Sự đối lập với quan điểm của Powell❗️ USD bật tăng trở lại sau phát biểu của Chủ tịch Fed St. Louis 💸

Đồng USD đang lấy lại đà tăng sau khi chịu áp lực trước đó do báo cáo CPI yếu hơn kỳ vọng, nhờ những phát biểu mang tính “diều hâu” từ Chủ tịch Fed St. Louis, ông Alberto Musalem, người đã trực tiếp đề cập đến luận điểm cốt lõi của Chủ tịch Fed về xu hướng giảm lạm phát.

Phát biểu của ông Musalem hoàn toàn mang màu sắc “diều hâu” và trực tiếp ủng hộ việc tạm dừng các đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo tại Mỹ. Theo Chủ tịch Fed St. Louis, kinh tế Mỹ có thể tăng tốc vượt kỳ vọng trong năm 2026 và việc lạm phát duy trì gần mức 3% hơn là 2% cho thấy rủi ro giá cả dai dẳng hơn dự đoán ban đầu.

Đáng chú ý, ông Musalem nhấn mạnh rằng Fed không nên đưa ra quyết định dựa trên kỳ vọng về năng suất của nền kinh tế Mỹ. Quan điểm này đi ngược trực tiếp với lập luận của Jerome Powell; Chủ tịch Fed đã cố gắng xây dựng sự đồng thuận cho các đợt cắt giảm lãi suất gần đây dựa trên luận điểm rằng tăng trưởng năng suất nhờ AI sẽ giúp doanh nghiệp giảm chi phí, từ đó làm dịu áp lực lạm phát. Ông Musalem cũng đề cập đến vấn đề khả năng chi trả nhà ở mà ông Trump nêu ra, nhấn mạnh rằng giá nhà cao là hệ quả của nhiều yếu tố khác nhau, chứ không chỉ riêng mức lãi suất.

Đồng USD đang phục hồi trở lại, mạnh lên so với toàn bộ các đồng tiền trong nhóm G10. Đồng yên – vốn còn chịu áp lực từ yếu tố chính trị trong nước (USDJPY: +0,7%) – và đồng franc Thụy Sĩ (USDCHF: +0,5%) là những đồng tiền chịu sức ép lớn nhất.

Kể từ khi cuộc phỏng vấn của ông Musalem bắt đầu, cặp EURUSD đã giảm khoảng 0,2%, xuyên thủng đường EMA 30 giờ (màu tím nhạt) cũng như vùng hỗ trợ quan trọng tại 1,16500. Nguồn: xStation5