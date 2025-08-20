Target và Lowe công bố thu nhập - Kết quả trái chiều từ hai ông lớn ngành bán lẻ

Ngay trước khi phiên giao dịch ngày thứ Tư trên Phố Wall bắt đầu, hai gã khổng lồ bán lẻ của Mỹ là Target và Lowe đã công bố kết quả kinh doanh quý. Dù cùng hoạt động trong một ngành, cả hai công ty lại cho thấy những kết quả và triển vọng hoàn toàn khác biệt, điều này khá thú vị trong bối cảnh tình hình của người tiêu dùng Mỹ.

Kết quả của ngành bán lẻ không chỉ quan trọng với các nhà đầu tư cá nhân mà còn có thể cung cấp thông tin then chốt về sức khỏe của nền kinh tế Mỹ. Điều này đặc biệt ý nghĩa trong bối cảnh thị trường lao động đang thắt chặt và kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất.

TARGET (TGT.US)

Mặc dù có kết quả kinh doanh quý 2 tốt, nhưng sự sụt giảm doanh số của chuỗi bán lẻ Mỹ đã khiến các nhà đầu tư thất vọng đến mức cổ phiếu của công ty giảm 10% trong giao dịch trước giờ mở cửa. Hiện tại, sau khi thị trường mở cửa, cổ phiếu đang giảm khoảng 8%.

Kết quả kinh doanh của công ty:

EPS: 2.05 USD, cao hơn so với dự kiến 2.03 USD.

Doanh thu: 25.21 tỷ USD, cao hơn so với dự kiến 24.93 tỷ USD.

Doanh số bán hàng tương đương giảm 3.8% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó doanh số tại cửa hàng giảm 5.7%.

Doanh số thương mại điện tử tăng 4.7%, tương đối thấp so với các đối thủ.

Biên lợi nhuận gộp của công ty giảm xuống 29%, trong khi biên lợi nhuận hoạt động giảm xuống 5.2%.

Một năm trước, EPS là 2.57 USD và doanh thu là 25.45 tỷ USD. Doanh số so với cùng kỳ năm ngoái giảm 1%.

Nguồn: Bloomberg Finance Lp

Một điểm cộng rõ ràng cho các nhà đầu tư "giá trị" là các tỷ lệ định giá của công ty rất thấp. P/E hiện chỉ hơn 13, P/S là 0.5 và đang giảm. Tuy nhiên, một kết luận nảy sinh là nếu công ty không cải thiện kết quả, những mức định giá này sẽ không còn thấp nữa mà sẽ phản ánh thực tế mới của công ty.

CEO mới, Michael Fiddelke, có ý định ngăn chặn điều này. Michael Fiddelke, Giám đốc điều hành, người đã gắn bó với Target 20 năm, sẽ thay thế CEO kỳ cựu Brian Cornell vào ngày 1 tháng 2 năm 2026. Cornell sẽ giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị. Mặc dù Fiddelke có nhiều kinh nghiệm, thị trường đã phản ứng tiêu cực. Việc thay đổi vị trí CEO diễn ra trong giai đoạn khó khăn của Target. Công ty đang trải qua quý thứ 11 liên tiếp với doanh số trì trệ hoặc sụt giảm. Doanh số trong quý đầu năm 2025 giảm 2.8%, và dự báo cho cả năm vẫn nằm trong khoảng giảm một con số thấp. Nguyên nhân là do cạnh tranh gay gắt trong thị trường bán lẻ, chi tiêu của người tiêu dùng chậm lại, tác động của thuế quan, và những tranh cãi sau khi Target rút lui khỏi các sáng kiến đa dạng, công bằng và hòa nhập, dẫn đến làn sóng tẩy chay trên mạng xã hội và lượng khách ghé thăm cửa hàng giảm.

Xét đến sự sụp đổ của giá cổ phiếu sau những thông báo này, thị trường không tin vào những lời trấn an của công ty về tính chất tạm thời của những rắc rối.

LOWE (LOW.US)

Lowe, một đối thủ cạnh tranh chuyên về lĩnh vực cải tạo nhà cửa, lại có hiệu suất tốt hơn nhiều so với Target. Công ty đã vượt gần như mọi kỳ vọng và mang lại cho các nhà đầu tư triển vọng tăng trưởng hơn nữa

EPS: 4.33 USD, cao hơn so với dự kiến 4.23 USD.

Doanh thu: 23.97 tỷ USD, đúng như kỳ vọng.

Doanh số bán hàng tăng hơn 1% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng thấp hơn kỳ vọng của thị trường là 1.3%.

Doanh số bán hàng trực tuyến tăng 6%.

Biên lợi nhuận gộp tăng lên 33.8%.

Một vấn đề có thể là lợi nhuận ròng giảm 9% so với năm ngoái.

Trong số những thành công gần đây của công ty là việc mua lại "Foundation Building Materials". Động thái này nhằm củng cố sự hiện diện của công ty trên thị trường chuyên nghiệp. Bản thân FBM mang lại 40.000 khách hàng cho Lowe. Thành công cũng đến từ việc tập trung vào doanh số bán hàng trực tuyến. Đây là một trong những lý do khiến công ty hoạt động rất tốt trong bối cảnh kết quả trái chiều của ngành bán lẻ. Công ty cũng nhấn mạnh việc chi phí thế chấp giảm, điều được cho là sẽ thúc đẩy doanh số.

Các nhà đầu tư hài lòng với các quyết định của công ty, với giá cổ phiếu tăng 16% chỉ trong tháng này. Riêng trong ngày hôm nay, trước giờ mở cửa, cổ phiếu của công ty đã tăng gần 3%. Sự lạc quan bổ sung đến từ mức cổ tức 4%.

Nguồn: Bloomberg Finance Lp

Hiện tại, hai đại diện của ngành bán lẻ này thể hiện hai cách tiếp cận đầu tư hoàn toàn khác nhau. Target là một lựa chọn điển hình cho các nhà đầu tư giá trị, trong khi Lowe hứa hẹn sự mở rộng và tăng trưởng lớn hơn.

Nguồn: Bloomberg Finance Lp