần đây. Mặc dù tỷ lệ thất nghiệp vẫn được đánh giá ở mức vừa phải, nhưng sự suy yếu của thị trường lao động có thể đang bắt đầu gây áp lực lên tiêu dùng. Tuy nhiên, một yếu tố tiêu cực có tác động đáng kể hơn đối với ngành dịch vụ chính là tình trạng khó khăn của các hãng hàng không. Chi phí nhiên liệu leo thang do xung đột tại Iran đang đẩy giá vé máy bay tăng mạnh, điều này sẽ gây ra những tác động vật chất, dù hiện tại vẫn khó có thể định lượng chính xác, lên ngành du lịch và dịch vụ.