Tâm lý tiêu dùng giảm tại Đức và Pháp trong bối cảnh giá năng lượng tăng

Tâm lý tiêu dùng Đức và Pháp suy yếu trong bối cảnh giá năng lượng tăng
Chỉ số GfK consumer sentiment của Đức giảm xuống -28.0, thấp hơn dự báo -27.0 và giảm từ mức -24.7 trước đó, cho thấy điều kiện chi tiêu hộ gia đình đang xấu đi rõ rệt.
Đức: Niềm tin tiêu dùng tiếp tục suy yếu
- GfK consumer sentiment: -28.0 (trước đó: -24.7, dự báo: -27.0)
- Thu nhập kỳ vọng của người dân giảm xuống vùng âm
→ lo ngại lạm phát sẽ bào mòn sức mua
- Kỳ vọng kinh tế giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 12/2022
👉 Điểm đáng chú ý:
- Khảo sát cho thấy phần lớn hộ gia đình lo ngại kinh tế Đức có thể mất đà phục hồi
- Rủi ro đến từ giá năng lượng tăng do xung đột Iran
- Theo NIM, khoảng 60% người Đức dự đoán giá dầu, khí đốt và nhiên liệu sẽ duy trì ở mức cao trong dài hạn
→ tiếp tục gây áp lực lên tâm lý tiêu dùng
Pháp: Tín hiệu trái chiều nhưng xu hướng vẫn yếu
- Business climate: 97 (khớp kỳ vọng 96, không đổi so với trước)
- Manufacturing: 99 (giảm từ 102, thấp hơn dự báo 101)
- Consumer sentiment: 89 (giảm từ 91)
👉 Nhận định:
- Khu vực dịch vụ và tổng thể doanh nghiệp giữ ổn định
- Tuy nhiên ngành sản xuất và tâm lý người tiêu dùng đều suy yếu
→ cho thấy nền kinh tế Pháp đang phân hóa rõ rệt
Tổng quan
- Áp lực giá năng lượng tiếp tục là yếu tố chính làm suy yếu niềm tin tiêu dùng châu Âu
- Đức cho thấy mức độ nhạy cảm cao hơn do cấu trúc kinh tế phụ thuộc năng lượng
- Rủi ro tăng trưởng Eurozone tiếp tục gia tăng nếu xung đột kéo dài
Source: xStation5
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.