Super Micro Computer: Kẻ chiến thắng thầm lặng của mùa báo cáo thu nhập hiện tại?

Super Micro Computer thể hiện sức mạnh trong giai đoạn bất định

Super Micro Computer (SMCI), một trong những nhà cung cấp hàng đầu về máy chủ và phần cứng trung tâm dữ liệu phục vụ AI, đã công bố kết quả kinh doanh quý II năm tài khóa 2026 vào thứ Ba, với hiệu suất vượt xa các dự báo trước đó. Công ty ghi nhận doanh thu 12,68 tỷ USD, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ và vượt đáng kể mức đồng thuận của giới phân tích là 10,43 tỷ USD. EPS điều chỉnh đạt 0,69 USD, trong khi lợi nhuận ròng điều chỉnh tăng 26% lên 486,5 triệu USD.

SMCI dự báo doanh thu thuần quý III tối thiểu đạt 12,3 tỷ USD, cao hơn đáng kể so với kỳ vọng thị trường 10,25 tỷ USD, cùng với EPS điều chỉnh tối thiểu 0,60 USD (so với dự báo 0,52 USD). Đáng chú ý, công ty đã nâng dự báo doanh thu cả năm tài khóa, lên tối thiểu 40 tỷ USD từ mức trước đó 36 tỷ USD, phản ánh vị thế ngày càng vững chắc của SMCI trong thị trường hạ tầng AI và máy chủ hiệu năng cao.

Kết quả tài chính chính – Q2 FY2026

Doanh thu: 12,68 tỷ USD (cùng kỳ: 5,68 tỷ USD; dự báo: 10,43 tỷ USD)

EPS điều chỉnh: 0,69 USD (cùng kỳ: 0,59 USD; dự báo: 0,49 USD)

Biên lợi nhuận gộp điều chỉnh: 6,4% (cùng kỳ: 11,9%; dự báo: 6,52%)

Lợi nhuận ròng: 486,5 triệu USD (+26% y/y; dự báo: 330 triệu USD)

Triển vọng Q3 và cả năm tài khóa 2026

Doanh thu Q3 FY2026: tối thiểu 12,3 tỷ USD

EPS điều chỉnh: tối thiểu 0,60 USD

Doanh thu cả năm FY2026: tối thiểu 40 tỷ USD

Dự báo cho quý tiếp theo và cả năm cho thấy SMCI đang ở vị thế thuận lợi để tiếp tục tăng trưởng mạnh về doanh thu và lợi nhuận, duy trì lợi thế trong các thị trường chiến lược như hạ tầng AI và máy chủ hiệu năng cao.

Phản ứng thị trường và hàm ý với nhà đầu tư

Báo cáo kết quả kinh doanh đã thúc đẩy giá cổ phiếu tăng gần như ngay lập tức — một diễn biến đáng chú ý trong bối cảnh thị trường hiện tại khá thận trọng. Nhà đầu tư đang đặc biệt nhạy cảm với rủi ro định giá cao của cổ phiếu công nghệ và áp lực chi tiêu vốn (CapEx) ngày càng lớn ở nhóm Big Tech. Trong bối cảnh đó, SMCI nổi bật như một “học sinh gương mẫu”, khi vừa công bố kết quả vượt kỳ vọng vừa đưa ra triển vọng tích cực.

Tăng trưởng doanh thu mạnh, mức vượt dự báo rõ rệt và triển vọng cao cho quý tới cho thấy công ty có khả năng thương mại hóa tốt và mở rộng quy mô hoạt động ngay cả khi môi trường vĩ mô còn nhiều bất ổn và biên lợi nhuận chịu sức ép. Dù SMCI vẫn đối mặt các thách thức như áp lực margin, cạnh tranh gia tăng và yêu cầu triển khai hợp đồng AI hiệu quả, kết quả hiện tại cho thấy công ty có tiềm năng duy trì tăng trưởng và tiếp tục mở rộng trong lĩnh vực điện toán hiệu năng cao và hạ tầng AI.

Điểm nhấn chính từ kết quả Q2 FY2026 của Super Micro Computer

​​​​​​​Kết quả quý vượt trội: doanh thu 12,68 tỷ USD (+123% y/y), EPS điều chỉnh 0,69 USD, lợi nhuận ròng điều chỉnh 486,5 triệu USD (+26% y/y), đều vượt xa dự báo.

Nâng mạnh triển vọng: doanh thu Q3 tối thiểu 12,3 tỷ USD, EPS điều chỉnh tối thiểu 0,60 USD; doanh thu cả năm nâng lên tối thiểu 40 tỷ USD.

Vị thế trong AI: nhu cầu mạnh với máy chủ hiệu năng cao và hạ tầng AI giúp SMCI mở rộng quy mô và tăng tốc thương mại hóa hợp đồng.

Phản ứng thị trường tích cực: giá cổ phiếu tăng ngay sau công bố, phản ánh niềm tin nhà đầu tư trong bối cảnh thị trường thận trọng.

Lợi thế cạnh tranh: SMCI nổi bật nhờ quy mô vận hành, doanh thu có tính dự báo và tăng trưởng trong phân khúc AI chiến lược.

Rủi ro và triển vọng: áp lực biên lợi nhuận và cạnh tranh vẫn hiện hữu, nhưng kết quả và dự báo cho thấy khả năng duy trì đà tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận.

Nguồn: xStation5