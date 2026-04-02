Tesla không đạt kỳ vọng về số lượng xe giao trong hai quý liên tiếp

Tesla tiếp tục ghi nhận đà giảm giá sau khi công bố báo cáo giao xe quý 1 năm 2026. Cổ phiếu công ty giảm hơn 3%. Điều này kéo dài xu hướng giảm ngày càng rõ rệt - kể từ đỉnh cuối năm 2025, Tesla đã mất hơn 25% giá trị vốn hóa thị trường. Công ty đã giao 358.023 xe trong quý đầu năm 2026, thấp hơn kỳ vọng của thị trường và đánh dấu quý thứ hai liên tiếp hãng xe điện này không đạt dự báo.

Trong cùng kỳ, Tesla sản xuất 408.386 xe, bao gồm 394.611 chiếc Model 3 và Model Y, cùng 13.775 xe từ các dòng khác.

Cơ cấu giao xe gồm 341.893 xe Model 3 và Model Y và 16.130 xe từ các dòng khác, bao gồm Model S, Model X và Cybertruck.

Tổng lượng giao xe tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước; tuy nhiên, mức tăng này một phần do Tesla tạm thời dừng sản xuất Model Y tại một số nhà máy.

Các nhà phân tích dự báo trung bình khoảng 370.000 xe được giao. Đáng chú ý, con số này đã được điều chỉnh giảm trong những tuần trước khi báo cáo được công bố.

Tesla cũng đã triển khai 8,8 GWh sản phẩm lưu trữ năng lượng trong quý này. Tesla dự kiến công bố báo cáo tài chính đầy đủ quý 1 sau khi thị trường đóng cửa vào ngày 22 tháng 4. Nhiều nhà phân tích vẫn giữ mức độ lạc quan nhất định đối với cổ phiếu, dựa trên kỳ vọng về bước đột phá “robo-taxi” sắp tới. Gần đây, luận điểm tích cực đối với Tesla cũng có thể dựa trên kỳ vọng nhu cầu xe điện tăng lên trong bối cảnh khủng hoảng nhiên liệu dần xuất hiện.

