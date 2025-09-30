Thành viên Fed Collins cho rằng tác động của thuế quan đối với lạm phát sẽ thấp hơn dự kiến

Chủ tịch Fed Boston, Susan M. Collins, hôm nay đã bình luận về kinh tế Mỹ, tác động của thuế quan và trí tuệ nhân tạo (AI). Dưới đây là những điểm chính trong phát biểu của bà: Bắt đầu giao dịch ngay hoặc thử giao dịch demo Tạo tài khoản Khám phá nền tảng Tải ứng dụng điện thoại Tải ứng dụng điện thoại Thị trường chứng khoán mạnh mẽ đã thúc đẩy tài sản hộ gia đình và nâng đỡ tiêu dùng.

Còn quá sớm để đánh giá tác động của thuế quan.

Cuộc tranh luận tại cuộc họp FOMC tháng 9 dựa trên dữ liệu và phân tích.

AI sẽ mang tính đột phá, nhưng khó dự đoán tác động cụ thể.

AI là một công nghệ nền tảng với khả năng ảnh hưởng rộng rãi.

Lập trường chính sách tiền tệ hạn chế ở mức vừa phải là phù hợp.

Các hộ gia đình vẫn lo ngại về áp lực lạm phát.

Tăng trưởng năng suất có thể giúp hạn chế lạm phát từ thuế quan.

Quan ngại về sự mong manh của thị trường lao động ngày càng tăng.

Việc các quan chức Fed có quan điểm đa dạng là điều “lành mạnh”.

Cần lưu ý rằng giai đoạn lạm phát cao kéo dài có thể làm thay đổi tâm lý.

Bà kỳ vọng thuế quan sẽ có tác động, nhưng mức độ nhỏ hơn.

Đọc vị nền kinh tế hiện nay rất phức tạp.

Fed không đưa ra lộ trình định sẵn tại cuộc họp FOMC tháng 9.

Rủi ro lạm phát vẫn còn, Fed cần tập trung vào cả hai nhiệm vụ.

Dự báo tuyển dụng sẽ phục hồi khi doanh nghiệp thích nghi với thuế quan.

Có thể phù hợp để nới lỏng thêm một chút trong năm 2025.

Tăng trưởng kinh tế vẫn kiên cường dù thị trường việc làm yếu hơn.

Nguy cơ nhu cầu lao động giảm có thể đẩy tỷ lệ thất nghiệp tăng.

Lạm phát được dự báo vẫn ở mức cao đến năm sau, rồi mới giảm dần.

Dự báo cơ bản vẫn là “tương đối ôn hòa”.

Bà không loại trừ kịch bản xấu hơn cho lạm phát và thị trường lao động.

Dù rủi ro lạm phát vẫn còn, nhưng nguy cơ tăng giá đã giảm bớt.

Chính sách tiền tệ hạn chế ở mức vừa phải là phù hợp để đối phó lạm phát.

Bà ủng hộ đợt cắt giảm lãi suất gần đây của Fed, do rủi ro đối với hai nhiệm vụ của Fed.

