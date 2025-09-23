Thành viên Fed Barkin và Bowman nhận xét về nền kinh tế Hoa Kỳ và lãi suất 💵

Các thành viên Fed Raphael Bostic và Michelle Bowman đã đưa ra bình luận hôm nay về chính sách lãi suất và tình hình kinh tế Mỹ. Những phát biểu này mang tính chất “nới lỏng bất ngờ”, qua đó làm dấy lên lo ngại rằng rủi ro đình lạm đang nổi lên trong nền kinh tế Mỹ. Bostic: Bắt đầu giao dịch ngay hoặc thử giao dịch demo Tạo tài khoản Khám phá nền tảng Tải ứng dụng điện thoại Tải ứng dụng điện thoại “Hiện tại tôi cho rằng lãi suất trung hòa thực khoảng 1,25%. Có khả năng mức trung hòa này đang tăng lên.”

“Rủi ro đối với việc làm tương đương với rủi ro lạm phát.”

“Tâm lý về rủi ro việc làm đã tăng mạnh.”

“Câu chuyện chúng tôi nghe từ doanh nghiệp là họ không tuyển dụng cũng không sa thải.”

“Sự chậm lại của thị trường lao động là kết hợp từ cả phía cung và cầu.”

“Chúng ta cần đặc biệt chú ý đến tâm lý người tiêu dùng.”

“Tôi nghĩ vẫn còn nhiều áp lực lạm phát ở phía trước.”

“Doanh nghiệp đang chịu sức ép chi phí và khó có thể tiếp tục hấp thụ thay cho người tiêu dùng.”

“Tác động của thuế quan đến nay đối với lạm phát vẫn thấp hơn dự kiến.”

“Chúng ta cần lo ngại về lạm phát vì nó đã vượt mục tiêu quá lâu.”

“Tôi có thể ủng hộ một khung mục tiêu lạm phát trong khoảng 1,75%–2,25% vào một thời điểm nào đó trong tương lai.”

“Tôi sẵn sàng xem xét việc sử dụng khung mục tiêu lạm phát thay vì một con số cố định.” Bowman: “Tôi nhìn thấy khả năng có 3 lần cắt giảm trong năm 2025.”

“Quan điểm về kinh tế và chính sách tiền tệ.”

“Tôi lo ngại sự suy yếu trong lĩnh vực nhà ở có thể dẫn tới sự sụt giảm giá trị nhanh hơn.”

“Thị trường lao động có thể xấu đi nhanh chóng trong những tháng tới.”

“Tác động của thuế quan đến lạm phát sẽ mờ nhạt dần, và lạm phát nhìn chung đang gần mục tiêu.”

“Nếu điều kiện cầu không cải thiện, doanh nghiệp có thể bắt đầu sa thải nhân công.”

“Tôi kỳ vọng đợt cắt giảm lãi suất tuần trước chỉ là bước đầu hướng tới mức trung hòa hơn nếu kinh tế diễn biến đúng dự kiến.”

“Điều quan trọng là tuyên bố gần đây đã bao hàm quan điểm định hướng về các đợt cắt giảm tiếp theo.”

“Tôi lo ngại Fed đang chậm chân trước tình trạng suy yếu của thị trường lao động; chính sách có thể cần điều chỉnh nhanh hơn nếu rủi ro hiện thực hóa.”

“Tôi đã ủng hộ cắt giảm 0,25 điểm %, nhưng giờ đây Fed cần chủ động hơn trong việc hỗ trợ thị trường việc làm.”

