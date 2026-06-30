Tăng trưởng GDP của Anh thấp hơn kỳ vọng, doanh số bán lẻ của Đức vượt dự báo

Nền kinh tế Vương quốc Anh tăng trưởng 0,9% so với cùng kỳ năm trước trong số liệu mới nhất, thấp hơn cả mức trước đó và kỳ vọng của thị trường là 1,1%, trong khi tăng trưởng GDP theo quý giữ nguyên ở mức 0,6%, đúng với dự báo. Trong khi đó, tại Đức, doanh số bán lẻ gây bất ngờ theo hướng tích cực khi tăng 1,1% so với tháng trước và 1,8% so với cùng kỳ năm trước, vượt xa kỳ vọng. Giá nhập khẩu tăng 0,7% so với tháng trước, thặng dư tài khoản vãng lai thu hẹp xuống còn 22,1 tỷ euro, còn đầu tư của doanh nghiệp tăng 0,9% theo quý, phù hợp với dự báo.
Dữ liệu GDP của Anh - Những điểm chính
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GDP thực của Vương quốc Anh tăng 0,6% theo quý trong quý I/2026, xác nhận ước tính trước đó và đánh dấu sự tăng tốc rõ rệt so với mức tăng đã được điều chỉnh là 0,1% trong quý IV/2025. Đà tăng trưởng diễn ra trên diện rộng, với cả ba khu vực chính của nền kinh tế đều đóng góp tích cực. Lĩnh vực dịch vụ là động lực tăng trưởng chính khi tăng 0,8%, cho thấy hoạt động kinh tế trong nước vẫn duy trì khả năng chống chịu tốt vào đầu năm.
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Tăng trưởng GDP cả năm 2025 được điều chỉnh giảm nhẹ xuống còn 1,3% từ 1,4%, sau khi nền kinh tế tăng 1,0% trong năm 2024. Các điều chỉnh này tương đối nhỏ và chủ yếu phản ánh việc cập nhật dữ liệu nguồn cũng như thay đổi trong phương pháp điều chỉnh yếu tố mùa vụ.
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GDP thực bình quân đầu người tăng 0,6% trong quý I và cao hơn 0,7% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy sản lượng kinh tế bình quân đầu người đã cải thiện ở mức khiêm tốn.
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Tuy nhiên, bức tranh đối với các hộ gia đình kém tích cực hơn. Thu nhập khả dụng thực bình quân đầu người giảm 0,8% trong quý I, đảo ngược một phần mức tăng 1,2% của quý IV/2025. Đồng thời, tỷ lệ tiết kiệm của hộ gia đình cũng giảm 0,7 điểm phần trăm, xuống còn 8,9%, chủ yếu do đóng góp từ các khoản tiết kiệm ngoài quỹ hưu trí suy yếu.
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Nhìn chung, các số liệu cho thấy nền kinh tế Anh bước vào năm 2026 với nền tảng tích cực hơn, chủ yếu nhờ sự hỗ trợ từ lĩnh vực dịch vụ. Tuy nhiên, thu nhập hộ gia đình suy yếu và tỷ lệ tiết kiệm giảm cho thấy người tiêu dùng vẫn có thể tiếp tục chịu áp lực, bất chấp mức tăng trưởng GDP tổng thể được cải thiện.
Biểu đồ cặp tiền EURGBP (D1)
Nguồn: xStation5
Nguồn: ons.gov.uk
Nguồn: ons.gov.uk
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