Tóm tắt thị trường 19/03/26

- Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) giữ nguyên lãi suất ở mức 0,75% (với tỷ lệ biểu quyết 8–1), có một thành viên bỏ phiếu tăng lãi suất, cho thấy xu hướng thắt chặt hơn (hawkish) trong nội bộ ngân hàng. Tuy nhiên, BOJ vẫn nghiêng về thắt chặt chính sách nhưng vẫn thận trọng trước sự bất ổn toàn cầu.
- Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) được dự báo sẽ giữ lãi suất ở mức 3,75% giữa bối cảnh rủi ro lạm phát tăng. Thị trường đã chuyển từ kỳ vọng giảm lãi suất sang định giá khả năng tăng lãi suất vào cuối năm 2026. Lạm phát có thể tăng trở lại lên khoảng hoặc trên 3%. Các nhà hoạch định chính sách nhiều khả năng sẽ vẫn thận trọng do tăng trưởng kinh tế yếu.
- Mỹ đang xem xét kế hoạch bảo hiểm cho các tàu thương mại đi qua Eo biển Hormuz. Tàu sẽ phải mua bảo hiểm thông qua Development Finance Corporation, có thể hợp tác với hãng bảo hiểm tư nhân Chubb, để đủ điều kiện nhận hộ tống từ Hải quân Mỹ.
- Giá dầu tăng 2,80% lên 108 USD/thùng, trong khi giá vàng giảm 0,35% xuống 4.800 USD/ounce.
- Các báo cáo cho thấy Mỹ đang chuẩn bị một chiến dịch quân sự nhằm bảo đảm Eo biển Hormuz. Các đơn vị như USS Tripoli có thể được triển khai tới khu vực, và chiến dịch có thể kéo dài vài tuần. Hỗ trợ có thể được cung cấp bởi các nước vùng Vịnh và Israel. Can thiệp này cũng sẽ là sự leo thang đáng kể của cuộc xung đột.
- Căng thẳng ngoại giao ở Trung Đông đã rõ ràng trở nên xấu đi — Qatar đã trục xuất các nhà ngoại giao Iran, trong khi Ả Rập Saudi tăng cường giọng điệu cứng rắn.
- Thị trường chứng khoán châu Á giảm mạnh, với chỉ số Nikkei của Nhật Bản giảm hơn 3,0% sau phiên yếu ở Phố Wall. Các chỉ số Trung Quốc giảm từ 1,50–2,00%. Tâm lý thị trường vẫn mong manh trước căng thẳng địa chính trị leo thang.
- Dữ liệu thị trường lao động Australia cho thấy tăng trưởng việc làm mạnh nhưng tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,3%. Dù dữ liệu có phần trái chiều, quan điểm của RBA vẫn nghiêng về thắt chặt. Ngân hàng trung ương tập trung vào rủi ro lạm phát từ giá năng lượng cao. Thị trường vẫn kỳ vọng sẽ có thêm các lần tăng lãi suất.
- RBA cảnh báo rằng xung đột ở Trung Đông có thể gây ra cú sốc toàn cầu lớn. Các rủi ro chính được nhấn mạnh bao gồm bán tháo tài sản mạnh, lạm phát tăng và áp lực lên ngân sách công.
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.