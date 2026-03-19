US100 giảm sau các báo cáo kinh tế mạnh từ Mỹ 🚩

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần tại Mỹ giảm xuống còn 205.000, so với dự báo 215.000 và mức 213.000 trước đó. Đồng thời, Chỉ số Sản xuất Philadelphia Fed trong tháng 2 bất ngờ tăng lên trên 18 điểm, trong khi dự báo là giảm từ 16,3 xuống 8.
Các dữ liệu này đã làm trì hoãn kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất tại Mỹ, điều này rõ ràng không được thị trường chứng khoán Wall Street đón nhận tích cực. Chỉ số cổ phiếu đã giảm sau khi thông tin được công bố.
Source: xStation5
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.