Tesla tăng gần 4% sau báo cáo - hỗ trợ tâm lý tích cực cho Phố Wall 📈

Lịch công bố kết quả kinh doanh tại Mỹ hôm nay được dẫn dắt rõ rệt bởi Tesla, khi công ty vượt kỳ vọng thị trường cả về lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) lẫn doanh thu. Trong khi đó, IBM giảm điểm do triển vọng thận trọng, còn Texas Instruments tăng gần 9% nhờ báo cáo mạnh mẽ, cho thấy dấu hiệu phục hồi rộng hơn của ngành bán dẫn.

Tesla: Vượt kỳ vọng mạnh - đặc biệt ở biên lợi nhuận và dòng tiền

Tesla công bố kết quả quý 1 vượt kỳ vọng, đặc biệt ở hai yếu tố mà nhà đầu tư quan tâm nhất: khả năng sinh lời và tạo dòng tiền.

EPS điều chỉnh đạt 0,41 USD, cao hơn đáng kể so với kỳ vọng 0,34 USD. Doanh thu đạt 22,39 tỷ USD, cũng nhỉnh hơn dự báo 22,19 tỷ USD. EPS báo cáo đạt 0,13 USD so với 0,12 USD cùng kỳ năm trước.

Điểm nổi bật nhất trong báo cáo là biên lợi nhuận gộp đạt 21,1%, cao hơn nhiều so với kỳ vọng chỉ 17,7%. Đây là yếu tố then chốt, khi áp lực suy giảm biên lợi nhuận là mối lo lớn của Tesla trong các quý gần đây.

Hiệu quả hoạt động cũng rất tích cực. Lợi nhuận hoạt động đạt 941 triệu USD, vượt xa mức dự báo 787,7 triệu USD. Ấn tượng hơn là dòng tiền tự do đạt 1,44 tỷ USD, trong khi thị trường dự báo âm 1,86 tỷ USD. Mức vượt kỳ vọng này cho thấy không chỉ số liệu “đẹp”, mà chất lượng dòng tiền thực tế cũng rất mạnh.

Kết quả tổng thể tích cực, nhưng chiến lược AI ngày càng tốn kém hơn

Tesla đã công bố một báo cáo quý 1 vượt kỳ vọng rõ rệt ở cấp độ tổng thể, đặc biệt về lợi nhuận và dòng tiền. Tuy nhiên, nhìn sâu hơn, các con số cho thấy công ty đang bước vào giai đoạn đầu tư lớn hơn - ít dựa vào hiệu quả sản xuất ô tô, và nhiều hơn vào các khoản đầu tư dài hạn như AI, robot và tự hành.

Biên lợi nhuận và dòng tiền tốt, nhưng chi phí đang tăng nhanh

Dù biên lợi nhuận và dòng tiền vượt kỳ vọng, cấu trúc chi phí cho thấy bức tranh phức tạp hơn. Chi phí hoạt động tăng 37% so với cùng kỳ, lên 3,78 tỷ USD, phản ánh chu kỳ đầu tư đang tăng tốc của Tesla. Do đó, biên lợi nhuận hoạt động giảm xuống 4,2%, đánh dấu quý thứ hai liên tiếp suy giảm - cho thấy lợi nhuận hiện tại đang được “đánh đổi” cho vị thế trong tương lai.

Tesla đang tái phân bổ vốn sang AI, robot và tự hành

Sự thay đổi này không phải ngẫu nhiên. Elon Musk đã nhiều lần nhấn mạnh việc chuyển trọng tâm chiến lược sang trí tuệ nhân tạo, bao gồm robot hình người (Optimus), xe tự hành và chip AI riêng. Những mảng này hiện không còn là phụ, mà đang trở thành trung tâm trong chiến lược của công ty.

Quyết định dừng các dòng xe cũ như Model S và Model X, cùng khả năng Model Y dần được thay thế bởi Cybercab, cho thấy Tesla đang tái cấu trúc danh mục sản phẩm theo hướng tập trung vào tự hành và AI.

Mảng ô tô cốt lõi vẫn còn nhiều điểm trái chiều

Song song đó, việc triển khai trong mảng ô tô truyền thống vẫn chưa thực sự ổn định. Số xe giao đạt 358.023 chiếc - thấp hơn kỳ vọng và bị một số nhà phân tích đánh giá là khởi đầu năm không mấy ấn tượng. Điều này cho thấy dù Tesla đang tiến bộ về công nghệ, mảng xe điện truyền thống không còn là động lực tăng trưởng duy nhất - và có thể cũng không còn là ưu tiên chiến lược hàng đầu.

Tham vọng dài hạn vượt xa ngành ô tô

Nhìn về phía trước, tham vọng của Tesla là rất lớn. Công ty kỳ vọng sản xuất hàng loạt Cybercab và xe tải điện Semi vào năm 2026, đồng thời cho thấy kế hoạch mở rộng mạnh vào lĩnh vực bán dẫn thông qua hợp tác với SpaceX để xây dựng “nhà máy chip lớn nhất từ trước đến nay”. Lý do khá rõ ràng: Tesla tin rằng nhu cầu tính toán cho AI trong tương lai sẽ vượt xa nguồn cung hiện tại của ngành.

Câu chuyện đầu tư trở nên tham vọng hơn - và cũng khắt khe hơn

Từ góc độ thị trường, điều này khiến Tesla trở thành một câu chuyện đầu tư phức tạp hơn. Công ty không còn chỉ là một hãng xe hay nhà sản xuất xe điện, mà đang dần trở thành sự kết hợp giữa doanh nghiệp công nghiệp và nền tảng AI. Sự chuyển đổi này mang lại tiềm năng tăng trưởng lớn nếu thực thi thành công, nhưng đồng thời cũng đi kèm rủi ro cao hơn, yêu cầu vốn lớn hơn và mức độ chắc chắn thấp hơn về lợi nhuận ngắn hạn. Tóm lại, báo cáo này cho thấy Tesla vẫn có thể tạo ra kết quả tài chính mạnh, nhưng cũng đang chủ động bước vào giai đoạn đánh đổi hiệu quả ngắn hạn để theo đuổi các chiến lược dài hạn quy mô lớn.

Nguồn: xStation5

IBM: kết quả tốt vượt kỳ vọng, nhưng triển vọng thận trọng khiến cổ phiếu giảm gần 7% sau giờ giao dịch

IBM công bố báo cáo quý 1 nhìn chung tích cực, vượt kỳ vọng ở hầu hết các chỉ số chính. EPS hoạt động đạt 1,91 USD so với dự báo 1,81 USD, trong khi doanh thu đạt 15,92 tỷ USD, cao hơn mức dự báo 15,67 tỷ USD.

Ở cấp độ mảng kinh doanh, mảng phần mềm giữ ổn định với doanh thu 7,05 tỷ USD, gần sát kỳ vọng. Mảng tư vấn thấp hơn nhẹ so với dự báo, đạt 5,27 tỷ USD so với 5,29 tỷ USD kỳ vọng, nhưng không ảnh hưởng lớn đến bức tranh tổng thể.

Dòng tiền cũng là điểm tích cực. Dòng tiền tự do đạt 2,22 tỷ USD, nhỉnh hơn kỳ vọng. Tuy nhiên, một điểm đáng chú ý là công ty không cung cấp cập nhật mới về mảng AI - điều có thể khiến nhà đầu tư thiếu thông tin về động lực tăng trưởng quan trọng này.

Về cả năm, ban lãnh đạo giữ nguyên dự báo: tăng trưởng doanh thu trên 5% (theo tỷ giá cố định), phù hợp với kỳ vọng thị trường khoảng 5,1%. Công ty cũng tái khẳng định kỳ vọng dòng tiền tự do tăng khoảng 1 tỷ USD so với năm trước.

Texas Instruments: quý rất mạnh và triển vọng quý 2 tích cực - cổ phiếu tăng gần 9% sau giờ giao dịch

Texas Instruments công bố một trong những báo cáo mạnh nhất trong nhóm bán dẫn kỳ này, vượt kỳ vọng cả về doanh thu và lợi nhuận.

EPS đạt 1,68 USD so với dự báo 1,38 USD, trong khi doanh thu đạt 4,83 tỷ USD, cao hơn rõ rệt so với kỳ vọng 4,53 tỷ USD. Điều này cho thấy nhu cầu tại các thị trường đầu cuối quan trọng đang tốt hơn dự kiến.

Lợi nhuận hoạt động cũng vượt kỳ vọng, đạt 1,81 tỷ USD so với dự báo 1,54 tỷ USD. Dòng tiền tự do đạt 1,40 tỷ USD, cao hơn mức dự báo 1,2 tỷ USD, trong khi chi tiêu vốn thấp hơn nhẹ so với kỳ vọng.

Đặc biệt quan trọng là mảng analog — cốt lõi trong mô hình kinh doanh của công ty. Doanh thu mảng này đạt 3,92 tỷ USD, vượt xa kỳ vọng 3,68 tỷ USD. Đây là tín hiệu quan trọng vì nhu cầu analog thường phản ánh sức khỏe chung của ngành công nghiệp và điện tử.

Nhìn về phía trước, công ty đưa ra dự báo tích cực cho quý 2: EPS từ 1,77 đến 2,05 USD và doanh thu từ 5,00 đến 5,40 tỷ USD. Điều này cho thấy nhu cầu đang cải thiện và công ty bước vào quý tiếp theo với động lực mạnh hơn.

