Tesla: Câu chuyện quan trọng hơn con số

Cổ phiếu Tesla đã giảm tới 30% từ đỉnh trong giai đoạn điều chỉnh sâu nhất. Tuy nhiên, trước thềm báo cáo kết quả kinh doanh, tâm lý thị trường đối với công ty đã cải thiện rõ rệt - dù các báo cáo giao xe vẫn cho thấy những khó khăn nhất định. Câu hỏi đặt ra: nhà đầu tư đang kỳ vọng điều gì?

Báo cáo sản xuất và giao hàng cho thấy một vấn đề lớn mang tính nền tảng trong mô hình kinh doanh của Tesla. Công ty đã giao khoảng 350 nghìn xe so với sản lượng khoảng 400 nghìn xe. Điều này cho thấy khoảng cách đáng kể giữa năng lực sản xuất và nhu cầu thực tế. Việc tạo ra nhu cầu cho sản phẩm sẽ khó khăn hơn nhiều so với việc mở rộng sản xuất.

Kỳ vọng đối với toàn công ty như sau:

Doanh thu: 22 tỷ USD

EPS: 0,36–0,37 USD

Biên lợi nhuận gộp: 17,5%

Tuy nhiên, Tesla là một thực thể phức tạp và không theo quy chuẩn thông thường, và kỳ vọng cũng như phản ứng của thị trường có thể sẽ phức tạp và “khác thường” tương tự. Ngoài kết quả tổng thể, nhà đầu tư cũng nên chú ý đến từng mảng kinh doanh riêng lẻ.

Mảng quan trọng nhất, ô tô, vẫn đang chịu áp lực, và chưa có dấu hiệu nào cho thấy tình hình sẽ sớm cải thiện. Tuy nhiên, nếu công ty có thể đạt tăng trưởng doanh thu, hoặc tốt hơn nữa là mở rộng biên lợi nhuận, điều đó có thể tạo dư địa đáng kể cho cổ phiếu tăng giá.

Mảng năng lượng có triển vọng tốt hơn nhiều và đang hoạt động mạnh mẽ trên hầu hết các khía cạnh, nhưng có khả năng vẫn còn quá nhỏ để tạo ảnh hưởng đáng kể đến kết quả chung của công ty.

Tuy nhiên, yếu tố có thể quyết định phản ứng của thị trường đối với báo cáo lần này sẽ là các mảng robotaxi, robot và/hoặc bán dẫn.

Robotaxi được kỳ vọng sẽ đạt bước ngoặt: dịch vụ đã được triển khai tại Dallas và Houston, và mẫu “Cyber Cab” được mong đợi từ lâu dự kiến sẽ bước vào sản xuất trong những tuần tới.

Dòng robot “Optimus” vẫn là một ẩn số. Khả năng sinh lời và nhu cầu đối với sản phẩm trong lĩnh vực này vẫn còn là dấu hỏi lớn.

“Quân bài ẩn” hiện tại là sản xuất bán dẫn và sáng kiến “terra-fab”. Bất kỳ tín hiệu thành công cụ thể nào từ sáng kiến này có thể kích hoạt sự hưng phấn mạnh mẽ, trong khi sự bi quan, thận trọng hoặc chi tiêu capex vượt kỳ vọng có thể dập tắt mọi sự lạc quan.

Nếu xuất hiện những tín hiệu như vậy, nhà đầu tư sẽ theo dõi kỹ mọi đề cập đến sự hợp tác của Tesla với SpaceX và/hoặc xAI.

Điểm mấu chốt trước báo cáo của Tesla là: đối với công ty này, giá cổ phiếu nhiều khả năng sẽ được dẫn dắt bởi câu chuyện (narrative) hơn là dữ liệu tài chính. Chỉ riêng những lời hứa cũng có thể đủ để cổ phiếu quay trở lại vùng đỉnh, trong khi sự thất vọng—cả về năng lực thực tế lẫn kế hoạch và định hướng—có thể nhanh chóng xóa bỏ mọi tâm lý tích cực.