Tệ hơn cả bong bóng Dot-com: Cổ phiếu IBM lao dốc

International Business Machines (IBM) đã công bố kết quả sơ bộ cho quý II/2026. Gọi những kết quả này là một sự thất vọng sẽ là một cách nói quá nhẹ.

Cổ phiếu của công ty đã lao dốc gần 20%, kéo theo phần lớn lĩnh vực công nghệ giảm điểm.

Phân tích kỹ thuật IBM (D1) (13.07.2026)

Đợt điều chỉnh mạnh của cổ phiếu IBM diễn ra gần như đúng vào thời điểm các đường trung bình động EMA100 và EMA200 tạo ra cái gọi là “golden cross” (giao cắt vàng), một hiện tượng tương đối hiếm gặp. Xét theo các vùng Fibonacci và biến động giá đáng kể trong những tháng gần đây, cổ phiếu có thể kết phiên dưới mức Fibonacci 78,6% (quanh 240 USD). Một ngưỡng hỗ trợ khó bị phá vỡ hơn sẽ nằm quanh 215 USD, khu vực mà phe mua đã nhiều lần bảo vệ trong suốt hai năm qua. Nguồn: xStation5

Vì sao thị trường phản ứng mạnh như vậy?

Tín hiệu tiêu cực mà thị trường nhận được từ báo cáo này là rất mạnh, nhưng cũng không hoàn toàn rõ ràng. Chỉ nhìn vào các con số tiêu đề trong báo cáo, nếu không đặt vào bối cảnh, thì chưa đủ để lý giải phản ứng cực đoan như vậy đối với một công ty có quy mô lớn như IBM. Ngay khi mở cửa, công ty đã mất hơn 50 tỷ USD vốn hóa thị trường.

Doanh thu đạt 17,2 tỷ USD, thấp hơn mức kỳ vọng là 17,8 tỷ USD.

EPS khả quan hơn khi đạt 2,93 USD, nhưng vẫn thấp hơn kỳ vọng của thị trường, vốn ở mức ít nhất 3,00 USD.

Báo cáo này được công bố trong bối cảnh định giá của IBM đã tăng mạnh nhờ kỳ vọng vào lĩnh vực điện toán lượng tử và AI. Kể từ tháng 5/2026, cổ phiếu đã tăng từ khoảng 215 USD lên gần 300 USD. Với một cổ phiếu được thị trường kỳ vọng sẽ tạo ra đòn bẩy hoạt động đáng kể, chỉ cần kết quả thấp hơn kỳ vọng một chút cũng đủ để khiến định giá bị điều chỉnh đáng kể. Tuy nhiên, điều đó vẫn chưa lý giải được mức giảm sâu như lần này.

Chìa khóa để hiểu phản ứng của thị trường nằm ở những bình luận của CEO về chi tiêu vốn (capex).

CEO cho biết vào cuối quý trước, khách hàng đã bất ngờ và nhanh chóng chuyển hướng chi tiêu vốn sang lĩnh vực bộ nhớ (memory), vốn đang trở thành nút thắt ngày càng nghiêm trọng trong chu kỳ đầu tư. Ban lãnh đạo thẳng thắn thừa nhận rằng điều này có thể gây áp lực lên kết quả kinh doanh của công ty, ít nhất là trong phần còn lại của năm tài chính hiện tại.

Vị thế của IBM cũng hàm ý rằng nếu một tập đoàn lớn như IBM đang thực sự chịu áp lực từ giá bộ nhớ, thì phần còn lại của ngành cũng có thể đang đối mặt với tình trạng tương tự. Mối lo ngại còn gia tăng bởi việc công ty vốn dĩ không thường công bố các “báo cáo sơ bộ”. Theo kế hoạch, kết quả chính thức chỉ được công bố vào ngày 22/7. Điều này đã tạo ra sự hỗn loạn, làm dấy lên nhiều đồn đoán và nghi ngờ, qua đó cũng góp phần tác động đến diễn biến của cổ phiếu.

Dù vậy, ở thời điểm hiện tại, mức giảm từ 15% đến 20% chưa phản ánh một sự suy giảm nghiêm trọng về khả năng sinh lời, mà chủ yếu phản ánh việc doanh thu bị trì hoãn sang các giai đoạn sau.