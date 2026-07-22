Tất cả hoặc không gì cả: Nhận định trước báo cáo lợi nhuận của ServiceNow

ServiceNow là một trong những công ty dù xuất phát từ mô hình SaaS doanh nghiệp truyền thống, nhưng hiện đang tự tin dẫn đầu nhóm các công ty tiên phong trong lĩnh vực AI. Đây là những doanh nghiệp không cung cấp mô hình AI hay năng lực tính toán, mà cung cấp các giải pháp kinh doanh mà chính những mô hình AI đó được tạo ra để phục vụ.

ServiceNow đã giảm gần 50% so với mức đỉnh giữa năm 2024, mặc dù trong cùng khoảng thời gian công ty vẫn duy trì tăng trưởng lợi nhuận hơn 10% so với cùng kỳ, và không có dấu hiệu cho thấy xu hướng này sẽ sớm thay đổi.

Tâm lý tiêu cực dai dẳng đối với cổ phiếu này rất khó có thể được xem là hoàn toàn hợp lý, nhưng nó vẫn tồn tại, một phần do các yếu tố liên quan đến diễn biến thị trường và các mô hình định giá.

Hiện tại, thị trường đang giả định rằng các công ty phần mềm và SaaS sẽ bị “AI hấp thụ” hoặc bị loại bỏ khỏi thị trường. Kết quả là giá trị mục tiêu của nhóm doanh nghiệp này đang bị đẩy xuống gần mức bằng 0, dù kết quả tài chính lại cho thấy một bức tranh hoàn toàn khác.

Bỏ qua tính hợp lý và khả năng xảy ra của kịch bản này, ServiceNow là một công ty có mô hình kinh doanh được tích hợp chặt chẽ và xây dựng dựa trên AI, chứ không phải một “khủng long công nghệ” đang chờ bị các đối thủ sao chép giải pháp với chi phí thấp hơn.

Trong bối cảnh báo cáo lợi nhuận sắp tới, có một câu hỏi quan trọng cần được đặt ra, bởi câu trả lời không chỉ ảnh hưởng đến riêng ServiceNow mà còn tác động đến toàn bộ ngành SaaS.

Câu hỏi đó là:

Công ty cần thể hiện điều gì để thuyết phục thị trường rằng đợt bán tháo vừa qua là một sai lầm?

Kỳ vọng hiện đang ở mức cực kỳ cao, đồng nghĩa với biên độ sai sót gần như không còn. Việc chỉ vượt kỳ vọng doanh thu và lợi nhuận sẽ là chưa đủ.

Việc vượt mức dự báo doanh thu đồng thuận 3,92 tỷ USD và EPS điều chỉnh khoảng 8,6 USD chỉ là điểm khởi đầu, không phải bằng chứng xác nhận luận điểm tăng giá đối với công ty.

Các chỉ số quan trọng nhất sẽ là cRPO và RPO (giá trị hợp đồng còn lại trong ngắn hạn và dài hạn).

Những chỉ số này giúp nhà đầu tư đánh giá không chỉ khả năng sinh lời trong ngắn hạn mà còn phản ánh chất lượng tăng trưởng tốt hơn nhiều so với doanh thu hoặc thậm chí lượng backlog.

cRPO được kỳ vọng tăng khoảng 20% so với cùng kỳ; nếu mức tăng trưởng thấp hơn dự báo, giá trị mục tiêu dài hạn (terminal value) của công ty có thể chịu ảnh hưởng nghiêm trọng, trong bối cảnh vốn đã chịu áp lực.

Tóm lại, ServiceNow cần chứng minh với thị trường rằng công ty là đơn vị dẫn đầu trong “lớp điều phối” (orchestration layer) dành cho các tác nhân AI trong doanh nghiệp, chứ không đơn thuần chỉ là một công ty SaaS. Đây sẽ là yếu tố quyết định đối với định giá của công ty.

Tuy nhiên, kết quả kinh doanh của ServiceNow không chỉ quan trọng đối với riêng doanh nghiệp này hoặc toàn bộ ngành SaaS. Đây sẽ là một phép thử quan trọng đối với toàn bộ cuộc cách mạng AI. Thành công hay thất bại của ServiceNow sẽ cho thấy liệu AI có thể vượt qua giai đoạn chỉ là một lời hứa và trở thành giải pháp thực sự được tích hợp vào hoạt động doanh nghiệp hay không.

Phân tích kỹ thuật ServiceNow (D1)

Biểu đồ ngày cho thấy giá cổ phiếu đang mắc kẹt trong vùng tích lũy hình chữ nhật hẹp giữa 84 USD và 125 USD, với giá đóng cửa hiện tại quanh 102 USD, chưa tạo ra lợi thế rõ ràng cho phe mua hay phe bán. Vùng giao dịch có khối lượng lớn này cho thấy cả phe bò và phe gấu đều đang đối mặt với rủi ro giảm giá cho đến khi xuất hiện một cú phá vỡ rõ ràng để xác định xu hướng tiếp theo. Nguồn: xStation5