Tăng vọt 43% so với mức IPO, liệu cổ phiếu SpaceX còn dư địa để tăng tiếp?

Thương vụ IPO của SpaceX (SPCX.US) đã tạo nên kỷ lục trên thị trường chứng khoán Mỹ khi huy động 85,7 tỷ USD trong đợt IPO vào tuần trước. Ngay trong phiên giao dịch đầu tiên, cổ phiếu tăng 19% so với mức giá IPO 135 USD/cổ phiếu, đưa vốn hóa thị trường của công ty vượt 2,1 nghìn tỷ USD. Bước sang phiên giao dịch ngày thứ Hai, đà tăng tiếp tục được nối dài khi giá SpaceX đã tăng gần 43% so với giá IPO. Diễn biến này nhanh chóng đưa SpaceX gia nhập nhóm những doanh nghiệp công nghệ có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới, sánh ngang với những tên tuổi hàng đầu như Tesla và Nvidia.

Đà tăng mạnh của cổ phiếu phản ánh sự hưng phấn rất lớn của nhà đầu tư đối với triển vọng tăng trưởng của SpaceX cũng như tiềm năng dài hạn của các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, công nghệ vũ trụ và kết nối vệ tinh. Việc cổ phiếu tiếp tục nối dài đà tăng trong phiên giao dịch ngoài giờ sau khi kết thúc phiên thứ Hai cho thấy lực cầu vẫn đang duy trì ở mức cao, qua đó mở ra khả năng thị trường sẽ còn thiết lập thêm những cột mốc mới trong thời gian tới.

Tuy nhiên, sau giai đoạn tăng giá bùng nổ, câu hỏi lớn nhất đối với giới đầu tư không còn là SpaceX có tiềm năng hay không, mà là liệu mức định giá hiện tại có còn đủ hấp dẫn để hỗ trợ đà tăng tiếp diễn. Những yếu tố nào sẽ tiếp tục đóng vai trò động lực cho cổ phiếu, và đâu là các rủi ro có thể khiến làn sóng hưng phấn hiện nay hạ nhiệt?

Những con số cần lưu ý

Các nhà đầu tư đang đổ xô mua cổ phiếu SpaceX với kỳ vọng được tiếp cận đồng thời ba lĩnh vực được đánh giá có tiềm năng tăng trưởng mạnh nhất trong nhiều năm tới: trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ phóng tên lửa và mạng lưới vệ tinh. Công ty cũng theo đuổi những tham vọng rất lớn, từ việc xây dựng các trung tâm dữ liệu ngoài không gian cho đến mục tiêu thuộc địa hóa sao Hỏa. Trong buổi phát trực tiếp IPO, Elon Musk khẳng định SpaceX đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ nhất từ trước đến nay, qua đó củng cố niềm tin rằng những năm tới sẽ là giai đoạn bứt phá của doanh nghiệp cũng như mang lại nhiều cơ hội cho các cổ đông. Bên cạnh đó, nhiều nhà đầu tư cũng kỳ vọng vào khả năng dẫn dắt của Musk, người đã nhiều lần chứng minh năng lực đổi mới và biến những dự án tưởng chừng bất khả thi thành hiện thực.

Tuy nhiên, phía sau câu chuyện tăng trưởng đầy hấp dẫn vẫn tồn tại không ít dấu hỏi về mặt tài chính. SpaceX kết thúc năm 2025 với khoản lỗ hơn 5 tỷ USD, trong khi chi tiêu vốn (capex) tiếp tục tăng rất nhanh. Riêng trong quý I/2026, công ty đã chi tới 10,1 tỷ USD, cao hơn nhiều so với mức 4,1 tỷ USD cùng kỳ năm trước, trong đó phần lớn được đầu tư vào hạ tầng AI. SpaceX đang được định giá ở mức rất cao so với nhiều doanh nghiệp công nghệ lớn. Dù doanh thu năm 2026 được kỳ vọng đạt khoảng 25 tỷ USD, tăng đáng kể so với năm trước, nhưng phần lớn mức định giá hiện tại vẫn dựa trên các dự báo tăng trưởng trong tương lai xa thay vì hiệu quả kinh doanh hiện hữu.

Những người ủng hộ cho rằng lợi thế công nghệ, vị thế dẫn đầu cùng rào cản gia nhập ngành cực kỳ lớn sẽ giúp SpaceX duy trì tốc độ tăng trưởng trong nhiều năm tới. Tuy nhiên, việc định giá trước những khoản lợi nhuận có thể chỉ xuất hiện sau 15 - 20 năm đồng nghĩa với mức độ đầu cơ rất cao. Để hình dung quy mô kỳ vọng mà thị trường đang đặt vào doanh nghiệp, nếu giá cổ phiếu SpaceX tăng gấp đôi so với mức IPO, vốn hóa thị trường của công ty sẽ vượt cả Alphabet (Google) - một điều khó giải thích nếu xét trên quy mô hoạt động và khả năng tạo ra dòng tiền hiện tại của SpaceX. Vì vậy, dù triển vọng dài hạn vẫn rất hấp dẫn, mức định giá hiện nay cũng đặt ra yêu cầu rất cao đối với khả năng hiện thực hóa những tham vọng tăng trưởng trong tương lai.

Tiềm năng tăng trưởng còn không?

Tuy nhiên, câu chuyện tăng trưởng trong ngắn hạn của SpaceX có thể vẫn chưa dừng lại khi công ty đang đứng trước một cột mốc quan trọng khác: việc được bổ sung vào chỉ số Nasdaq 100 (dự kiến đầu tháng 7).

Theo quy trình xét duyệt mới của Nasdaq, các doanh nghiệp IPO không còn phải chờ từ 3 đến 14 tháng như trước để được xem xét đưa vào chỉ số. Nếu giá trị vốn hóa thị trường của một công ty nằm trong nhóm 40 doanh nghiệp lớn nhất Nasdaq 100 - tương đương khoảng 121 tỷ USD trở lên - công ty đó có thể đủ điều kiện được bổ sung ngay trong kỳ đánh giá tiếp theo. Với mức vốn hóa hiện đã lên tới hàng nghìn tỷ USD, SpaceX gần như chắc chắn đáp ứng tiêu chí về quy mô nếu duy trì được mức định giá hiện tại.

Việc được đưa vào Nasdaq 100 sẽ mang lại hai lợi ích đáng kể cho cổ phiếu SpaceX. Thứ nhất, các quỹ đầu tư và ETF mô phỏng chỉ số Nasdaq 100 sẽ buộc phải mua cổ phiếu SpaceX để đảm bảo danh mục bám sát thành phần của chỉ số. Nhu cầu mua mang tính kỹ thuật này thường tạo thêm lực cầu đáng kể, qua đó hỗ trợ giá cổ phiếu trong ngắn hạn. Đây là yếu tố tích cực đối với những nhà đầu tư đã sở hữu cổ phiếu SpaceX. Thứ hai, việc gia nhập Nasdaq 100 sẽ giúp cổ phiếu SpaceX xuất hiện trong danh mục của nhiều quỹ đầu tư hơn, qua đó mở rộng kênh tiếp cận cho các nhà đầu tư. Thay vì phải mua trực tiếp cổ phiếu, nhà đầu tư cũng có thể gián tiếp sở hữu SpaceX thông qua các quỹ ETF nắm giữ cổ phiếu này. Thực tế, một số quỹ như Ark Invest của Cathie Wood đã nhanh chóng bổ sung SpaceX vào danh mục ngay sau IPO. Tuy nhiên, nếu SpaceX chính thức gia nhập Nasdaq 100, số lượng quỹ nắm giữ cổ phiếu này sẽ còn tăng lên đáng kể, qua đó giúp thanh khoản được cải thiện và thu hút thêm dòng vốn đầu tư trong thời gian tới.

Áp lực bán có thể xuất hiện vào cuối mùa hè?

Bên cạnh những kỳ vọng tích cực, nhà đầu tư cũng cần lưu ý đến một yếu tố có thể làm gia tăng biến động của cổ phiếu SpaceX trong những tháng tới.

Theo hồ sơ đăng ký của công ty, SpaceX dự kiến sẽ cho phép một phần đáng kể cổ phiếu được mở khóa và giao dịch trước khi hết thời hạn hạn chế chuyển nhượng (lock-up) thông thường kéo dài sáu tháng sau IPO. Tuy nhiên, thay vì giải phóng toàn bộ lượng cổ phiếu cùng một lúc, công ty sẽ áp dụng cơ chế mở khóa theo từng giai đoạn, gắn với các mốc hiệu quả hoạt động kinh doanh. Cách tiếp cận này giúp hạn chế nguy cơ một lượng lớn cổ phiếu đồng loạt được tung ra thị trường trong cùng một thời điểm, qua đó giảm áp lực bán ngay sau IPO. Tuy nhiên, mặt trái là nguồn cung cổ phiếu sẽ liên tục gia tăng trong nhiều tháng, khiến biến động giá có thể kéo dài thay vì chỉ tập trung vào một thời điểm duy nhất.

Bên cạnh đó, một số công ty môi giới cũng đang áp dụng các quy định riêng nhằm hạn chế giao dịch trong ngắn hạn. Jake Dollarhide, Giám đốc điều hành của Longbow Asset Management, cho biết công ty của ông đã mua cổ phiếu SpaceX cho một số khách hàng trong ngày IPO nhưng yêu cầu thời gian nắm giữ tối thiểu là 31 ngày. Theo ông Dollarhide, khi các khoảng thời gian nắm giữ bắt buộc này lần lượt kết thúc, thị trường có thể sẽ chứng kiến một làn sóng chốt lời từ các nhà đầu tư tham gia sớm.

Vì vậy, dòng tiền có thể sẽ còn lạc quan để tiếp tục đổ vào SpaceX trong ngắn hạn, nhưng khi nguồn cung cổ phiếu dần được giải phóng ra thị trường đó sẽ là áp lực lớn khiến nhà đầu tư chốt lời, đẩy giá trị của SpaceX về lại mức giá hợp lý hơn.

Biểu đồ cổ phiếu SpaceX (SPCX.US)

Giá cổ phiếu SpaceX tiếp tục nối dài mạch tăng khi phiên ngày hôm qua tiếp tục tăng 19% so với mức đóng cửa ngày thứ Sáu.

Nguồn: xStation5

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