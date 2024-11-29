Thanh khoản trở lại, vàng chuẩn bị bứt phá ?

Dữ liệu và thông tin nóng:

Sau khi rớt mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần, giá vàng bắt đầu từng bước hồi phục chậm rãi trong cho đến phiên hôm qua do tác động của kỳ nghỉ lễ Tạ Ơn. Tuy nhiên, mức độ biến động đã tăng cao trở lại sau khi Trung Đông “rực lửa” trở lại dù mới ký kết ngừng bắn.

Ngày 28 /11, Quân đội Israel cho biết lực lượng không quân của họ đã tấn công một cơ sở được Hezbollah sử dụng để lưu trữ tên lửa tầm trung ở miền nam Lebanon sau khi cả hai bên cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn nhằm chấm dứt hơn một năm giao tranh. Động lực chính khiến giá vàng bay cao vượt mốc 2.660 USD/oz vào sáng nay.

Ngoài ra, đồng đô la Mỹ tiếp đà lao dốc xuống các mức đáy mới sau khi chạm mức thấp nhất 2 tuần qua vào thứ Tư. Sau khi thị trường vẫn giữ xác suất cắt giảm lãi suất của Fed vào tháng 12 ở mức hơn 66%.

Phân tích biểu đồ giá Vàng (GOLD) khung thời gian H1

Nguồn: xStation5

Dù ngày nghỉ lễ Tạ Ơn chỉ diễn ra ở Hoa Kỳ nhưng tác động rõ rệt lên thị trường với một phiên giao dịch ảm đạm. Khối lượng giao dịch suy yếu rõ rệt nhưng sau đó được bù đắp ngay trong phiên Á sáng nay với sức “nóng” đến từ Trung Đông.

Tuy nhiên, khối lượng trên vẫn chưa quá đáng kể để cho thấy khả năng đảo chiều được xu hướng tăng. Mức kháng cự 2.660 USD vẫn đang giữ được giá nhưng có thể sớm bị phá vỡ để giá vàng hướng thẳng lên mục tiêu quan trọng 2.680 USD. Nơi được đánh giá tập hợp nhiều áp lực bán nhất trong ngắn hạn.