Tâm lý bất ổn chi phối giá dầu Brent (24.03.2026)

Tín hiệu thị trường: Trong khi tình trạng bù hoãn bán ( backwardation ) cho thấy nguồn cung đang thắt chặt thì việc chênh lệch giá giữa các kỳ hạn ( calendar spreads ) sụt giảm từ 1 đến 2 USD sẽ là tín hiệu xác nhận xu hướng đảo chiều rõ rệt.

Căng thẳng địa chính trị: Thị trường dầu mỏ vẫn duy trì trạng thái biến động mạnh khi giới đầu tư cân nhắc giữa "tối hậu thư" 5 ngày của ông Donald Trump và các cuộc không kích liên tục từ phía Israel cũng như đòn đáp trả của Iran.

Chuyện gì đang xảy ra với thị trường dầu?

Dầu thô Brent đã thu hẹp đà giảm trong phiên giao dịch ngày hôm qua, bất chấp nhịp điều chỉnh sâu khoảng -10% trước đó. Đây là một hiện tượng cực kỳ hiếm gặp trên thị trường này. Giá dầu lao dốc mạnh sau những phát biểu của Tổng thống Donald Trump, gợi ý rằng các cuộc đàm phán về một thỏa thuận với Iran đang được tiến hành và dự kiến sẽ sớm đạt được kết quả. Ông Trump đã ra lệnh hủy bỏ kế hoạch không kích vào các cơ sở hạ tầng năng lượng, đồng thời dành cho Iran thời hạn 5 ngày để hoàn tất tiến trình thương lượng. Mặc dù Tehran chính thức phủ nhận việc diễn ra bất kỳ cuộc đàm phán nào, nhưng diễn biến hiện tại đang bắt đầu mô phỏng lại kịch bản của các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc vào năm ngoái.

Liệu các cuộc đàm phán hòa bình có thực sự đang diễn ra?

Mặc dù người đứng đầu Nhà Trắng đã tạm dừng các cuộc không kích của Mỹ vào những cơ sở năng lượng trọng yếu, nhưng các đợt tấn công do Israel dẫn đầu vẫn tiếp diễn xuyên đêm, tập trung chủ yếu vào hạ tầng khí đốt. Đáp trả lại, Iran đã thực hiện các đòn trả đũa nhắm vào Israel và các quốc gia khác trong khu vực, bao gồm Bahrain và UAE. Theo tờ Wall Street Journal, các quốc gia vùng Vịnh đang cân nhắc việc can thiệp sâu hơn vào cuộc xung đột. Ả Rập Xê-út đã cho phép Hoa Kỳ sử dụng các căn cứ không quân cho các chiến dịch quân sự, đồng thời đang xem xét việc trực tiếp sử dụng lực lượng vũ trang của chính mình. Trong khi đó, UAE đang tập trung nguồn lực để tấn công vào các nền tảng tài chính và kinh tế của Iran.

Bất chấp việc Iran chính thức bác bỏ các kịch bản đối thoại, nhiều báo cáo truyền thông cho thấy các cuộc đàm phán đang được tiến hành thông qua các "cửa sau" với việc Pakistan đề nghị đóng vai trò trung gian hòa giải. Hiện hữu rủi ro rằng ông Donald Trump đang quá lạc quan về các tín hiệu hạ nhiệt xung đột, vốn có thể chỉ đến từ một phe phái nhất định tại Iran, trong khi các thành phần cứng rắn của chính quyền này vẫn kiên quyết phản đối hòa bình.

Tình hình hiện tại gợi nhắc lại những sự kiện năm 2025, khi ông Trump tuyên bố một bước đột phá với Trung Quốc sau khi cả hai bên cùng nâng thuế quan lên trên mức 100%. Bất chấp những phủ nhận ban đầu từ phía Bắc Kinh, một thỏa thuận cắt giảm thuế xuống còn 30% đã được ký kết chỉ hai tuần sau đó. Ở thời điểm hiện tại, phía Iran yêu cầu dỡ bỏ hoàn toàn các lệnh trừng phạt, bồi thường tài chính và yêu cầu Mỹ rút quân khỏi khu vực; trong khi đó, Washington kiên quyết yêu cầu Iran phải đình chỉ toàn bộ chương trình hạt nhân.

Tình hình thị trường

Dầu Brent hiện đang giao dịch quanh mức 100 USD/thùng đối với kỳ hạn tháng 5, trong khi hợp đồng kỳ hạn tháng 4 vẫn duy trì cao hơn đáng kể so với ngưỡng này. Sau khi đà bán tháo tạm dừng vào ngày hôm qua, nhịp tăng điểm của ngày hôm nay vẫn còn khá hạn chế. Trong bối cảnh thời hạn 5 ngày mà phía Hoa Kỳ đặt ra, biến động thị trường có thể tạm thời lắng dịu; tuy nhiên, cần lưu ý rằng Israel vẫn chưa rút khỏi các hoạt động quân sự nhắm vào Iran.

Về phương diện kỹ thuật, ngưỡng hỗ trợ then chốt tại 95 USD/thùng vẫn được bảo toàn, trùng khớp với mức thoái lui Fibonacci 38,2%. Đây là vùng giá từng ghi nhận các phản ứng đảo chiều quan trọng trong quá khứ. Hiện tại, đường xu hướng tăng, được xác lập từ các mức thấp của cuối tháng 2 và ngày 10/01, vẫn chưa bị phá vỡ.

Đường cong kỳ hạn (forward curve) vẫn duy trì trạng thái bù hoãn bán (backwardation) rõ rệt, và chênh lệch giá giữa các kỳ hạn (calendar spreads) cho đến cuối năm vẫn ở mức cao (dù thấp hơn so với các mức cực hạn ghi nhận vào năm 2022). Nếu chênh lệch giá giữa các kỳ hạn sụt giảm khoảng 1-2 USD, đây sẽ là tín hiệu xác nhận thị trường đã tạo đỉnh thực sự và có khả năng bước vào một nhịp giảm sâu hơn trong những tuần tới. Đáng chú ý, giá kỳ hạn cho đầu năm 2027 đang giữ vững trên mức 80 USD/thùng, cao hơn đáng kể so với các mức trước khi cuộc xung đột bắt đầu.

Nguồn: Bloomberg Finance LP