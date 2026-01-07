Tập đoàn công nghiệp Đức bán mảng kinh doanh thép đang gặp khó khăn cho tập đoàn Ấn Độ ❓

Tập đoàn công nghiệp Đức Thyssenkrupp AG (TKA.DE), nổi tiếng với các lĩnh vực sản xuất thép, linh kiện ô tô và công nghệ công nghiệp, đang tăng gần 5% trên thị trường chứng khoán trong phiên hôm nay, sau khi xuất hiện thông tin cho thấy công ty có thể đã tiến rất gần tới việc bán mảng thép đang gặp nhiều khó khăn.

Theo Reuters, Thyssenkrupp đang cân nhắc chuyển giao dần quyền kiểm soát Thyssenkrupp Steel Europe cho tập đoàn Ấn Độ Jindal Steel International - trước mắt là bán 60% cổ phần, sau đó sẽ chuyển nhượng phần còn lại theo từng giai đoạn. Mô hình giao dịch này có thể giúp tháo gỡ các vướng mắc kéo dài nhiều năm, đặc biệt là liên quan đến khoảng 2,5 tỷ euro nghĩa vụ lương hưu, yếu tố từng khiến các nỗ lực bán trước đây bị đình trệ. Trong mắt nhà đầu tư, đây là tín hiệu cho thấy khả năng thoái vốn đang trở nên thực tế hơn bao giờ hết. Đối với Jindal Steel, thương vụ này sẽ là một bước đi táo bạo nhằm mở rộng sang thị trường châu Âu, nối tiếp thương vụ mua lại công ty Séc Vitkovice Steel gần đây.

Tâm lý tích cực quanh Thyssenkrupp còn được củng cố bởi khuyến nghị mới từ Deutsche Bank đối với công ty con Thyssenkrupp Nucera (NCH2.DE). Các nhà phân tích đã nâng xếp hạng từ “giữ” lên “mua”, cho rằng hoạt động kinh doanh của công ty đang tiến gần đáy chu kỳ và mức giá hiện tại có thể là điểm vào hấp dẫn. Dù giá mục tiêu được điều chỉnh giảm từ 12 euro xuống 11 euro, nhà phân tích Michael Kuhn nhấn mạnh rằng Nucera vẫn sở hữu nền tảng cơ bản vững chắc và đang chuẩn bị bước vào chu kỳ tăng trưởng mới trong lĩnh vực năng lượng xanh.

Về mặt kỹ thuật, cổ phiếu đã bứt lên trên đường trung bình động hàm mũ EMA 50 ngày và 100 ngày, cho thấy khả năng quay trở lại xu hướng tăng dài hạn. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng các phiên gần đây có mức biến động khá cao, điều này có thể khiến giá dao động mạnh hơn (chỉ số RSI 14 ngày đang tiến sát 70 điểm). Nguồn: xStation