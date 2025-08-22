Đọc thêm

Thành viên Fed Collins đã đưa ra một số nhận định về nền kinh tế Hoa Kỳ 🏛️EURUSD tăng vọt

20:28 22 tháng 8, 2025

Susan Collins của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) hôm nay đã phát biểu trên Bloomberg, bày tỏ sự không chắc chắn về các quyết định chính sách trong tương lai của Fed, khi mà rủi ro lạm phát và sự chậm lại của thị trường lao động vẫn còn đáng kể. Cặp tiền EURUSD đang nhích lên trong phiên hôm nay.

  • Chính sách hiện tại đang ở mức hạn chế vừa phải, điều này là phù hợp.

  • Tôi không quá lo ngại về việc kỳ vọng lạm phát sẽ tăng cao hơn.

  • Các rủi ro liên quan đến mục tiêu kép (lạm phát và việc làm) đang ở trạng thái cân bằng mong manh.

  • Chưa có quyết định chắc chắn nào về những gì chúng tôi sẽ làm tại cuộc họp tiếp theo.

  • Tăng trưởng việc làm đang chậm lại, nhưng có những lý do để cân nhắc chờ đợi thêm thời gian.

  • Tôi không loại trừ khả năng thuế quan có thể tạo ra tác động lớn hơn và kéo dài hơn đối với lạm phát.

  • Trong các cuộc thảo luận trên toàn khu vực Boston Fed, tôi nghe rất nhiều về vấn đề lạm phát.

  • Tôi tập trung vào việc rủi ro giảm giá đang diễn biến ra sao.

  • Tôi thấy có cả rủi ro tăng đối với lạm phát lẫn rủi ro giảm trong thị trường lao động.

  • Chúng ta không thể chờ đợi cho đến khi mọi sự không chắc chắn biến mất.

  • Các nền tảng kinh tế tổng thể nhìn chung vẫn tương đối vững chắc.

Đồng USD đã suy yếu so với đồng euro từ đầu phiên sáng nay. Vào khoảng 21:00 giờ VN, Chủ tịch Fed Jerome Powell sẽ có bài phát biểu.

Nguồn: xStation5

Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.

