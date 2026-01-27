Tesla trước thềm báo cáo thu nhập: Kỳ vọng ở mức vừa phải và nền tảng yếu kém.

Tesla sẽ công bố báo cáo kết quả kinh doanh Quý 4 năm 2025 sau khi thị trường đóng cửa vào thứ Tư, ngày 28 tháng 1. Kỳ vọng về lợi nhuận của "gã khổng lồ" ngành xe điện này dường như không phản ánh đúng những gì mà thị trường đặt vào công ty. Gọi Tesla là "gã khổng lồ ô tô" là chính xác, nhưng trong bối cảnh này, nó mang hàm ý tiêu cực. Từ lâu, công ty đã không còn được định giá như một nhà sản xuất ô tô thuần túy mà được định giá như một công ty công nghệ, mặc dù những thành công trong lĩnh vực đó vẫn còn hạn chế. Đồng thời, các yếu tố cơ bản của công ty - mảng ô tô vốn được coi là nền tảng cho các dự án tiên tiến hơn - đang bộc lộ những dấu hiệu quá tải rõ rệt.

Kể từ đỉnh gần nhất, giá cổ phiếu Tesla đã giảm khoảng 12%, nhưng vẫn duy trì ở mức rất cao. Kết quả kinh doanh trước đó không đủ để chứng minh cho mức định giá này. Trong phần lớn các kỳ công bố báo cáo tài chính gần đây, Tesla đều khiến các nhà phân tích thất vọng về cả chỉ số EPS (Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu) và doanh thu. Liệu lần này có gì khác biệt?

Trước thềm công bố báo cáo tài chính, Tesla đã công bố báo cáo lượng xe bàn giao. Trong Quý 4, công ty ghi nhận mức giảm lớn nhất trong lịch sử - giảm 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức dự báo chung cho lượng xe bàn giao là khoảng 1 triệu chiếc, nhưng Tesla chỉ đạt được 418.000 chiếc.

Kỳ vọng EPS cho Quý 4 là khoảng 0,45 USD, tương ứng với mức giảm hơn 50% so với năm 2022. Sự suy giảm này cũng thể hiện rõ qua biên lợi nhuận (margins) của công ty. Doanh thu có vẻ khả quan hơn một chút: thị trường kỳ vọng đạt 24,7 tỷ USD, gần sát mức trung bình hàng quý. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn so với các kỳ tương ứng của năm 2025 và 2024.

Một bộ phận lớn nhà đầu tư đã không còn quan tâm đến các chỉ số tài chính hoặc dữ liệu thực tế. Có một nhóm cổ đông chủ yếu sẽ tập trung vào các thông báo tiếp theo về việc phát triển phần mềm tự lái FSD và dự án "robo-taxis". Tesla sẽ gặp rất nhiều khó khăn để đáp ứng ngay cả những kỳ vọng lợi nhuận thận trọng này. Tuy nhiên, nếu công ty đưa ra được các chỉ số đầy hứa hẹn liên quan đến FSD và robo-taxis, họ có thể tạm thời duy trì mức định giá hiện tại - hoặc thậm chí chứng kiến một đợt tăng giá. Ngược lại, việc thiếu vắng các tín hiệu này có thể dẫn đến một đợt bán tháo mạnh sau báo cáo tài chính.

Chỉ vài ngày trước, Tesla đã giới thiệu những thay đổi trong việc tiếp cận và phân phối tính năng "Autopilot" và FSD, điều này có thể giúp công ty ghi nhận sự tăng trưởng – nếu không phải ở số lượng thuê bao FSD thì ít nhất cũng là ở những kỳ vọng xung quanh chúng.

TSLA.US (D1)

Giá đã giảm sau khi đạt mức đỉnh gần đây. Việc quay lại đà tăng trưởng có thể sẽ khó khăn và vẫn còn nhiều dư địa cho một đợt điều chỉnh. Nguồn: xStation5.